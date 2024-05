(VIDEO) Operaţiunea de lichidare a lui Aiman Zaarab

Un lider important al organizaţiei Jihad Islamic a fost ucis într-un atac aerian în sudul Fâşiei Gaza, potrivit israelienilor.

Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au spus că Aiman Zaarab era unul dintre comandanţii Brigăzii Jihad Islamic Rafah, adăugând că este responsabil pentru atacul organizaţiei asupra kibbutz-ului Sufa din sudul Israelului şi a unui post militar, care a avut loc în timpul atacurilor din 7 octombrie.

„Împreună cu Zaarab, au fost eliminaţi în timpul atacului alţi doi terorişti din Jihadul Islamic, care locuiau în apartamentul său operaţional”, a adăugat armata israeliană.

