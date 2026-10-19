Volodimir Zelenski acuză administrația Trump că încearcă să forțeze capitularea Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat într-un interviu că administrația condusă de Donald Trump întreprinde măsuri menite să determine capitularea Ucrainei în fața Rusiei. Declarațiile vin pe fondul unor decizii economice și militare controversate ale Washingtonului, în timp ce capitala Kiev este supusă unor noi atacuri masive cu rachete balistice și drone.

Într-un interviu acordat publicației Bloomberg News și analizat de The New York Times, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că actuala administrație de la Washington încearcă să forțeze o încheiere a războiului în defavoarea țării sale. „Cred că au fost făcuți pași pentru a convinge Ucraina să capituleze”, a afirmat liderul de la Kiev, referindu-se la o serie de decizii recente adopted de Casa Albă. Zelenski a adăugat că, deși nu a vrut inițial să creadă că Statele Unite caută o oprire rapidă a conflictului pe seama Ucrainei, „așa arată lucrurile”.

Afirmațiile sale marchează un punct culminant într-un schimb dur de replici între cei doi lideri desfășurat pe parcursul ultimei săptămâni. Zelenski a menționat că Donald Trump manifestă o „afinitate instinctivă pentru autocrați”, trimitere directă la președintele rus Vladimir Putin. De cealaltă parte, liderul american a cerut public cetățenilor ucraineni să îl voteze pe Zelenski în afara funcției la următoarele alegeri.

Măsurile economice și declarațiile Casei Albe

Tensiunile diplomatice dintre Washington și Kiev au escaladat după ce, la 9 octombrie, președintele american a anunțat intenția Statelor Unite de a achiziționa motorină din Rusia. Măsura a fost justificată de administrația SUA prin necesitatea de a reduce prețurile la carburanți înainte de alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului. Un astfel de acord economic ar putea direcționa miliarde de dolari către economia rusă.

În plus, Washingtonul a solicitat autorităților de la Kiev să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești, care reprezentau una dintre principalele pârghii de presiune ale Ucrainei în conflict, pentru a permite revenirea petrolului rus pe piețele internaționale. Duminică seara, într-o postare pe rețelele de socializare, Trump și-a explicat politica de stimulare a Kremlinului pentru negocierea unui acord de pace, atacându-l direct pe liderul de la Kiev: „nu dorește să încheie acest război și probabil că nu a vrut niciodată”.

Aprofundarea incertitudinilor privind sprijinul american a fost alimentată și de anunțul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri S. Peskov. Acesta a precizat că Vladimir Putin, Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping s-ar putea întâlni luna viitoare la Shenzhen, în China, intensificând temerile Kievului privind posibilitatea impunerii unui acord de pace nefavorabil.

Perspectivele alegerilor prezidențiale în Ucraina

În cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC, Volodimir Zelenski a sugerat pentru prima dată că ar fi dispus să candideze într-un scrutin prezidențial desfășurat pe timp de război, dacă un astfel de proces ar avea loc. Totuși, el a subliniat că organizarea alegerilor rămâne extrem de dificilă în condițiile actuale de securitate.

Partea rusă a refuzat în repetate rânduri instituirea unui armistițiu care să permită desfășurarea votului. De asemenea, sondajele indică faptul că o majoritate covârșitoare a populației ucrainene se opune organizării de alegeri în timpul conflictului armat.

Restricții privind comunicațiile și datele de informații

Autoritățile de la Kiev au acuzat Washingtonul de limitarea accesului armatei ucrainene la o rețea securizată de internet prin satelit furnizată de SUA, rețea esențială pentru desfășurarea operațiunilor de pe linia frontului. În plus, Ucraina a semnalat întreruperi în schimbul de date de informații (intelligence) oferit de partenerii americani, date folosite pentru avertizarea timpurie privind atacurile cu rachete balistice lansate de Rusia.

Oficialii ucraineni au declarat că nu au primit avertismente timpurii la două atacuri desfășurate săptămâna trecută, situație repetată și duminică noaptea în timpul loviturilor asupra capitalei. Oficialii americani au negat oprirea furnizării de informații. Secretarul de Stat Marco Rubio a explicat că lipsa avertizărilor a fost cauzată de „o problemă de software la sistemul lor de avertizare timpurie”, precizând că nu poate comenta evenimentele specifice din noaptea de duminică.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, Iuri Ihnat, a confirmat că nu a existat o avertizare timpurie înainte ca o primă salvă de rachete să lovească Kievul la ora locală 23:00, dar că sistemul a funcționat pentru valul următor, lansat în jurul orei 03:00.

Deficitul de interceptoare Patriot și atacurile asupra Kievului

În cadrul atacului de duminică noaptea, Rusia a lansat 16 rachete balistice și aproximativ 270 de drone asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare. Forțele Aeriene au raportat doborârea a peste 240 de drone, însă au refuzat să comunice rata de interceptare a rachetelor balistice, aplicând o nouă politică de confidențialitate impusă de lipsa acută de muniție defensivă.

Epuizarea stocurilor de interceptoare de fabricație americană Patriot — singura apărare eficientă a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești — este cauzată de creșterea cererii la nivel global, în special în Orientul Mijlociu. Zelenski a precizat că Washingtonul întârzie livrarea acestor interceptoare. Lipsa apărării antiaeriene este simțită direct de locuitorii capitalei, unde bubuiturile provocate de interceptările din aer au fost înlocuite de exploziile rachetelor care își ating țintele direct.