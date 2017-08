Administraţia Trump, reacţie la activităţi ruse "neautorizate"

Administraţia Donald Trump a cerut, joi după-amiază, Rusiei să îşi închidă consulatul din San Francisco şi alte două anexe ca reacţie la activităţi ruse "neautorizate".

Departamentul de Stat american a anunţat decizia în contextul în care Administraţia Vladimir Putin a cerut reducerea personalului diplomatic american din Rusia.

"Decizia a fost luată în spiritul echivalenţei", argumentează Departamentul de Stat american.

Închiderea Consulatului din San Francisco şi a anexelor pe care această reprezentanţă le are în oraşele Washington şi New York trebuie finalizată în 48 de ore, relatează BBC News online.

Vladimir Putin a decis în iulie reducerea personalului reprezentanţelor diplomatice SUA cu 755 de persoane.

Personalul misiunilor diplomatice americane din Rusia va fi redus cu 755 de angajaţi, pentru a ajunge la nivelul celui al reprezentanţelor ruse din Statele Unite, anunţa pe 31 iulie preşedintele rus, Vladimir Putin, avertizând că Moscova ar putea riposta la sancţiunile SUA şi prin alte măsuri.

Rusia a anunţat, ca reacţie la noile sancţiuni adoptate de Congresul SUA, că Statele Unite au termen până la 1 septembrie să reducă personalul diplomatic de pe teritoriul rus până la 455 de persoane, nivelul angajaţilor misiunilor ruse din SUA după ce Administraţia Barack Obama a expulzat 35 de ruşi în decembrie 2016.

În momentul expulzării celor 35 de diplomaţi ruşi din cauza ingerinţelor Moscovei în scrutinul prezidenţial american, Vladimir Putin nu a adoptat măsuri simetrice, anunţând că aştepta abordarea noului preşedinte american, Donald Trump.

În contextul în care Congresul SUA a adoptat noi sancţiuni împotriva Moscovei, iar preşedintele Donald Trump urmează să le aprobe, Vladimir Putin a anunţat pe 31 iulie că personalul misiunilor diplomatice americane, inclusiv angajaţii care nu au statut diplomatic, trebuie redus cu 755 de persoane până la 1 septembrie.

"Dat fiind că în misiunile americane din Rusia lucrează încă peste 1.000 de persoane, inclusiv diplomaţi, 755 vor trebui să înceteze activităţile pe teritoriul rus. Este dureros. Măsurile au fost luate deoarece partea americană a făcut un nou pas, absolut nefondat, în sensul deteriorării relaţiilor bilaterale, impunând restricţii ilegale şi încercând să facă presiuni asupra altor ţări, inclusiv aliate, care sunt interesate de menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu Rusia", a argumentat liderul de la Kremlin.

"Am aşteptat destul de mult timp schimbări pozitive în atitudinea Statelor Unite faţă de Rusia, am sperat că situaţia se va schimba cumva. Dar, după cum se pare, chiar dacă vor fi schimbări, nu se vor produce curând. Am gândit că trebuie să demonstrăm că nu vom lăsa nimic fără un răspuns...", a continuat Vladimir Putin, exprimând speranţa că nu va trebui să treacă la măsuri suplimentare. În funcţie de situaţie, ar putea apărea anumite "restricţii suplimentare în cooperarea" cu Statele Unite. "Când va fi momentul, vom examina opţiuni suplimentare de reacţie. Dar sper că acest moment nu va veni deloc", a subliniat liderul rus.

Potrivit unui raport al serviciilor secrete americane, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influenţare a rezultatului scrutinului prezidenţial din SUA în scopul facilitării victoriei lui Donald Trump şi în ambiţia de a submina sistemul liberal-democratic occidental. Moscova neagă orice implicare în scrutinul prezidenţial american.