(VIDEO) Ruşii au făcut din nou coadă la cimitir la Navalnîi

Sute de ruşi au stat la coadă şi duminică, pentru a treia zi consecutiv, la cimitirul Borisovo din sud-estul Moscovei, pentru a-i aduce un omagiu liderului opoziţiei Aleksei Navalnîi, care a fost înmormântat vineri.

La coada formată lângă cimitirul din Borisovo au putut fi văzute chiar şi familii cu copii.

Cimitirul a fost închis, potrivit unor imagini. Nu toată lumea putea să depună flori pe mormântul politicianului. Drept urmare, oamenii au cerut ca porțile să fie deschise.

„Coada creşte minut în minut”, a comentat un simpatizant al lui Navalnîi pe reţelele de socializare.

Mormântul lui Navalnîi este acoperit în întregime de flori care au ajuns aproape până la înălţimea crucii de lemn de la capătul mormântului. Iar oamenii aduc nu doar garoafe şi trandafiri, ci şi afişe, jucării şi alte obiecte.

⚡️ Hundreds of people gathered today near the gates of Borisovskoye cemetery in Moscow, where Navalny is buried

The cemetery was closed; not everyone could lay flowers on the politician’s grave. As a result, people are demanding that the gates be opened. pic.twitter.com/R9wusasyHr

