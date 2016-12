Ce prejudicii s-au constatat la Ministerul Comunicaţiilor condus de Sorin Grindeanu

Un document intitulat "Sinteza Raportului de audit privind Contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2015", întocmit de Curtea de Conturi în anul 2016, prezintă mai multe abateri constatate de la Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională în vremea când aceasta era condus de Sorin Grindeanu, noua propunere de premier a PSD. Acesta abateri sunt, conform documentului:

- În anul 2009 MCSI a propus şi solicitat spre finanţare, din fonduri europene nerambursabile, proiectul eAcademie pentru funcţionarii publici, beneficiind de resurse financiare alocate de la bugetul de stat în sumă de 5.900 mii lei, fără ca acest proiect să fie utilizat în scopul în care a fost aprobat şi fără a beneficia, ulterior, de finanţarea nerambursabilă.

- MCSI a solicitat aprobarea proiectului eAcademie pentru funcţionarii publici, incluzând şi organizarea de cursuri de perfecţionare a funcţionarilor publici, în condiţiile în care actul normativ de înfiinţare nu prevede dreptul legal de a organiza şi desfăşura astfel de cursuri, deci calitatea de furnizor de formare profesională, pentru funcţionarii publici, singura instituţie publică abilitată prin lege să desfăşoare astfel de activităţi fiind Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici.

- În fapt, prin modul în care a solicitat finanţarea nerambursabilă, respectiv modul în care a prezentat desfăşurarea activităţilor în cadrul proiectului, MCSI s-a angajat să deruleze activităţi de formare profesională a funcţionarilor publici şi nu doar să realizeze o platformă informatică pe care să o pună la dispoziţia instituţiilor publice din România.

- Niciun funcţionar public al unei alte instituţii publice, cu excepţia MCSI, nu a folosit platforma pentru a urma cursurile de instruire puse la dispoziţie, fiind înregistrat doar un număr de 55 utilizatori (din numărul total de 66.000 utilizatori, funcţionari publici din România, pe care a fost fundamentată platforma), din cadrul MCSI, care au urmat cursuri de instruire, în perioada octombrie 2011-2016 (data verificării efectuate de Curtea de Conturi).

- La valoarea prejudiciului adus bugetului de stat, estimată la suma de 5.900 mii lei, se adaugă suma de 5.356 mii lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare;

- Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI) a aprobat Cererea de finanţare, depusă de MCSI pentru proiectul eAcademie pentru funcţionarii publici, în baza unei evaluări insuficiente (fiind aprobată achiziţia a doar 275 sesiuni de instruire, în condiţiile în care valoarea achiziţiei acoperea 355 sesiuni de instruire), cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma de 861 mii lei (inclusiv TVA);

- De la punerea în funcţiune, în anul 2011, a echipamentelor proiectului eAcademie pentru funcţionarii publici, sistemul a fost menţinut fără întrerupere în stare de funcţionare, conectat la sursele de alimentare cu energie electrică, în condiţiile în care nu a fost folosit şi nu a produs efectele scontate (indicatorii de rezultat), cheltuiala cu energia electrică consumată fiind estimată la suma de 325 mii lei. Întrucât conducerea MCSI nu a dispus măsuri pentru protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor, datorate risipei cu consumul de energie electrică pe durata funcţionării echipamentelor proiectului, echipa de audit a estimat valoarea prejudiciului creat bugetului de stat la suma de 325 mii lei, reprezentând cheltuiala cu energia electrică;

Referitor la suportarea unor cheltuieli din bugetul ministerului pentru funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, au fost constatate următoarele:

- MCSI a suportat din bugetul de stat, în perioada februarie 2014–decembrie 2015, cheltuieli generate de funcţionarea exclusivă a unei instituţii finanţată integral din venituri proprii, aflată în subordinea sa - Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR), cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma de 505 mii lei;

- MCSI nu a încheiat contract de închiriere cu instituţia subordonată – AADR, finanţată integral din venituri proprii şi, pe cale de consecinţă, nu a încasat venituri din chirii, pentru spaţiul dat în folosinţă acesteia, în imobilul proprietate privată a statului prin MCSI, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma de 1.393 mii lei, estimată de echipa de audit.

Ce recomandări au făcut inspectorii Curţii de Conturi conducerii ministerului:

- conducerea MCSI va dispune şi va monitoriza efectuarea unei analize a proiectelor achiziţionate/derulate de către MCSI, în perioada ianuarie 2008–iulie 2016, din punct de vedere al utilităţii şi al utilizării acestora şi va dispune măsurile care se impun, după caz;

- având în vedere suprapunerea proiectului eAcademie pentru funcţionarii publici cu platforma Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP), faptul că MCSI nu are atribuţii legale de a organiza cursuri de formare profesională pentru funcţionarii publici (calitatea de furnizor de formare profesională fiind o atribuţie legală a ANFP), dar şi gradul de realizare a indicatorilor de rezultat, conducerea MCSI va dispune măsurile legale pentru stabilirea întinderii

prejudiciului şi recuperarea acestuia;

- analizarea cauzelor care au condus la o evaluare insuficientă, de către OIPSI, a proiectului eAcademie pentru funcţionarii publici şi va dispune măsuri pentru întărirea controlului intern, la nivelul OIPSI, în ceea ce priveşte evaluarea proiectelor în scopul eliminării, pe viitor, a unor asemenea abateri;

- stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului de stat prin achiziţia unui număr de 275 sesiuni de instruire, la o valoare mai mare (suma de 3.089 mii lei, corespunzător unui număr de 355 sesiuni, în loc de 2.393 mii lei) şi recuperarea acestuia;

- identificarea şi a altor echipamente deţinute de MCSI şi neutilizate, pentru stoparea risipei şi pierderilor înregistrate la bugetul de stat cu consumul nejustificat de energie electrică de către aceste echipamente neutilizate;

- identificarea cauzelor care au condus la plata nelegală, pe perioada februarie 2014–decembrie 2015, a sumei de 505 mii lei, reprezentând cheltuieli pentru funcţionarea unei clădirii din sector 2 Bucureşti, în condiţiile în care niciun angajat al MCSI nu a desfăşurat activitate în această clădire, fiind utilizată pentru desfăşurarea activităţii Agenţiei pentru Agenda Digitală a României (AADR) – instituţie finanţată integral din venituri proprii, precum şi: elaborarea şi implementarea unui algoritm de determinare a spaţiilor folosite de utilizatorii clădirii din sectorul 2 Bucureşti (spaţii închiriate, spaţii comune etc.), concomitent cu întocmirea şi implementarea unei proceduri pentru stabilirea cu exactitate a cheltuielilor cu gazele naturale, utilizate pentru încălzire şi apă caldă, respectiv energie electrică, pentru fiecare dintre locatari, în funcţie de anumiţi parametri (ex: putere instalată echipamente, număr persoane, suprafeţe utile şi/sau comune, etc.) sau instalarea de echipamente de contorizare a consumurilor individuale pe utilizatori; - stabilirea întinderii prejudiciului creat bugetului de stat prin cheltuielile suportate pentru funcţionarea AADR în cadrul imobilului din sectorul 2 Bucureşti (dezinsecţie, deratizare, întreţinere şi reparaţii comune, gaze pentru încălzire şi apă caldă, respectiv energie electrică etc.) şi recuperarea acestuia; încheierea unui contract de închiriere cu AARD, pentru spaţiul dat în folosinţă acesteia în imobilul proprietate privată a statului, situat în sector 2 Bucureşti, precum şi dispunerea de măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului creat prin nerealizarea de venituri din închirierea spaţiilor şi recuperarea acestuia.

Cum arată opinia de audit:

"Din cauza denaturărilor semnalate, care fac ca situaţiile financiare, în ansamblul lor, să nu prezinte fidel performanţa financiară a Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, la 31 decembrie 2015, precum şi celelalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în perioada auditată, a fost emisă opinie de audit contrară. Pentru înlăturarea abaterilor consemnate în Procesul verbal, anexă a Raportului de audit financiar, s-a emis Decizie prin care au fost dispuse măsurile pe care reprezentanţii MCSI trebuie să le ducă la îndeplinire în vederea înlăturării abaterilor constatate şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea prejudiciilor, precum şi pentru intrarea în legalitate, măsuri contestate de conducerea entităţii. Comisia de soluţionare a contestaţiilor a respins acţiunea, dar MCSI a formulat cererea de chemare în judecată, ce face obiectul dosarului aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal, prin care a solicitat suspendarea şi anularea măsurilor din Decizia emisă de Curtea de Conturi, precum şi a Încheierii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor".

Sorin Grindeanu a fost numit ministru al Comunicaţiilor în ultimul Guvern Ponta.