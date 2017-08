Cum arde ELCEN banii bucureștenilor

Peste 700.000 euro au fost dați, anul acesta, de ELCEN București către o societate de pază care anul trecut în octombrie și-a cerut falimentul.

Încredințarea s-a făcut periodic, prin acte adiționale care au ca obiect „servicii de investigații și de siguranță“. Anul trecut, aceeași societate a primit de la ELCEN peste 800.000 euro pentru același tip de servicii.

Această firmă împreună cu alte două au câștigat prin asociere licitația de la Metrorex pentru servicii de pază contra sumei de 34 milioane euro. Conform jurnaliștilor, liderul asocierii a fost cercetat de DIICOT, în 2014, într-un dosar de evaziune fiscală deschis de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Nitro Guard Security, ­societate controlată de Mihai Hotăranu și Laura Daniela Dinu, cu doar 1%, a câștigat prin atribuire directă, în urma încheierii unui act adițional la contract, o afacere de 369.158 lei cu ELCEN. Asta se întâmpla pe 24 august 2017. Prietenia dintre ELCEN București, companie controlată 100% de stat, și NITRO Guard Security a început la sfârșitul anului 2015, când s-a încheiat contractul de pază, valabil pentru 12 luni, în valoare de 3.316.583 lei. La câteva luni după aceea, pe 18 aprilie 2016 se încheie primul act adițional la contract.

Acest document se referă la „servicii de investigații și de siguranță“ și are o valoare de 55.819 lei. La două luni după aceea se încheie un alt act adițional în valoare de 382.922 lei. Asta înseamnă că în anul 2016 societatea de pază Nitro Guard Security a încasat de la ELCEN București, conform contractelor, 3.755.324 lei. Aceeași metodă de lucru s-a păstrat și în anul 2017, când se încheie o serie de acte adiționale. Spre exemplu, pe 2 martie 2017, între ELCEN și Nitro Guard Security se încheie nu unul, ci două acte adiționale. Primul în valoare de 329.476 lei, iar al doilea în valoare de 469.009 lei, ambele au același obiect de activitate: „servicii de investigații și de siguranță“.

După doar patru zile se încheie alte două acte adiționale. Astfel, pe 6 martie 2017, primul act adițional este în valoare de 46.516 lei, iar al doilea de 566.956 lei și au același obiect de activitate: „servicii de investigații și de siguranță“. Nici nu s-a uscat bine cerneala pe cele două contracte, că pe 25 aprilie 2017 se încheie un alt act adițional în valoare de 554.129 lei, tot pentru „servicii de investigații și de siguranță“.

La două luni după aceea, pe 12 iunie 2017 se încheie un alt adițional la contract, în valoare de 886.763 lei, iar în august 2017, cel despre care am amintit mai sus. Așa se face că, până în prezent, către această societate de pază, prin acte adiționale, s-au plătit 3.222.007 lei, aproximativ 716.001 euro.

Afacerea Metrorex

În luna iunie 2017, Metrorex a demarat o licitaţie pentru servicii de pază, monitorizare, intervenţie şi transport valori pentru staţiile, trenurile, depourile şi obiectivele din reţeaua metroului, pentru o perioadă de 4 ani. Valoarea estimată, fără TVA, este de peste 154,4 milioane lei (circa 34 milioane euro), care va fi finanţată din fonduri bugetare. Acordul-cadru se va încheia cu o singură firmă. Până acum, serviciile de pază pentru Metrorex au fost asigurate de asocierea formată din NEI Guard (lider de asociere), Grup Est Security şi Nitro Guard Security. Ulterior încheierii acestui acord-cadru, a cărui valoare estimată este de maximum 154,4 milioane lei, ar urma să fie încheiate contracte subsecvente care vor fi atribuite lunar, trimestrial sau anual, în funcţie de necesităţile apărute. Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent pe o perioadă de o lună este de 2,43 milioane lei.

Pentru aceste contracte nu se va mai organiza nicio licitaţie, astfel că cine va câştiga acest acord-cadru va asigura serviciile de pază pentru Metrorex timp de 4 ani.

Situația de la Metrorex SA nu este una obișnuită, în sensul că, în prezent, serviciile de pază și protecție sunt asigurate de societatea Nitro Guard Security, care, așa cum arată informațiile existente pe portal.just.ro, în dosarul 24321/3/2016, se află în faliment de la data de 3.03.2017. În perioada 2015-2017, asocierea NEI Guard SRL – Grup Est Security SRL – Nitro Guard Security SRL, despre care presa a speculat că este controlată de patronul Scorseze Security International, a fost declarată câștigătoare a licitației privind serviciile de pază pentru o perioadă de 30 de luni. NEI Guard SRL a intrat în faliment, astfel că s-a retras din cadrul asocierii menționate, aceasta nemaiavând dreptul de a presta servicii.

Asocierea, deși nu mai avea susținerea cu care venise în ofertare, a fost învestită însă de către Metrorex SA să presteze în continuare servicii de pază și protecție, doar cu doi dintre asociați. Dar și Grup Est Security SRL a intrat în faliment, iar asocierea s-a destrămat definitiv, situație în care Metrorex SA ar fi trebuit să facă urgent procedura în vederea atribuirii contractului unei societăți care avea dreptul de a presta serviciile. Cu toate că Nitro Guard Security SRL a intrat în faliment, pentru Metrorex SA nu a contat, ba chiar le-a atribuit un nou contract subsecvent, deși acordul-cadru trebuia să înceteze la 30 iunie 2017.

După faliment, suflu nou

Pe 24 iunie 2016, conform supervizor.ro, „Societatea Nitro Guard Security SRL, controlată în calitate de asociat majoritar şi administrator de Mihai Hotăranu, s-a cerut în insolvenţă, precizând că «datoriile certe, lichide şi exigibile către furnizori și către instituțiile statului scadente de mai mult de 90 de zile sunt de peste 4.000.000 lei». Administratorul judiciar provizoriu desemnat la propunerea debitoarei este C.I.I. Balcan Liviu-Adrian. Conform tabelului preliminar al creanţelor, masa credală se ridică la 9.119.041,95 lei, printre creditori fiind și Nei Divizia de Securitate SRL. Fiscul este înscris cu o creanţă bugetară de 3,92 milioane lei, plus o alta sub condiţie, în valoare de 2.275.501 lei. Deşi are doar 1% din părţile sociale, Laura Daniela Dinu a împrumutat firma cu 1,7 milioane lei. De unde a avut banii? De la Concept Auto Service SRL Bucureşti – firmă de reparaţii auto pe care o deţine «pe jumătate» şi care a înregistrat pierderi de 1.754.665 lei în ultimii doi ani! Deşi administratorul judiciar menţionează într-un raport intenţia debitoarei de a depune un plan de reorganizare, foarte probabil nu se va întâmpla aşa. Spun asta pentru că Mihai Hotăranu a înmatriculat (pe 17 august 2016) societatea Nitro Security SRL (CUI: 36431667), la care este unic asociat şi administrator. Firma deja figurează ca plătitoare de taxe şi impozite aferente angajaţilor, ceea ce conduce la concluzia că activitatea va fi mutată pe Nitro Security SRL“.

Societatea este pe pierderi

Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, societatea Nitro Guard Security, înființată în 2007, cu un capital de 1.000 lei, avea active imobilizate în valoare de 1.006.220 lei, active circulante de 10.953.651 lei, creanțe de 10.492.828 lei și datorii de 11.148.412 lei. Toate acestea, la o cifră de afaceri de 14.395.004 lei, care a generat venituri totale de 14.395.279 lei și cheltuieli de 14.506.615 lei. Astfel, firma a prezentat Ministerului de Finanțe o pierdere netă de 111.336 lei.