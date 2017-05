Cotidianul şi Fundaţia Alexandrion, despre performanţă în presă, cultură, sport şi business

Târgovişte, un oraş ce a deţinut mai bine de trei secole statutul de cel mai important centru economic, politico-militar şi cultural-artistic al Ţării Româneşti, a găzduit în seara de 25 mai unul dintre evenimentele din seria propusă de ziarul Cotidianul şi Fundaţia Alexandrion.

După evenimentele din oraşe precum Bucureşti, Timişoara, Ploieşti, Buzău, Alexandria, presa şi performanţa au fost dezbătute într-un cadru elegant şi cordial în interiorul unui local din Parcul Chindia, construit pe fosta grădină domnească, un loc ce ai putea spune că are scopul de a te desprinde, fie şi pentru o clipă, din cotidian.

“Felicitări că trăiţi într-un oraş care are o puternică tentă de modernism şi istorie!” a fost urarea cu care au fost întâmpinaţi participanţii la seara de dialoguri de către Cornel Nistorescu, directorul ziarului Cotidianul şi moderatorul acestei serii de evenimente. Aşa cum evenimentele au obişnuit până acum, printre cei invitaţi să dezbată subiectele de interes local şi nu numai erau specialişti din domeniul economic. “Obişnuiam să aducem specialişti din sitemul bancar, aşa s-a întâmplat la celelalte evenimente. Dar noi credem că v-aţi săturat de bancheri. Aşa că, în această seară, v-am adus poeţi şi ziarişti, alături de un mare sportiv al României şi de reprezentanţii Fundaţiei Alexandrion.”

Era o modă, o mare cinste să fii poet

Serile îşi propun a fi un dialog între redacţie şi cititori, a aduce câteva personalităţi din diverse domenii faţă în faţă cu publicul, cu cititorii şi consumatorii. “Mă uitam cu foarte mare admiraţie la poeţi. Am lucrat ani buni la Flacăra, cu Adrian Păunescu. Era o modă, o mare cinste să fii poet. Dar ce înseamnă să fii poet în zilele noatre? Se mai câştigă bani din asta, dumneavoastră câştigaţi? Există trei poeţi contemporani, în viaţă, care să fie demni de menţionat?” au fost câteva dintre subiectele ridicate la fileu câtorva dintre invitaţii serii, poeţii Ioan Viştea, Ioan Vieru şi George Coandă.

“N-am ce referinţe să mai fac. Poezia este un domeniu greu de prins. Nu pot să numesc trei poeţi ai zilelor noastre, care să fie în viaţă şi ale căror cărţi să poată concura cu cele ale marilor poeţi. Eu nu am câştigat niciodată din literatură. Dar am în plan să mai scot un volum”, a răspuns Ioan Viştea la provocarea moderatorului.

În lumea liberă, poezia se naşte foarte greu

“Tot ceea ce facem este poezie, tot ceea ce avem în jurul nostru este poezie. Poezia este punctul central al culturii. Povestea cu poezia care trebuie să aducă un câştig este o falsă problemă. Ce înseamnă câştigul? Ar trebui să fie o chestiune metafizică. Poezia, cum a fost în perioada comunistă, când era cenzurată, era un alt mod de raportare la lume. În lumea liberă, poezia se naşte foarte greu. Poeţii ar fi trebuit să scrie dupa căderea comunismului, să continue. Dar, în fond, ei nu au scris nici înainte”, a completat Ioan Vieru.

A închis cercul poeţilor prezenţi aseară, la Târgovişte, George Coandă, comparând ceea ce se întâmplă în literatura românească de azi cu călărirea unui Pegasus fără picioare şi fără aripi, fără a şti în ce baltă ne va arunca. “Nu pot da trei nume de poeţi ai zilelor noastre. Dar pot declara că, pentru mine, cei mai mari poeţi sunt Nichita Stănescu, Adrian Păunescu şi Emil Sorescu. Se produce ceva tragic în literatura noastră, este în tranzţie. Din cei vii nu pot menţiona pe cineva Se încearcă experimente gratuite, dar, încă, fără un rezultat remarcabil.”

Ca să fii liber în presă, trebuie să fii independent financiar

Un alt subiect adus în discuţie a fost presa românească. Mai trăieşte sau nu? Este liberă sau încorsetată? Există modalităţi de a readuce presa la adevărata ei valoare de “a patra putere în stat”? au fost doar câteva dintre mingile aruncate de către jurnalistul Cornel Nistorescu unui alt coleg de breaslă, jurnalistul Teodor Vasiliu.

“Presa din România nu e la căutare, este pe ducă. Gazetarii au salarii de mizerie, în timp ce bugetarii au primit salarii exorbitante. N-am văzut vreun guvernant care să vrea să facă eforturi pentru noi. Ca să fii liber în presă, trebuie să fii independent financiar. Dar depinzi de cei care fac contractele. Am făcut în Târgovişte primul trust de presă, cu 180 de angajaţi. Au vrut să îl cumpere. şi aveau banii necesari. Pentru că ei au bani, iar politica dă tonul”, a afirmat jurnalistul Vasiliu.

După cum şi Cornel Nistorescu afirma, dihonia dintre jurnalişti e aceeaşi dintre cetăţeni. Oamenii nu se adună, nu mai coagulează, nici nu par interesaţi. Preferă să se împartă în tabere atunci când este un eveniment şi gata.

Peste 400 de trofee şi medalii

Şi pentru a da o altă tentă discuţiilor, ne-am îndreptat atenţia către vise, către performanţă, către rezultate remarcabile. Marian Drăgulescu, cel mai premiat gimnast român al tuturor timpurilor, ne-a povestit despre cum poţi fi mic, 1,62 m, dar să ai spritul mare, să iubeşti ceea ce faci, să te dedici şi să ajungi pe podium. “Da, sunt printre primii 10 sportivi ai României. Am primit Trofeul Alexandrion la ambele ediţii, ca o recunoaştere a muncii mele. Nu am ales eu gimnastica, ea m-a ales pe mine. Ambii părinţi au făcut sport de performanţă. Tatăl meu m-a dus să fac karate, dar nu mi s-a potrivit. După un an, când eram în clasa I, a venit un antrenor de gimnastică, a făcut o selecţie, iar aceasta a fost ocazia de a scăpa de karate. Sala mi se pare un imens loc de joacă. Chiar dacă au fost momente grele, privind în urmă, am trecut cu bine peste ele. Ca să poţi câştiga din sport, trebuie să fii printre cei mai buni, să câştigi medalii în fiecare an. O să fac gimnastică atât timp cât îmi va face plăcere şi voi avea voie din punct de vedere medical.”

Înainte de încheierea serii cu un moment artistic de excepţie oferit de Nicu Alifantis şi de degustarea rarităţilor produse de Grupul Alexandrion, reprezentantul Alexandrion, directorul naţional de vânzări Nicolae Costea, a îndemnat companiile să îşi îndrepte privirea către comunitate. “Fiecare companie are obligaţia de a întoarce ceva spre comunitate. Alexandrion este alături de performerii din cultură, sport, business. Astfel, am organizat Galele pentru cultură, Constantin Brâncoveanu şi Matei Brâncoveanu, gala pentru sport, Trofeul Alexandrion, şi încercăm, zi de zi, şi prin alte proiecte conexe, să fim alături de cei ale căror eforturi şi rezultate trebuie să fie recunoscute.”