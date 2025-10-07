România deține un potențial uriaș în domeniul energiei regenerabile, însă foarte puține proiecte ajung efectiv să fie construite și să funcționeze.

În prezent, potrivit Lăcrămioara Diaconu-Pințea, vicepreședinte și country manager al OX2 România, în diverse faze de autorizare se află proiecte cu o capacitate totală de aproximativ 60 GW, majoritatea în energie fotovoltaică, iar o treime în energie eoliană.

Deși aceste cifre par impresionante, realitatea este mult mai modestă. Din cele 60 GW de proiecte planificate, doar o mică parte avansează efectiv spre construcție sau operare. În prezent, în sectorul eolian sunt în construcție aproximativ 600 MW, dintre care două proiecte OX2 din județul Galați reprezintă aproximativ o treime. Primul proiect se apropie de faza de teste, în timp ce al doilea este programat să fie pus în funcțiune în 2027. Ambele beneficiază de contracte PPA (Power Purchase Agreement) cu parteneri internaționali, care asigură stabilitate financiară și predictibilitate pe termen lung.

Unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea energiei regenerabile în România este infrastructura energetică, în special, capacitatea limitată de conectare la rețelele de transport ale energiei. Lăcrămioara Diaconu-Pințea explică că termenele de racordare sunt adesea extrem de lungi, ceea ce descurajează investițiile: „Dacă ne uităm la cei 60 GW de proiecte, pronosticul meu este că doar 10–15% vor ajunge vreodată să fie construite. Ne blochează rețeaua, pe hârtie rețeaua, iar termenele de punere în funcțiune pentru proiecte mai noi ajung până în 2033. Este ridicol de mult și demonstrează că rețeaua este congestionată.”

Această situație are efecte directe asupra ritmului investițiilor. Chiar și companiile cu experiență și resurse financiare semnificative trebuie să cântărească riscurile înainte de a demara un proiect. În plus, lipsa contractorilor calificați și complexitatea tehnică a proiectelor reprezintă alte bariere majore.

Cu toate acestea, proiectele eoliene din Galați arată că România poate să își valorifice resursele dacă obstacolele sunt depășite. Ambele parcuri eoliene OX2 vor produce energie în baza PPA-urilor internaționale, reprezentând exemple concrete de succes care arată că investițiile în energie verde pot funcționa chiar și într-un context dificil. Aceste proiecte demonstrează că există cerere și capital pentru energia regenerabilă, dar că birocrația și infrastructura limitată împiedică dezvoltarea rapidă.

Pe termen lung, există totuși semnale pozitive. Interesul investitorilor pentru contractele CfD (Contract for Difference) crește, oferind stabilitate financiară și protecție împotriva volatilității prețurilor la energie. Astfel, România poate rămâne atractivă pentru investitori, cu condiția ca autoritățile să abordeze problemele de infrastructură și să scurteze termenele de racordare.