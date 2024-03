Ce tot aveți cu Nicușor Dan?

De cînd bate vînt de campanie, gonflații și trompeții Coaliției îl toacă pe Nicușor Dan la modul cel mai grosolan. Ceva în stilul „cîrnați la bardă”. Scurt, tăios, apăsat, definitiv. Unii mai că dau să-și facă semnul crucii, chemînd și ajutorul divin să pună umărul la înlăturarea acestuia. Gabriela Firea o ține ca o lele ieșită la poartă și își plimbă limba ca vulpea pe lîngă cotețul găinilor. Nici un combatant nu vrea să intre într-o discuție sau într-un schimb de argumente. Piedone face analize cu care îi concurează pe Bulă și pe Gîgă, se împiedică în gramatică și dă în gropi de logică. Executarea, condamnarea, înfrângerea, eliminarea din competiție și gata!

Toți adversarii își imaginează că vorbele grele, sentințele, judecățile definitive pot juca rol de ghilotină publică. Adică îl fac pe Nicușor Dan nesemnificativ în competiția electorală pentru Capitală. De obicei asemenea manevre orchestrate chiar reușesc. Fac din alb negru și din negru alb, din arogantul primar de Sibiu mare cîștigător de alegeri prezidențiale și personalitate europeană etc.

Dacă un om nu poate fi umflat sau îngropat din cuvinte, atunci nu i-am fi ales primari pe Lis și pe Oprescu, pe Băsescu și pe Firea!

Și totuși, cel mai înjurat om din timpul mandatului său, cel mai contestat, cel mai atacat cu campanii orchestrate în care s-au băgat și mulți bani nu stă chiar atît de rău. Ba unele sondaje îl arată cîștigător, în vreme ce cocoșii politici ai Coaliției se chinuie să desemneze un candidat pe care să-l umfle.

Ba Varanul încearcă o lovitură cu Piedone și speră să preia controlul asupra Capitalei.

Să fie propaganda atît de neputincioasă? Să fie o armă enervantă și să provoace o contra-reacție a omului simplu? Sau Nicușor Dan a făcut mai multe lucruri pentru București decît au făcut toți ceilalți după căderea lui Ceaușescu?

Oricum, la capitolul muțenie, nu-l întrece nimeni.

Așa ciufulit și cu aer de Mutulică, așa tăcut și chițăit în propoziții, așa speriat de oameni și de camerele de luat vederi, Nicușor Dan are o listă de realizări și un public care îl susține. Un număr important de bucureșteni văd în el tot un cîștigător. Unii, chiar un primar care a făcut ceva și mișcat cîteva proiecte importante, de care nu s-a apucat nimeni. Propaganda, mai ales cea electorală, poate prosti omul în față, îl poate îmbăta cu vorbe și-l poate priponi cu lanțul promisiunilor. Dar de orbit de tot și de anulat lucruri evidente tot nu izbutește.

L-am beștelit pe Nicușor Dan de cîteva ori, provocat și de groaza lui față de tot ce înseamnă comunicare. Stiu că a blocat elanul și interesele multor investitori imobiliari care l-ar vedea fript la proțap. Ei nu-și apără decît interesul. Orașul, mai puțin. Nu le pasă de această dezvoltare haotică, de Orient la porțile Europei. Bucureștenii s-au obișnuit să trăiască și cu primari care dau autorizații de construcție în plin bulevard (vezi blocul de pe strada Buzești!, autorizat cu 8 metri pe carosabil). Curajul lui Nicușor Dan de a bloca extinderea haosului urban și de a încerca o brumă de disciplină în proiecte nu-i de condamnat pe cît de tare îl atacă imobiliarii. Dimpotrivă! Si, atunci, de ce îl toacă mărunt mai toți care vorbesc despre el? Că nu-i flecar și sforar ca Băsescu? Că nu-i circar ca Viorel Lis? Că nu ia și nu le învîrte cu sacoșa ca Oprescu? Că nu face concerte ca Firea? Că nu înființează firme după scornelile lui Pandele? Că a plătit datoriile Capitalei lăsate de madam? Că a izbutit să dea drumul la pasaje și la tramvaiele de la Arad pe care madam Pandele le visa turcești? Că s-a apucat de înlocuit linii, stații, magistrale de termoficare și conducte de apă? Că s-a apucat și de proiectele pentru străzile radiale care să lege zona centrală de periferie și de Ilfov? Ce-i așa de rău și de periculos la Nicușor Dan?

Nu cumva combaterea lui violentă este o formă de ticăloșie ambalată electoral?

Cu șerpăria de interese și de funcționari și pile adusă din Voluntari de la Pandele, Nicușor Dan a supraviețuit onorabil și a făcut lucruri demne de atenție. Ba a deschis proiecte de dezvoltare și modernizare cîte n-a început nimeni și care vor ușura fluxurile prin București.

Mai anul trecut, am cerut printr- o scrisoare către biroul de presă o listă a lucrărilor și proiectelor din Capitală. Și am primit o comunicare de la Direcția Generală de Investiții pe care am publicat-o în Cotidianul.( https://www.cotidianul.ro/gabriela-firea-contra-nicusor-dan-2/ ). Am republicat-o în aceste zile și merită citită! Verificată și pusă pe un talger al cîntarului în balans cu toate aberațiile care i se pun în cîrcă.

Poate rezultă o judecată mai dreaptă!

Nicușor Dan nu este chiar așa cum îl descriu adversarii săi. Dacă urmăriți lista de proiecte aflate în lucru, ea ar putea fi chiar o schiță pentru un început de modernizare a Bucureștilor.