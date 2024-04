Anchetă împotriva lui Musk după atacuri contra unui judecător

Un judecător al Curţii Supreme din Brazilia a dispus duminică deschiderea unei anchete împotriva lui Elon Musk, proprietarul platformei X (fostă Twitter), care l-a acuzat de „cenzură” şi i-a cerut demisia pe această reţea socială, scrie AFP.

Într-o hotărâre judiciară consultată de AFP, magistratul Alexandre de Moraes a evocat o presupusă „exploatare criminală a platformei X” din partea miliardarului american, care este şi patronul Space X şi Tesla.

Sâmbătă, Elon Musk a declarat că X ridică toate restricţiile decise de judecătorul Alexandre de Moraes privind anumite conturi nedeclarate din Brazilia şi va publica detaliile ordinului, în ciuda interdicţiei judecătorului de a face acest lucru.

„Acest judecător a aplicat amenzi masive, a ameninţat cu arestarea angajaţilor noştri şi a tăiat accesul la X în Brazilia”, a postat Musk sâmbătă seara.

Duminică, el a continuat seria atacurilor şi a scris pe X că „acest judecător a trădat cu neruşinare şi în mod repetat Constituţia şi poporul brazilian. El ar trebui să demisioneze sau să fie pus sub acuzare”.

Why are you doing this @alexandre? https://t.co/5VsqUPivU7

— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024