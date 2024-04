(VIDEO) Turnul unei televiziuni din Harkov, rupt în două

Atac rusesc asupra celui de-al doilea cel mai mare oraș ca mărime din Ucraina, Harkov, Turnul de televiziune de 240 de metri din Harkov s-a rupt în două, iar partea sa superioară a căzut la pământ.

Seful regional Oleh Syniehubov a spus că nu există victime. Lucrătorii s-au adăpostit în timpul atacului. Semnalul TV a fost întrerupt.

Din imagini nu este clar ce anume a lovit partea superioară a turnului, dar responsabili din Harkov au declarat că Rusia a folosit probabil o rachetă de croazieră Kh-59 în acest atac.

Russia attacks TV tower in Kharkiv. Imagine you working in the office and seeing something like that outside of your window.

from UA Telegram…….The consequences of the Russian attack on the television tower in Kharkiv.

With the television signal gone in the city, the residents of Kharkiv are now in danger of breaking out of the hypnosis of Ukrainian propaganda… pic.twitter.com/s4tCzhhn9O

— Peacemaker (@peacemaket71) April 22, 2024