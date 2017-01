Cuplul de milionari care călătorește prin lume din sponsorizări

Dacă v-ați gândit vreodată să renunțați la jobul actual și să bateți lumea-n lung și-n lat, acest cuplu v-ar putea convinge cu ușurință să treceți la acțiune. După ce compania lui Garett Gee, numită Scan, a fost cumpărată de Snapchat în 2014, cu suma de 54 de milioane de dolari, el a transferat banii imediat în contul de economii. Trei luni mai târziu, Garett a decis să plece în călătorie în jurul lumii împreună cu soția sa, Jessica, și cei doi copii, fără a se atinge însă de avere.

Potrivit publicației Business Insider, Garett și-a vândut casa și tot ce deținea pentru suma de 45.000 de dolari și a decis să călătorească prin lume alături de familie, însă fără a cheltui nici măcar un dolar din averea abia obținută.

Cei patru vizitează țară după țară de peste un an. Ei își împărtășesc experiențele cu ajutorul unui blog numit „The Bucket List Family“. După ce au cheltuit și ultimii 5.000 de dolari din suma inițială, au început să primească sponsorizare pe rețelele de socializare. Familia Gee susține că blogul a ajutat-o să își continue călătoriile și este recunoscătoare oamenilor pentru susținere. „Nu ne-am atins încă de banii obținuți din vânzarea companiei. Plănuiesc să îmi trăiesc viața așa cum am făcut-o și până acum. Sunt tânăr și vreau să-mi păstrez spiritul de antreprenor viu. Nu vreau să devin comod, nu vreau să mă liniștesc. Aș putea oricând să încep de la zero și nu aș avea niciun regret“, a povestit Garett Gee pentru publicația americană.

Cuplul american demonstrează cu vehemență că orice vis poate fi împlinit, atât timp cât mergi pe drumul potrivit.