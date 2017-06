Aer de jazz proaspăt în Control

Aflați pentru prima dată în România, duo-ul britanic Binker & Moses vin, de la 20.00, în Club Control, cu sonoritățile lor free jazz infuzate cu accente grime, hip-hop sau dance.

Organizatorii evenimentului marca Jazz Nouveau anunță că „Binker & Moses sunt un duo britanic atipic, saxofon-tobe, și vin din avangarda jazz-ului londonez. Muzica lor, alternând grime cu hip-hop și dance music, a reușit în numai doi ani să câștige loialitatea publicului tânăr“. Încă din primul an, când lansau albumul Dem Ones, au primit premiul MOBO pentru Cel mai bun jazz în 2015, iar în 2016 au adunat conștiincioși premiul pentru revelația anului - Cea mai bună interpretare de jazz din Marea Britanie (Jazz FM Awards) și Cei mai buni debutanți (Parliamentary Jazz Awards).

Aerul de ritual hipnotic pe care îl au interpretările lor i-a ținut în turneu alături de americanii de la The Bad Plus.

5 ore de muzică s-au adunat la înregistrarea live pentru cel de-al doilea album Binker&Moses

Cearta cu vorbele

„În general, europenii s-au uitat de sus ori nu prea au luat în serios muzica fără cuvinte până pe la mijlocul vieții lui Beethoven. Pe undeva pe la 1800. Cei mai mulți dintre cei pe care îi întâlnesc au dificultăți să proceseze muzica fără cuvinte dacă e să o compare cu niște piese care au versuri (o excepție ar fi muzica de dans). Mai degrabă, ar prefera cuvinte fără sens care să vină cu absurdități decât niște acorduri curate. Pentru cei mai mulți, nonsensul verbal pe muzică are mai mult sens decât acordurile fără cuvinte. Libretele operelor lui Wagner, muzica trap și James Brown sunt cele mai bune dovezi în acest sens. Așa că munca realizării unei înregistrări cu muzici fără cuvinte atunci când ești conștient că publicului o să-i fie mai greu să o integreze… îți cam dai seama cum este“, scria acum câteva luni saxofonistul Binker Golding. „Până la un punct, majoritatea celor care ascultă sunt la nivelul lui Bart Simpson (…). În ziua de azi, muzica este transmisă mai mult prin intermediul înregistrărilor. De aceea muzicienii își modifică arta, ca să se potrivească mediului. În final, ajung să facă muzică pentru un dispozitiv electronic, în locul liniștii pe care ți-o oferă sala de concert și ascultătorii atenți“, explica el pentru London Jazz News.

Specialitatea Live

Și primul lor album, și cel de-al doilea, „Journey to the Mountain of Forever“, lansat chiar la începutul acestei luni, au fost înregistrate în întregime live. „Journey to the Mountain of Forever“ este un album-poveste, în care călătorim alături de Binker & Moses într-un timp fantastic, pe un tărâm necunoscut, întâlnind în cale șamani, pe marele Besbunu, diverse triburi, monștri și personaje a căror lume fără limite ne atrage prin ritualuri, elixire și muzică“, notează descrierea oficială a noului lor album.