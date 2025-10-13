Ziua Congresului la PSD. Interimatul lui Sorin Grindeanu se termină

Social-democrații au stabilit convocarea Congresului pentru 7 noiembrie, când va fi ales noul președinte. Statutul PSD va fi modificat pentru a scoate termenul progresist, dar și pentru că are 25 de ani și are nevoie de ”o clarificare doctrinară”.

Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al PSD, a declarat luni că noua conducere a PSD va avea 5 prim-vicepreşedinţi, 8 vicepreşedinţi regionali şi 12 pe diverse domenii.

„Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale”, a susținut, la rândul său, Sorin Grindeanu, care a răspuns ”îngrijorărilor” spunând într-o postare că va candida la funcția de președinte al partidului „pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD”.

”Astăzi a fost şedinţa Comitetului Politic Naţional al Partidului Social Democrat. Principala decizie care a fost luată în cadrul acestei şedinţe este legată de stabilirea datei Congresului, care este pe data de 7 noiembrie. Cu o zi înainte va fi un nou Comitet Politic Naţional, care să aprobe o serie întreagă de modificări la statutul partidului, care au fost discutate astăzi şi se aşteaptă şi noi propuneri din partea organizaţiilor judeţene”, a mai declarat Alexandru Rafila, după şedinţa PSD.

El a precizat că, de asemenea, a fost stabilit mecanismul prin care se va organiza Congresul respectiv, alegerea unui nou preşedinte şi a echipei de conducere.

”S-a stabilit că în afară de preşedinte, echipa de conducere va cuprinde 5 prim-vicepreşedinţi, 8 vicepreşedinţi regionali şi 12 pe diverse domenii de activitate. Cred că este o alegere echilibrată, toată lumea a fost de acord şi sunt bucuros că principalul mesaj care a ieşit din aceste dezbateri a fost de unitate”, a precizat Rafila.

”PSD reprezintă cea mai importantă componentă a actualei coaliţii de guvernare”

”Noi suntem un partid de centru-stânga, respectăm valorile naţionale, valorile tradiţionale româneşti, valorile religioase şi cred că scoaterea acestei sintagme de progressist din definiţia Partidului Social-Democrat este firească pentru că între timp, în 25 de ani, şi termenul acesta a fost perimat şi a căpătat alte conotaţii”, a subliniat Rafila.

”Fiecare partid are identitatea lor. Fiecare regiune şi ţară din Europa are anumite caracteristici culturale şi tradiţionale şi faptul că Partidul Social-Democrat a adoptat această definiţie şi principii doctrinare ale partidului nu cred că împiedică sau contrazic în vreun fel ceea ce este.

”Termenul de progresism are o altă conotaţie acum„

Ceea ce simţim cu toţii, ca şi membri ai Partidului Social-Democrat, că această definiţie ne caracterizează mult mai bine decât cea anterioară de acum 25 de ani. Noi lucrăm la progresul societăţii şi lucrul ăsta se vede în toate acţiunile pe care le face Partidul Social-Democrat. Termenul de progresism are o altă conotaţie acum decât avea în urmă cu 25 de ani”, a arătat el.

Articolul 8 din statutul PSD

ARTICOLUL 8 – actual

(1) Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti.

Articolul 8 – modificare

(1) Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.