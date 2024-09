(VIDEO) Rachetele zburând deasupra Kievului

Ruşii au lovit luni dimineaţă cu Kievul, iar unele dintre resturile căzute de la armele doborâte au rănit cel puţin două persoane, au declanşat incendii şi au avariat case şi infrastructură, au anunţat oficiali ucraineni, conform Reuters.

Unităţile de apărare aeriană ale Ucrainei au distrus peste 10 rachete de croazieră şi aproape 10 rachete balistice, a precizat administraţia militară a oraşului pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Alertele de raid aerian au fost lansate în Ucraina timp de aproape două ore înainte ca forţele aeriene să declare atacul încheiat la ora 03:30 GMT. Polonia, ţară vecină, membră a NATO, a activat avioane poloneze şi aliate pentru a-şi menţine spaţiul aerian în siguranţă în timpul atacurilor.

Sala cazanelor de la o centrală de apă din Kiev a fost parţial avariată, la fel ca şi intrarea într-o staţie de metrou care funcţionează ca adăpost antiaerian în cartierul Sviatoşinksîi, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram.

Cartierul găzduieşte un grup de universităţi şi şcoli.

Atacul a rănit cel puţin două persoane, a spus Kliciko. Maşini au fost incendiate în tot oraşul, precum şi o clădire nerezidenţială din cartierul Sviatoşinksîi, a adăugat el.

Serviciile de urgenţă s-au deplasat în cartierele Sviatoşinksîi, Holosivskîi şi Solomianskîi, unde au căzut resturi de la rachetele distruse, a adăugat primarul.

Solomianskîi găzduieşte o gară feroviară importantă şi principalul aeroport din Kiev. Cartierul istoric Sviatoşinksîi se află la marginea vestică a oraşului, în timp ce Holosivskîi este situat în sud-vest.

Martori Reuters din Kiev au auzit o serie de explozii puternice în ceea ce părea a fi opera unităţilor de apărare aeriană, unele în zona centrală.

Atacul a avut loc la exact o săptămână după ce Moscova a lansat peste 200 de rachete şi drone asupra Ucrainei, omorând şapte persoane şi lovind instalaţii energetice din întreaga ţară în ceea ce Kievul a numit cel mai „masiv” atac al războiului.

