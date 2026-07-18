Viral. Sebastian Lupu, omul oamenilor, fenomenul internetului

Există oameni care nu se nasc pentru ei, ci pentru ceilalți. Oameni care nu ridică vocea, dar ridică lumea. Oameni care nu cer nimic, dar dăruiesc tot.

A pornit din lipsuri, nu din sărăcie. A dormit patru ani în taxi ca să-și crească familia. A umplut săli de teatru timp de 14 ani. Apoi a cucerit internetul cu o propoziție: „Singura mea calitate este să iubesc oamenii.” Astăzi, Sebastian Lupu – Omul oamenilor – este una dintre cele mai puternice voci ale României digitale.

Fenomenul digital „Omul oamenilor”

Sebastian Lupu, actorul orădean care a devenit fenomenul digital „Omul oamenilor”, este unul dintre acești oameni.

Un om care a transformat internetul într-un loc mai cald, mai blând, mai omenesc. Asta desi unele dintre replicile sale pot fi considerate mai tăioase de către cei mai …sensibili.

Astăzi, contul său de TikTok, @sebastian.l.u.p.u, depășește 1.1 milioane de urmăritori, iar clipurile sale au adunat peste 2 miliarde de vizualizări anul trecut.

Pe YouTube, canalul Omul Oamenilor crește constant, cu mii de abonați care îl urmăresc pentru poeziile, pildele, bancurile și reflecțiile sale.

Pe Facebook, comunitatea lui depășește un milion de oameni, strânși în jurul unei idei simple: bunătatea nu se demodează niciodată.

Dar înainte de viralizări, înainte de milioane, înainte de „Omul oamenilor”, a fost un copil care împărțea dulciuri pe stradă.

„Singura mea calitate este să iubesc oamenii.”

Așa își începe povestea. Așa își explică numele. Așa își definește viața. „Omul oamenilor vine de la faptul că am iubit foarte mulți oameni dintotdeauna. N-am înțeles partea asta cu egoismul, cu invidia, cu răutatea. Le văd, dar nu cred în ele.”

Și face asta din copilărie, nu de acum. Când avea cam patru ani, de ziua lui, ieșea pe stradă și împărțea dulciuri copiilor. Nu pentru că îl învățase cineva. Nu pentru că trebuia. Ci pentru că așa simțea. „Ieșeam pe stradă și cumpăram dulciuri de toți banii pe care îi primeam de la mama și apoi le împărțeam copiilor. Așa am fost mereu.”

Un copil crescut în lipsuri, nu în sărăcie

Sebastian provine dintr-o familie ca oricare alta. Și nu chiar. Cu o mamă care s-a îmbolnăvit încă din copilăria actorului, tatăl a fost cel care s-a ocupat de veniturile casei. Și, deși a fost un om cu o funcție destul de important la regionala CFR, a preferat să fie corectitudinea întruchipată. Poate că putea „să ia orice”, ca să crească veniturile familiei, dar nici măcar nu a luat în calcul asta. Iar acest lucru a fost moștenit și de Sebastian.

„Nu mi-am dorit, n-am încercat să obțin lucrurile altfel decât muncind.”

A descoperit actoria în liceu, din întâmplare, când bibliotecara l-a întrebat dacă nu vrea să încerce teatrul. A încercat și i-a plăcut. Și i-a plăcut atât de tare, și a fost și bun, încât a intrat la actorie la Universitatea Hyperion la clasa lui Eusebiu Ștefănescu. Apoi, după terminarea facultății, și-a luat iubita de mână (între timp i-a devenit soție și mama celor doi copii – Andreea și Andrei) și s-au mutat acasă. În Oradea. A ajuns acolo cu o valiză, o iubită și un vis.

A primit o locuință de la primărie, a crescut o fetiță (primul său copil), a muncit, a iubit, a căzut, s-a ridicat. Și, timp de patru ani, a condus taxiul noaptea ca să-și întrețină familia. „Am dormit patru ani în taxi. Era greu, dar am folosit totul în spectacole, în povești, în ceea ce fac azi.”

Actorul care a umplut săli timp de 14 ani

Puțini știu că înainte de TikTok, Sebastian Lupu era deja un fenomen în Oradea. A creat primul teatru particular din oraș, într-un pub. Patru luni n-a venit nimeni.

Apoi, într-o zi, totul a explodat. „În 2010, timp de patru luni nu venea nimeni. Beam mai multă bere decât încasam pe bilete. Apoi, exact la patru luni, a explodat totul.” Spectacolele lui au avut sute și sute de reprezentații. Oamenii își rezervau locurile fără să știe ce piesă se joacă. Se umpleau în cinci minute. Jucau mereu. Și nu în săli mici, ci în săli cu sute de locuri. Jucau de două ori pe săptămână. La un moment dat, oamenii cereau să cumpere bilete în avans.

Regula celor patru luni – miracol sau destin?

Sebastian vorbește despre o regulă ciudată, aproape mistică: „După patru luni se întâmplă ceva. Prima oară am crezut că e o întâmplare. A doua oară, la fel. A treia oară… nu mai era întâmplare.” Așa a fost cu teatrul. Așa a fost cu TikTokul. Așa a fost cu „Omul oamenilor”. „Contul Omul oamenilor a stat la 1.000–2.000 de urmăritori patru luni. Anunțasem printre prieteni că dacă acest cont nu va ajunge la 20.000 în patru luni mă las. Apoi, cu puțin timp înainte de termenul propus, a explodat la 200.000. ” Pentru asta, a muncit non-stop. Posta și câte 30 de clipuri pe zi. Și acest lucru se vede. Doar pe Instagram are peste 22.000 de clipuri. În afară de alte 1500 pe care le-a șters la sfatul (neinspirat recunoaște acum) al unui coleg de teatru.

Nașterea unui fenomen: Omul oamenilor

În 2023, conturile lui personale erau atacate și blocate. A decis să creeze un cont fără numele lui. „Am zis să fac un cont care să aibă un nume, să nu aibă identitatea mea. Așa a apărut Omul oamenilor.” În câteva luni, România a descoperit un om care nu țipă, nu jignește, nu manipulează. Un om care doar spune povești. Și poezii.

Vocea care vindecă: poezii, pilde, bancuri, adevăruri

Cine îl urmărește știe că Sebastian nu postează conținut. Sebastian postează suflet. Și reacționeză la asta. „Oamenii au început să îmi trimită poezii. Mii. Zeci de mii. Eu le citesc pe toate.” A făcut celebre câteva expresii care se aud acum parcă mai des în spațiul public. Știai că…? Știai pe dracul” sau „Eu nu cred așa ceva”. Pentru cei mai…catolici decât Papa, a fost nevoit să explice de ce folosește cuvântul „dracul”: „Oamenii nu ascultă. Nu înțeleg. Dracul e un eufemism. E în Biblie. Înseamnă șarpe, dragon. Ca să nu invoci răul pe nume.”

„Eu sunt dator oamenilor. Ei m-au făcut să nu mă opresc.”

Sebastian nu se ascunde după filtre. Nu se ascunde după mască. Nu se ascunde după PR. De altfel, nici nu are o echipă cu care să lucreze. Tot ce face, face singur. El filmează, el montează, el postează. Și nu pentru că nu ar avea încredere în vreun colaborator, ci pentru că la volumul său de muncă și la ritmul în care postează, crede că „nu se bagă nimeni”!

„Eu am telefonul la liber. Răspund la mesaje. Fac poze cu toți. Vorbesc cu toți.”

A fost recunoscut peste tot – în aeroporturi, în metrou, în Disneyland, în sate, în orașe, în malluri. „O singură dată, la Londra, nu m-a recunoscut nimeni. Am fost fericit. Am avut două ore de liniște.” Dar nu se plânge. Nu se ascunde. Nu fuge. Fiindcă spune franc: „Un actor, un sportiv, o femeie… să nu fie bucuros când are milioane de oameni care îl apreciază? Numai un mincinos poate spune asta.”

Omul oamenilor – nu un personaj, ci o misiune

Astăzi, Sebastian Lupu nu mai este doar actor. Nu mai este doar creator de conținut. Nu mai este doar influencer. De altfel, nici nu-i place să i se spună așa.

Este aproape un fenomen. Un fenomen construit pe bunătate, nu pe scandal. Pe emoție, nu pe senzațional. Pe adevăr, nu pe marketing. „Eu nu cred în răutate. O văd, dar nu cred în ea.” Poate că aici stă secretul lui. Poate că aici stă forța lui. Poate că aici stă motivul pentru care milioane de oameni îl ascultă.

Sebastian Lupu nu este doar „Omul oamenilor”. Este omul care ne amintește cine am putea fi, dacă am vrea.