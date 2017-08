De ce transformă Tudose Institutul Cantacuzino în unitate militară

Premierul Mihai Tudose afirmă, comentând proiectul de trecere a Institutului Cantacuzino în subordinea MApN şi transformarea lui în unitate militară, că astfel se poate atinge obiectivul ca instituţia să redevină "funcţională".

"Institutul Cantacuzino are un rol strategic naţional şi regional în asigurarea independenței României în domeniul producției de vaccinuri. Tocmai de aceea, revitalizarea şi dezvoltarea activităţii institutului este un obiectiv asumat al Guvernului. Institutul Cantacuzino trebuie să redevină funcțional, iar pentru a ne asigura că acest lucru se va întâmpla, am decis ca acesta să fie preluat de către Ministerul Apărării Naționale și transformat în unitate militară cu conducere militară", a scris Tudose duminică pe pagina sa de Facebook.

Premierul consideră că "o mână forte", alături de un proiect bine stabilit, vor îndeplini această misiune "de importanţă naţională".

"Am sentimentul și speranța că o mână forte, alături de un proiect bine stabilit, vor îndeplini această misiune de importanță națională, iar eu personal voi urmări îndeaproape întregul proces. Institutul reprezintă un brand românesc, cu o istorie de aproape un secol și cu multe performanțe atinse, motive pentru care trebuie să ducem mai departe această moștenire", a mai scris premierul.

Mihai Tudose le-a solicitat, miercuri, miniștrilor Apărării și Sănătății să elaboreze un proiect de act normativ privind trecerea Institutului Cantacuzino în subordinea MApN.

"Dacă e sarcină, o preluăm. Am și gândit cum ar putea fi organizat și am făcut și o evaluare prealabilă cu specialiștii din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Direcția Medicală. Evident că nu am toate datele ca să mă pronunț acum. Eu vă propun ca împreună cu domnul ministru Bodog, pe baza materialului de control pe care dânsul l-a făcut, în două săptămâni de zile, maxim trei, dați-ne trei totuși, să venim în Guvern cu un proiect de act normativ prin care să-l preluăm și să-l transformăm într-o unitate militară, cu conducere militară și, sigur, cu angajați care răspund criteriilor profesionale necesare unui asemenea institut. Ne asumăm această chestiune, e delicată, dar ne-o asumăm", a replicat ministrul Apărării, Adrian Țuțuianu.