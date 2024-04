(VIDEO) Ronaldo a ridicat pumnul ameninţător 

Scenă incredibilă cu Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Al-Nassr. Ronaldo a fost eliminat spre finalul partidei de luni, în semifinala Supercupei Arabiei Saudite, pierdută cu 1-2 în faţa echipei Al-Hilal.

Starul portughez a fost eliminat cu patru minute înainte de final pentru că a dat un cot unui adversar, când echipa sa era condusă cu 2-0.

Revoltat de cartonaşul roşu primit, Cristiano Ronaldo a ridicat ameninţător pumnul spre arbitru.

Cristiano Ronaldo tried to punch the referee 😭😭

This guy has lost it pic.twitter.com/boZjZMeLl8

— LSPN FC (@LSPN_FC10) April 9, 2024