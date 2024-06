(VIDEO) Sora lui Barack Obama, printre victime

Sora vitregă a fostului preşedinte american Barack Obama, Auma Obama, a fost victima gazelor lacrimogene în timp ce acorda un interviu, la protestele împotriva unui proiect de lege vizând creşterea taxelor în Kenya.

La Nairobi, poliţia a deschis focul asupra contestatarilor.

”Sunt aici pentru că kenyeni tineri manifestează pentru drepturile lor şi suntem bombardaţi cu gaze lacrimogene. Ne gazează cu lacrimogene! Avem steaguri şi banderole, nimic altceva”, a declarat ea.

BREAKING: Auma Obama is tear-gassed by Kenya police live on CNN as she joins peaceful protests against over-taxation pic.twitter.com/XLpsvLlDyz

I am in Nairobi and my heart goes out to all the Kenyans who’ve lost their lives and those injured as they protest against taxes imposed on them.

I am proud of all, especially, the young Gen Z, protesters that are valiantly facing guns and other lethal weapons demanding justice!… pic.twitter.com/RTtQrwblFV

— Kifefe Kizza-Besigye (@kizzabesigye1) June 26, 2024