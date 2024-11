Să nu uităm – Ziua Revoltei Anticomuniste din 1987

La 15 noiembrie 2024 este marcată Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987. Acest lucru se întâmplă începând cu anul 2021, pentru a aduce în prim plan în conştiinţa publică evenimentele petrecute în cadrul primei revolte ample împotriva regimului comunist.

Potrivit expunerii de motive a Legii 215 din 22 iulie 2021, ”revolta anticomunistă de la Braşov a fost acţiunea care a şubrezit zidul comunist construit în jurul României, zid care s-a prăbuşit, în 1989, prin sacrificiul tinerilor care au ieşit în stradă în luna decembrie a acelui an însângerat. (…) Luptătorii anticomunişti din 15 Noiembrie 1987 au arătat că este posibil să te opui dictaturii comuniste, în mod spontan! Din acest motiv este relevantă şi trebuie cinstită cum se cuvine Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987, an de an, în data de 15 noiembrie”, conform https://www.cdep.ro/.

Proiectul de lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie – Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987 a fost adoptat de Senat, în calitate de prim for sesizat, la 2 iunie 2021, iar la 23 iunie, de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional. În Camera Deputaţilor proiectul de lege a fost aprobat cu 290 de voturi favorabile şi o abţinere.

Legea 215 a fost promulgată la 22 iulie 2021 de preşedintele României, Klaus Iohannis. Documentul stipulează că parlamentul, guvernul, administraţia prezidenţială, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, structurile asociative neguvernamentale interesate organizează manifestări pentru comemorarea revoltei din 15 noiembrie 1987 de la Braşov, moment important al istoriei postbelice româneşti privind lupta împotriva regimului comunist. Pentru organizarea evenimentelor sunt asigurate fonduri necesare de la bugetele locale sau de la bugetele autorităţilor publice, potrivit https://www.cdep.ro/.

În 2024, primăria Braşov colaborează cu Asociaţia 15 Noiembrie 1987 pentru a marca cei 37 de ani scurşi de la momentul în care muncitorii de la întreprinderea de autocamioane, cărora li s-au alăturat şi alţi braşoveni, au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva dictaturii comuniste. Astfel, la 15 noiembrie 2024, la Cinema One – Complexul Coresi Mall se desfăşoară sesiunea de discuţii între membri asociaţiei şi participanţii la vizionarea filmului ”Braşov – 2 ani prea devreme”. De la ora 11.00 are loc ceremonialul religios, urmat de discursuri şi depuneri de coroane, pentru ca de la ora 18.30, la Centrul Cultural Apollonia, în sala Doina Cornea, membrii asociaţiei şi participanţii să discute pe marginea evenimentelor petrecute la 15 noiembrie 1987.

În plus, la 16 noiembrie, are loc crosul popular intitulat ”Crosul 15 Noiembrie”, fără taxe de participare, la care s-au înscris să ia startul 1.300 de participanţi. Crosul, destinat atât amatorilor, cât şi profesioniştilor, este organizat anual în memoria muncitorilor de la Uzina de Autocamioane Roman care au avut curajul să se ridice împotriva regimului comunist. Deopotrivă, este organizată o expoziţie dedicată revoltei din 1987, prilej cu care sunt prezentate în format fotografic secvenţe din acele zile cu arestarea celor implicaţi în revoltă, copii ale unor documente din arhiva Consiliului Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii, intervenţia forţelor Miliţiei din ziua de 15 noiembrie 1987, precum şi fragmente din reacţiile presei internaţionale faţă de evenimentele de la Braşov, conform informaţiilor prezentate de Marius Boieriu, preşedintele Asociaţiei 15 Noiembrie, indică portalul www.braşov.net. Manifestările din acest an sunt organizate de Primăria Braşov împreună cu Asociaţia 15 Noiembrie şi cu echipa Tabere şi Circuite.

Foto: Primăria Municipiului Braşov/Facebook