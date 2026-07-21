VIDEO Spania a revenit acasă. Nebunie pe străzile din Madrid

Spania, noua campioană mondială, s-a bucurat de o seară plină de sărbătoare, după o paradă cu autobuzul decapotabil pe străzile Madridului, în faţa unei mulţimi estimată la două milioane de oameni, potrivit News.ro.

Jucătorii au savurat băuturi în timpul procesiunii, sub un soare dogoritor, de-a lungul arterelor principale din centrul oraşului, unde îi aştepta o mare de suporteri îmbrăcaţi în roşu şi galben, înainte de a ajunge în Plaza de Cibeles, unde au urcat pe scenă şi au petrecut până târziu în noapte.

🤩 No cabe un alfiler en las calles de Madrid #VamosEspaña | #ReyesDelMundo pic.twitter.com/b4J2mQh5Tm — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026

Echipa şi antrenorul Luis de la Fuente au fost prezentaţi unul câte unul în faţa suporterilor, fiecare alegându-şi propria melodie pe care au cântat-o împreună, purtând tricouri cu inscripţia „We are champions”.

„(Spania) a arătat lumii ce înseamnă să lucrezi împreună, cu o singură minte şi o singură inimă”, a declarat supervedeta pop Shakira într-un mesaj video difuzat echipei şi publicului.

The entire crowd erupted as Lamine Yamal was called onto the stage during Spain’s World Cup parade. This kid just oozes aura. 🤩🔥 pic.twitter.com/KN5YtsGHF7 — MC (@CrewsMat10) July 20, 2026

De la Fuente a transmis un mesaj similar, salutându-şi jucătorii ca fiind „cei mai buni din lume” şi îndemnând fanii să nu uite că „împreună suntem mai puternici”.

Rodri a ridicat, din nou, trofeul

Jucătorii şi staff-ul au făcut o fotografie înainte ca Rodri să ridice din nou trofeul, exact aşa cum făcuse duminică seara, după ce Spania a învins Argentina cu 1-0 în prelungiri, în New Jersey, cucerind astfel titlul de campioană.

📸 Retour en images sur la grande parade organisée pour célébrer le sacre mondial de l’Espagne. La Roja a partagé sa deuxième étoile avec ses supporters dans une ambiance de folie 🇪🇸🏆🎉 pic.twitter.com/PpjfzGMGyk — Sport News Africa (@snewsafrica) July 20, 2026

După ce s-au întors cu avionul din Statele Unite la Madrid, jucătorii au fost primiţi luni dimineaţă de regele Felipe al VI-lea şi de familia regală, iar apoi de prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, înainte de începerea paradei. Jucătorii au dat din mână în mână strălucitorul trofeu al Cupei Mondiale şi au salutat suporterii care îi adorau, unii dintre aceştia aflaţi la balcoane, alţii urcaţi pe staţiile de autobuz.

Golul marcat de Ferran Torres în prelungiri a fost suficient pentru ca Spania să câştige al doilea titlu mondial, după prima victorie din 2010.

„Aţi dat dovadă de tărie de caracter, de rezistenţă şi de curaj… îmbinând raţiunea cu inima”, le-a spus regele vedetelor echipei „La Roja”, care erau îmbrăcaţi în costume, dar s-au schimbat în ţinute mai lejere pentru parada organizată într-o zi toridă de vară.

„Regii lumii”

„Regii lumii” se putea citi pe partea din faţă a vehiculului lor, iar fanii le scandau eroilor lor „campioni”.

Rodri a ridicat trofeul Cupei Mondiale deasupra capului, în vârful scărilor, în timp ce cobora din avionul companiei Iberia care a adus echipa acasă după ce aceasta a câştigat a doua stea.

Mijlocaşul de la Manchester City a declarat că aceasta este cea mai mare realizare a carierei sale.

„Am spus-o întotdeauna: să câştigi cu naţionala este cel mai frumos lucru care există, mai presus de orice, o Cupă Mondială”, a spus Rodri. „Această generaţie a crescut urmărindu-i pe (Iker) Casillas şi (Andres) Iniesta ridicând trofeul, iar faptul că putem face asta astăzi este cea mai mare realizare pe care o poţi avea în fotbal.”

Prim-ministrul Pedro Sánchez a primit echipa Spaniei la Moncloa

În timp ce unii suporteri se aşezaseră la balcoane pentru a nu pierde nimic din defilare, au fost zărite pancarte neobişnuite, care au fost chiar fluturate de jucători. Pe una dintre ele era scris „Lupta anului VII: Paredes vs Gavi”, o referire la altercaţia dintre cei doi jucători după fluierul final din ziua precedentă. Fluturată de Fabian Ruiz, pancarta i-a amuzat vizibil pe spanioli, în special pe Lamine Yamal, care părea nerăbdător să vadă această luptă.

Pe spatele aceleiaşi pancarte era reprezentat tânărul Keyne, fratele mai mic al lui Lamine Yamal, care a devenit o senzaţie pe reţelele sociale datorită reacţiilor sale după victoriile Spaniei. Această bucată de carton, la fel ca multe altele cu chipul lui Keyne, i-a amuzat pe numărul 10 de la Barça şi pe coechipierii săi.

Ferran Torres, salvatorul echipei „La Roja”, omul meciului şi autorul singurului gol din finala din 2026, a declarat: „Nu mai punem piciorul pe pământ de când am plecat din New York” cu ocazia recepţiei oficiale de la Moncloa, sediul guvernului spaniol, unde campionii au fost întâmpinaţi de prim-ministrul Pedro Sánchez.

În timpul paradei, a fost văzut purtând o şapcă roşie pe cap, pe care se putea citi „Make Spain Great Again”, o referinţă la celebrul slogan al preşedintelui american Donald Trump, alături de care jucătorii echipei „La Roja” au ridicat trofeul duminică.