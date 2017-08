Document în exclusivitate! Uite la ce lucrează Comisia SRI

Preşedintele Comisiei de control al SRI, Adrian Ţuţuianu, a declarat, luni, că membrii comisiei au primit o sesizare de la un sindicat care reclamă nereguli privind administrarea patrimoniului RATB, motiv pentru care au solicitat clarificări Serviciului Român de Informaţii privind informările pe care le-a făcut către instituţiile statului în acest caz.

Cotidianul a prezentat în ediția din 15 iulie, pe larg, date și informații din documentul invocat astăzi de Țuțuianu.



Autorul sesizării, Marcel Furdui, a fost deja audiat de procurorii DNA.

Pentru această sesizare, Sindicatul APT din RATB a fost în audiență la viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, care le-a cerut confirmarea celor prezentate. Autorul sesizării ce a ajuns și pe masa Comisiei SRI, Marcel Furdui, șef control în RATB, a fost anchetat în Comisia de disciplină a RATB.

Acesta a devenit membru al Sindicatului APT din RATB care i-a acordat tot sprijinul pentru transmiterea documentului la toate instituțiile importante ale statului. Așa a ajuns și la Adrian Țuțuianu.

Vă prezentăm mai jos, în exclusivitate, documentul de pe masa comisiei parlamentare de control al SRI.

Subsemnatul FURDUI Marcel Nicusor, in calitate de Sef al Serviciului Control Financiar de Gestiune in cadrul Regiei Autonome de Transport Bucuresti, cu sediul in B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, in baza art. 23 alin (1) si (2) din Legea 78/2000 actualizata, prin prezenta formulez:

S E S I Z A R E

cu privire la incalcarile prevederilor legale economice si financiar - contabile, tergiversarea recuperarii prejudiciilor si indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu in recuperarea acestora, neducerea intentionata la indeplinire a Deciziilor Curtii de Conturi, abuzuri savarsite in incercarea de acoperire a unor fapte care indeplinesc elementele constitutive ale unor fapte penale, prin actiuni de favorizare si/sau complicitate cu angajatii care le produc, de catre Conducerea executiva a RATB, Directorul General si Consiliul de Administratie al RATB.

In fapt,inca din Luna ianuarie 2017, ca urmare a schimbarii managementului RATB si a Consiliului de Admninistratie, am sesizatabaterile de la prevederile legale si abuzurile repetate savarsite de managementul RATB, privitor la activitatea de control financiar de gestiune, unele in forma continuata, sustinerea insubordonarii, a imposturii in activitatea de control financiar, a ascunderii,neasumarii si neconsemnarii incalcarilor prevederilor legale, de catre unii dintre revizorii contabili implicati in actul de control.

In calitate de sef al Serviciului Control Financiar de Gestiune, serviciu in subordinea directa a Directorului General si care, potrivit prevederilor legii, participa (mod imperativ) la sedintele Consiliului de Administratie atunci cand se discuta probleme economico financiare si de control financiar de gestiune, am incercatpana la data prezentei, cu rabdare, atat in scris cat si verbal,sa aduc aceste abuzuriin atentia Directorului General si al Consiliului de Administratie al RATB.

Noua conducere executiva a RATB si noul Consiliu de Administratie, numiti in luna ianuarie 2017 de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, au fost informati de catre mine in repetate randuri despre incalcari ale legislatiei economico financiare, despre ascunderea si acoperirea vinovatilor de crearea prejudiciilor, despre tergiversarea recuperarii acestora, cat si de existenta unor fapte grave, ce intrunesc elementele constitutive ale unor fapte penale, incalcand ei insisi prevederile imperative ale legii.

La informarile scrise si verbale repetate facute atat in nume personal, cat si in numele Serviciului Control Financiar de Gestiune, acestia nu au luat nici o masura in acest sens, aruncand in derizoriu, prin incalcarea abuziva a legii, activitatea Serviciului Control Financiar de Gestiune prin diverse actiuni si decizii, ce vor fi prezentate in continuare.

Am informat atat Directorul General, cat si Consiliul de Administratie al RATB asupra aspectelor prevazute la art. 10 din Norme la HG 1151/2012:

Art. 10. - (1) Actele de control se prezinta conducatorului operatorului economic.

(2) Conducatorul operatorului economic analizeaza, dispune si urmareste ducerea la indeplinire a masurilor inscrise in actele de control.

Iar la paragraful (4) se stabileste imperativ:

(4) Persoana desemnata de conducatorul operatorului economic, cu atributii de control financiar de gestiune, participa la sedintele consiliului de administratie, atunci cand se dezbat probleme financiare, contabile si de control financiar de gestiune.

Va informez ca la demersurile facute si documentele transmise oficial, Consiliul de Administratie a refuzat prezentarea de catre subsemnatul in cadrul sedintelor CA, a tuturor aspectelor semnalate si cu toate ca am fost convocat de cateva ori, nu am fostprimit niciodata, CA sustinand in schimb decizii abuzive luate de managementul RATB, in afara atributiilor si competentelor legale.

In acelasi timp Consiliul de Administratie al RATB, avand in permanenta dezbateri pe probleme financiare si/sau contabile, inclusiv probleme de control financiar de gestiune si luand Hotarari in acest sens, informatfiind de prevederea imperativa al legii(prevazuta si in ROF al RATB), stipulata in art.10 pct (4) din Norme la HG 1151/2012, incalca intentionat si abuziv dispozitiile legii si ROF al RATB, cu privire la prezenta Sefului Serviciului Control Financiar de Gestiune la sedintele CA, conform legii.

Totodata, prin Directorul General al RATB (membru al CA), s-a interzistransmiterea Hotararilor CA catre Serviciul CFG, hotarari in baza carora RATB isi desfasoara activitatea si care stau la baza verificarilor si controalelor exercitate, obligatie prevazuta de legislatia specifica.

Mentionez ca activitatea Serviciului Control Financiar de Gestiune, este activitate legala cu statut special de control financiar, in subordinea directa a Directorului General, ca structura interna ce exercita inspectia economico financiarainterna(control financiar ex-post), desfasurata in baza OUG 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico financiare si prin legislatia specifica - HG 1151/2012pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Conform legii, Serviciului Control Financiar de Gestiune, trebuie sa aiba acces nelimitat la informatiile de natura economico financiare, contabile si patrimoniale ale unitatii, in virtutea atributiilor legale specifice, pentru întărirea disciplinei bugetare şi economico-financiare şi creşterea responsabilităţii salariatilor implicati in toate activităţile economico-financiare.

Actele de control emise de catre Serviciul Control Financiar de Gestiune, avand in vedere atributiile stabilite prin lege specifica, au autoritate juridica in raport cu managementul intern si Consiliul de Administratie, Directorul General avand doar prerogativa de a dispune sau a nu dispune ducerea la indeplinire a masurilor din Actele de control. Acesta raspunde direct in fata legii de neimplementarea acestora si de consecintele economico financiare create prin neimplementarea lor.

Fondul actului de control este in responsabilitatea directa si competentasefului de serviciu CFG, conform reglementarilor legale.

De asemenea Actele de control financiar de gestiune au autoritate juridica in relatia cu toate institutiile de control ale statului, instante, parchete si alte autoritati ale statului.

Aspectele semnalate mai sus se regasesc in urmatoarele cazuri concrete de incalcare a legislatiei:

Nerespectarea ducerii la indeplinire a Deciziilor Curtii de Conturi a Romaniei.

Prin Decizia nr. 96 /12.11.2015 a Curtii de Conturi a Romaniei s-a dispus RATB, “analizarea cauzelor care au condus la plata unor despagubiri acordate unor angajati ai regiei, in suma de 951.819 lei, in baza unor sentinte/decizii ale instantelor de judecata, stabilirea eventualelor responsabilitati si luarea masurilor de recuperare, in cazul in care se impune aceasta masura”.

La propunerea sefei Serviciului Juridic Contencios RATB a solicitat prelungire de la CCR si incercat tergiversarea si intarzierea ducerii la indeplinire a Deciziei CCR, prin:

Propunerea unei comisii administrative de verificare, cu membri incompatibili, prin Hotarare a CA, neluand in considerare faptul ca raportul oricarei comisii administrative nu are autoritate juridica in stabilirea unor raspunderi, a unor prejudicii si in recuperarea acestora .

Transmiterea catre Primaria Generala a Municipiului Bucuresti si CGMB a Deciziei Curtii de Conturi a Romaniei, pentru a gasi o solutie de punere in aplicare, cunoscand faptul si fiind informati de catre subsemnatul, ca Decizia CCR nu este opozabila acestora si nu exonereaza RATB, de responsabilitatea si obligatia ducerii la indeplinire a deciziei de catre Directorul General si CA al RATB.

Prin atributiile specifice, singura structura din RATB cu autoritate juridica in stabilirea prejudiciilor, a persoanelor responsabile (vinovate), a prevederilor legale incalcate si care poate dispune masuri de recuperare a prejudiciilor, in baza Rapoartelor de control intocmite, este Serviciul Control Financiar de Gestiune.

Totusi prin Delegatia de control nr. 7/2016 cu obiectivul: „Verificarea modului de recuperare a prejudiciilor cauzate RATB, la punerea în aplicare a hotărârilor instantelor judecătoreşti, de la persoanele vinovate”, control stabilit prin Programul de control anual aprobat de catre Directorul General, am stabilit tematica controlului exercitat de catre Serviciul Control Financiar de Gestiune, la verificarea responsabilitatilor si vinovatiilor care au cauzat prejudiciul adus RATB prin plata unor despagubiri acordate unor angajatii ai Regiei ca urmare a punerii in aplicare a unor sentinte judecatoresti, conform Deciziei 96/2015 a CCR.

In baza delegatiei de control am solicitat documente, atat de la Serviciul Financiar, cat si de la Serviciul Managementul Resurselor Umane, cu privire la modul de punere in aplicare al hotararilor instantelor de judecata, iar din calculele efectuate din documentele primite, s-a constatat ca prejudiciul real este de1.309.412 lei.

Avand in vedere ca Hotararile de instanta au motivari diferite, in functie de apararile si probatoriile facute de partile implicate, cat si in functie de documentele depuse la dosar de catre acestea, arata clar si fara echivoc faptul ca, in situatii similare, o actiune sau o inactiune a partilor intr-un dosar de instanta, poate conduce la hotarari, motivari si solutii diferite ale instantelor de judecata.

Ca urmare am solicitat Serviciului Juridic Contencioscopii dupa dosarele de instanta in forma existenta din arhiva instantelor, dosare ce se vor constitui anexa la raportul de control.

Serviciul Juridic Contencios cu aprobarea noului Director General al RATB Adrian Sorin MIHAIL, prin Informarea nr. 21335/16.01.2017, REFUZA punerea la dispozitia corpului de control CFG a dosarelor conform solicitarii SCFG si transmite doar Hotararile de instanta.

Prin adresa nr. 167.049 / 31.01.2017aprobata de catre Directorul General, am informat si motivat solicitarile legale si necesitatea transmiterii catre SCFG adosarelor de instanta, in copie certificata si opisate corespunzator, in vederea stabilirii vinovatiilor, dosare care se vor constituianexa la raportul de control prin urmatoarele considerente:

Pentru a se putea determina in fiecare dosar, care sunt motivarile si documentele in baza carora Instantele de judecata au argumentat diferit hotararile pronuntate , stabilirea vinovatiilor, in vederea recuperarii prejuduciului cauzat prin exercitarea defectuoasa a atributiunilor de serviciu sau chiar un eventual abuz in serviciu al salariatilor implicati, Serviciul Control Financiar de Gestiune isi poate motiva constatarile si masurile dispuse, NUMAI dupa verificarea tuturor documentelor in baza carora au fost pronuntate Hotararile instantelor de judecata , aflate in dosarele in forma existenta din arhiva instantelor .

Sunt necesare pentru analiza obiectivului verificat si recuperarea prejudiciului creat, tocmai intampinarile, documentele probatorii, note de relatii, alte probe (acte), concluzii si note scrise, incheierile de sedinta, precum si actele conexe pe baza carora au fost intocmite apararile din Dosarele de instanta si care stau la baza concluziilor instantelor de judecata din Hotararile pronuntate .

Prezentarea tuturor documentelor solicitate este o obligatie imperativa prevazuta la Art. 11, lit. a); b); d) din Norme la HG 1151/2012 , iarServiciul Juridic Contencios nu are calitate si competente, in a aprecia care sunt documentele ,, suficiente ” pentru stabilirea vinovatiilor si finalizarea unor verificari ale Serviciului Control Financiar de Gestiune.

În fapt, in condiţiile identificării unor prejudicii patrimoniale, stabilirea măsurilor de recuperare a acestora şi de angajare a răspunderii patrimoniale în sarcina persoanelor vinovate, cuprinse in Rapoarte de control, sunt o obligatie legala dar si o responsabilitate enorma a Serviciului Control Financiar de Gestiune,.

Pentru a-si asuma raspunderea cu privire la persoanele vinovate, in vederea angajarii raspunderii patrimoniale, in cazul existentei acesteia, este imperativ necesar ca Serviciul Control Financiar de Gestiune sa verifice toate documentele emise si utilizate cu privire la obiectivul controlului conform Deciziei Curtii de Conturi a Romaniei , obligatorie pentru RATB.

Refuzul de a pune la dispozitia SCFG documentele solicitate, conform obligatiei legale, prin obstructionarea activitatii de control financiar , conduce la atragerea raspunderii disciplinare, materiale, civile si penale dupa caz, a persoanelor vinovate si reprezinta un abuz in serviciu al acestora.

Eventualele efecte patrimoniale ce decurg din imposibilitatea finalizarii misiunii de control si ducerii la indeplinire a obiectivului controlului, ca urmare a refuzului de a preda documentele solicitate de SCFG, vor cadea in sarcina salariatilor care au incalcat prevederile legale.

Doar in anul 2017, dupa schimbarea Consiliului de Administratie si Conducerii executive a RATB, au fost trimise din nou Serviciului Juridic Contencios, solicitari de transmitere a dosarelor prin adresele SCFG nr. 167010 / 10.01.2017, 167049 / 07.02.2017 si 167078 / 21.02.2017, acestea intampinand acelasi REFUZ ca si cel materializat prin Informarea Serviciului Juridic Contencios nr. 21335 /16.01.2017aprobata de catre Directorul General.

Ca urmare a celor prezentate,am inaintat Consiliului de Administratie si Directorului General al RATB, Referatul nr. 167.156 / 06.04.2017, privind intreruperea/suspendarea controlului exercitat de catre Serviciul Control Financiar de Gestiune prin Delegatia de Control nr. 7 / 2016, din cauza REFUZULUI Serviciului Juridic Contencios de punere la dispozitiaServiciul Control Financiar de Gestiune a documentelor solicitate, respectiv de transmitere a unor copii opisate, certificate cu originalul, dupa dosarele de instanta verificate prin misiunea de control, existand suspiciuni de neindeplinire a tuturor diligentelor in dosarele de instanta.

Serviciul Juridic Contencios incalca astfel prevederile OUG 94 / 2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico financiare si art. 11 din Norme la HG 1151/ 2012 privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.

Mentionam ca nici pana la aceasta dataConsiliul de Administratie si Directorul General al RATB, nu au luat nici o masura pentru punerea la dispozitia Serviciului Control Financiar de Gestiune a dosarelor solicitate, astfel incat Decizia Curtii de Conturi sa fie dusa la indeplinire, vinovatiile fiind in mare parte conturate.

Incercarea de REVOCARE ABUZIVA a unor Rapoarte de control financiar de gestiune, OFICIAL inregistrate si ale caror masuri au fost dispuse prin semnatura de catre Directorul General al RATB, prin Hotararea Comitetului Conducerii Executive, organism intern fara competente asupra Serviciul Control Financiar de Gestiune si asupra documentelor emise de acesta, in baza unei opinii juridice care excede legii, in afara competentelor si atributiilor legale a Serviciului Juridic Contencios.

Astfel in data de 07.12.2016, Serviciul Control Financiar de Gestiune, prin seful de serviciu a incheiat Raportul de Control nr. 151.611/07.12.2016 cu obiectivul: “Verificarea modului de fundamentare şi îndeplinire a condiţiilor legale de trecere pe costuri de exploatare a debitelor neîncasate sau prescrise în perioada 2013÷2015” (anexat).

Obiectivul a fost reverificat, iar controlul a fost exercitat si Raportul a fost incheiat de catre seful de serviciu, ca urmare aneducerii la indeplinire a tematicii de controlde catre revizorul contabil desemnat, in baza adresei nr. 151.381/13.07.2016 aprobata de catre Directorul General al RATB.

Revizorul contabil a refuzat sa verifice si sa analizezedeficientele in instrumentarea dosarelor in instanta de catre Serviciul Juridic Contencios, deficiente consemnate in dispozitivul Hotararilorinstantelor si in solutia data, de respingere a actiunii din culpa RATB.

Consecintele unei analize voit defectuoase a obiectivului controlului de catre revizorul contabil, contrar dispozitiilor primite, prin ascunderea realitatii modului defectuos de instrumentare si intocmire a dosarelor de debite, sunt deosebit de grave

Raportul de control/inspectie al Serviciului Control Financiar de Gestiune, intocmit de catre seful de serviciu, arata deficiente grave in activitatile verificate, cat si in modul de indeplinire al diligentelor in instanta pentru recuperarea debitelor de catre consilierii juridici ai Serviciului Juridic Contencios si constata prejudiciice trebuie recuperate de la persoanele vinovate.

Prin constatarile si concluziile Raportului de Control nr. 151.611/07.12.2016 intocmit, se constata reaua intentie si modul vadit tendentios si figurativ de exercitare a controlului de catre revizorul contabil Eremia Constantin, precum refuzul de a analiza profesionist documentatia verificata si de a consemna deficientele reale care reies din aceasta, conform obligatiilor profesionale ale functiei de revizor contabil, aspecte consemnate si in Referatulnr. 151.617/13.12.2016 cu propunerea de sanctionare a acestuia.

In sarcina Serviciului Juridic Contencios au fost stabilite o mare parte din masuri si vinovatii, in instrumentarea dosarelor privind debitele, constatate de completele de judecate si consemnate in dispozitivul Hotararilor pronuntate, cauza a respingerii actiunilor RATB in instanta.

Dupa transmiterea raportului de control pentru ducerea la indeplinire a masurilor, noua conducere executiva, ca urmare a unei contestatii fara acoperire juridica a Serviciului Juridic Contencios, prin Hotararea nr. 03 a Comitetului Conducerii Executivela art. 3 a dispus revocarea Raportului de control nr. 151.611/07.12.2016, legal intocmit si ale carui masuri au fost aprobate si dispuse de catre Directorul General al RATB.

Am informat prin NOTIFICAREA nr.167.030 / 23.01.2017, atat Directorul General cat si Consiliul de Administratie al RATB, ca acest articol este abuziv si nelegal,iar rapoartele de control ale SCFG nu pot fi revocate si nu intra in competentele conducerii executive, respectiv ale directorilor RATB, ale caror activitate este verificata de catre Serviciul Control Financiar de Gestiune.

Regulamentul unei structuri interne nu poate avea si nu are efect asupra Rapoartelor de Control financiar de gestiune, ale caror concluzii privind deficientele sunt asumate prin semnatura si in responsabilitatea legala a sefului SCFG, pe baza actelor si documentelor verificate, constituite ca anexe probatorii la Raportul de control/inspectie,

Comitetul Conducerii Executive nu are nici o calitate sau relatie de autoritate cu activitatea Serviciului Control Financiar de Gestiune, deoarece toate entitatile din structura RATB, respectiv toate directiile, sunt entitativerificate de catre SCFG,cu privire la modul de gestionare al patrimoniului si in sarcina carora, pana la cel mai inalt nivel (inclusiv directori), in functie de responsabilitati, se stabilesc masuri de recuperare a prejudiciilor, disciplinare si/sau chiar de cercetare penala, daca este cazul.

Singura entitate, potrivit legii, in fata caruia daexplicatii si lamuriri seful de serviciu CFG, este conducatorul institutiei, respectiv Directorul General, iar activitatea serviciului este prezentata si adusa la cunostinta Consiliului de Administratie.

Am atras atentia si am adus in vedere, in calitate de Sef Serviciu Control Financiar de Gestiune, faptul ca aceasta reprezinta o incalcare a legii si un abuz profesionalsi de autoritate, cu privire la documentele emise de catre Serviciul Control Financiar de Gestiunesi aprobate de catre Directorul general al RATB, Comitetul Conduceri Executiveneavand autoritatea revocarii vreunui act de control.

Pe cale de consecinta numai Directorul General al RATB poate dispune in activitatea de control financiar de gestiune si doar asupra masurilor inscrise de SCFGin actul de control, cat si in ce priveste aprobarea programul de control si actiunile de control pe care le dispune, deficientele constatate fiind in responsabilitatea directa a sefului de serviciu, dupa avizarea actelor de control.

Revocarea unui raport de control asumat, nu se poate face decat pe cale juridica, respectiv instanta de contencios administrativ, aceste actiuni reprezentand imixtiuni abuzive in actul de control.

Prin lege, urmarirea ducerii la indeplinire a masurilor dispuse, estein raspunderea directa a Directorului General, pentru ca acesta are prerogativa sanctionatorie.

Cu toate aceste demersuri, Directorul General a savarsit un nou abuz prin tergiversarea si depasirea intentionata a termenului de 6 luni de la savarsirea faptei, la sanctionarea cu Avertisment scris a revizorului contabil care a incercat sa acopere si sa ascunda un mod de gestiune defectuos al debitelor si trecerea acestora pe risc de exploatare prin motivari nereale (fals intelectual), iar Consiliul de Administratiea refuzat abuziv o prezentare a faptelor si argumentelor consemnate in Notificarea depusa, obligatie stipulata prin lege.

Drept urmare am transmis Consiliului de Administratie Sesizarea nr. 167.100 / 08.03.2017, privind acest abuz in serviciu infaptuit cu sprijinul unei opinii juridice nefondate legal, Codul Muncii find clar si fara echivoc in acest sens.

Mentionez ca masurile preventive dispuse prin Raportul de control,conduc la o gestiune riguroasa a dosarelor de debite, iar pentru sumele trecute nelegal pe risc de exploatare, constituite ca prejudiciu, s-au stabilit masuri de recuperare de la salariatii vinovati de producerea acestora.

Pe cale de consecinta, Raportul de Control nr. 151.611 / 07.12.2016nu poate fi revocat, este IN VIGOARE si isi produce efectele juridice si administrative, orice tergiversare de punere in aplicare a masurilor si de recuperare a prejudiciilor, atrage raspunderea disciplinara, civila, materiala si penala dupa caz, subsemnatul fiind obligat conform Legii 78/2000, sa ma adresez organelor in drept.

Reiterez faptul camasurile din raport sunt aprobate si dispuse de catre Directorul General al RATB si transmise pentru implementare, devenind dispozitii ale Directorului General dupa aprobare. Mentionez faptul ca raportul este un document administrativ inregistrat si asumat.

Atitudinea abuziva, prin incalcarea legii, a Directorului general si Consiliului de Administratie, care are ca membru inclusiv un reprezentant al Ministerului de Finante, la informarile scrise si verbale ale subsemnatului, inclusiv prin actiuni ulterioare ce le voi prezenta mai jos, reprezinta un abuz in serviciu in forma continuata si complicitate la gestiune frauduloase si alte infractiuni conexe.

Suspendarea de catre CCE prin Hotararea nr. 27/11.04.2017 - art. 8, a ducerii la indeplinire a masurilor dispuse prin Raportul de control nr. nr. 151528 / 13.10.2016 avand ca obiectiv ,,Verificarea activitatii desfasurate de Uzina de Reparatii, precum si a modului cum au fost gospodarite fondurile puse la dispozitie de RATB”.

Raportul de control susmentionat arata deficientele constatate in fundamentarea si executia BVC, modul de inregistrare in balanta de verificare contabila aferenta Uzinei de Reparatii, a indicatorilor economico financiari, ca activitate distincta in cadrul RATB.

Acesta stabileste masuri preventive legale cu privire la modul legal de fundamentare a BVC, cat si in modul legal de executie a BVC aferent UR.

In timpul controlului, toate deficientele consemnate in raport au fost aduse la cunostinta conducerii UR de catre semnatarii acestuia, iar punctul de vedere al conducerii UR, urmare discutiilor purtate la prezentarea deficientelor, a fost anexat raportului si iar rezultatul analizei trecut in raportul de control.

Directorul General nou numit, a transmis Ministerului de Finante acest raport, prin d-nul ITTU,membru al CA al RATB, pentru a fi verificate deficientele consemnate in raport. Dupa returnarea raportului de la Ministerul de Finante fara vreun rezultat, a solicitat modificarea actului de control,fara argumente legale, astfel incat deficientele constatate sa nu prezinte pierderile reale, managementul deficitar si inregistrarile contabile neconforme cu prevederile legale, precizate in actul de control.

Am reanalizat raportul de control si toate deficientele constatate in raport, conform rezolutiei puse, iar dupa analiza efectuata, prin Referatul nr. 167.094 / 06.03.2017, am retrimis actul de control pentru aprobarea si dispunerea masurilor, iar Directorul General a dispus prin semnatura ducerea la indeplinire a acestora.

Ca urmare a unei Contestatii facuta catre Comitetul Conducerii Executive de catre conducerea UR, prin Hotararea nr. 27/11.04.2017 - art. 8, CCE a hotarat abuziv, in afara atributiilor si competentelor legale, din motivele prezentate la pct. 2,suspendarea ducerii la indeplinire a masurilor aprobate prin actul de control si analiza contestatiei de catre o comisie numita de DG.

Mentionez ca o eventuala contestatie motivatatrebuia inaintataServiciului Control Financiar de Gestiune, pentru a-si exprima un punct de vedere OFICIAL, conform prevederilor si atributiilor legale, in baza carora ne exercitam activitatea de control financiar ex-post si nicidecum analiza nu este atributul unei comisii, fara competente si atributii legale in analiza unui raport de control financiar de gestiune, acest fapt reprezentand o imixtiune abuziva in actul de control, in eliminarea deficientelor legale constatate pe baza prevederilor legale incalcate, cat si a consecintelor economico financiare produse.

Prin suspendarea abuziva a acestui raport de catre managementul RATB, se stimuleaza totodata incalcarea atributiilor de serviciu, neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor de serviciu de catre unii revizori contabili implicati, care au inscris in actele de control date sau fapte inexacte, sau cu buna stiintanu au consemnat toate deficientele constatate si au lucrat cu superficialitate, nesemnalind incalcarile de la dispozitiile legale in vigoare constatate cu ocazia controlului si nu au stabilit raspunderi potrivit normelor legale, refuzand sa execute dispozitiile ierarhice ale sefului de serviciu.

Modul de fundamentare si executie al BVC al RATB.

Deficiente grave s-au constatat atat in fundamentarea, cat si in modul de executie al BVC la nivel RATB, inregistrari a unor cheltuieli nedeductibile (amenzi, penalitati, etc) sau a altor cheltuieli pe risc de exploatare (aprox 20.000.000 lei), fara a se prezenta o justificare a cercetarii unor eventuale vinovatii si recuperarea prejudiciilor de la vinovati.

In conditiile in care RATB a incheiat exercitiul financiar pe profit 0, Regia a inregistrat in balanta de verificare SAP in cont 69110100 “Cheltuieli privind impozitul pe profit” in suma de 8.268.699 lei.

In cuantumul cheltuielilor totale efectuate au fost inregistrate si cheltuieli nedeductibile fiscal de natura “amenzi, dobanzi de majorare si penalitati aplicate de organele fiscale pentru neachitarea in termenele legale a obligatiilor la bugetul de stat si celelalte bugete de asigurari sociale, despagubiri din amenzi si penalitati clauze contractuale, amenzi aplicate RATB de diverse organe de control etc”.

Aceste cheltuieli trebuiau sa fie cercetate si analizate in prealabil de catre serviciile abilitate de control ale Regiei, daca au existat persoane vinovate pentru producerea lor, salariati ai Regiei sau nusi ulterior aduse la cunostinta si supuse aprobarii Conducerii Executive si Consiliului de Administratie pentru a fi inregistrate in contabilitate, in functie de statutul acestora.

Pana la clarificarea statutului acestor sume, acestea trebuiau inregistrate in contul 473 “decontari in curs de clarificare” atat in sintetic cat si pe analitice distincte.

Numai dupa efectuarea acestor diligente, sumele se puteau inregistra in contabilitatea RATB in conturi de debitori sau cheltuieli nedeductibile.

Aceste deficiente, cat si altele privind modul de gestionare al BVC si inregistrarile consemnate in balanta de verificare contabila sunt prezentate in Raportul de Control nr. 167.205 / 15.05.2017, avand ca obiectiv: “Verificarea modului de realizare a indicatorilor fizici si valorici, ai activitatii desfasurate in cadrul RATB in anul 2015”, respectiv:

1. Neprezentarea Corpului de control al SCFG si/sau neintocmirea documentelor privind executia bugetara pentru exercitiul financiar 2015 si a anexelor prevazute in procedura operationala “PO-RATB-SBAE–003”;

2. Neconcordanta de sume intre datele din Raportul Administratorului la Situatiile Financiare pe 2015 si datele din balanta de verificare contabila SAP, in ceace privesc veniturile totale si cheltuielilor totale;

4. Instrumentarea necorespunzatoare a unor cheltuieli inregistrate ca nedeductibile de natura “amenzi, dobanzi de majorare, penalitati pentru neachitarea in termen a unor creante, despagubiri din executarea necorespunzatoare a unor contracte comerciale etc”, fara ca acestora sa le fie stabilite statutul si inregistrarea in conturi de cheltuieli nedeductibile sau in conturi de debitori, daca se constata vinovatia unor salariati ai unor servicii functionale ale Regiei privind modul de exercitare defectuoasa a atributiunilor de serviciu;

5. Reorganizarea si conducerea corespunzatoare a conturilor privind rezultatele exercitiului financiar si de reportare a rezultatului exercitiului financiar, atat in conturile sintetice cat si cele analitice,conduse necorespunzator de catre Directia economica incepand cu anul 2013, 2014, 2015, in conformitate cu Legea contabilitatii si a Ordinelor emise de Ministerul Finantelor Publice.

Conditiile de exercitare a controlului si raspunsurile nerelevante primite de la Directia economica dupa transmiterea deficientelor constatate, sunt consemnate in cuprinsul Raportului de control nr. 167.205 / 15.05.2017.

Prejudicii majore cu implicatii penale la descompletarea de piese si agregate de pe autobuzele imobilizate.

Comisia R.A.T.B., numită prin Decizia DG nr. 480 / 03.03.2015 a constatat ca de pe autobuzele imobilizate din cauza cate unui defect aparut in functionare, au aparut la verificare si chiar la inventariere, multiple defecte de piese schimbate sau lipsa ce trebuiau inlocuite, unele autobuze fiind devalizate si descompletate irational si fara vreo justificare legala.

Comisia respectiva a avut ca presedinte pe Adrian Sorin Mihail, actualul Director General al RATB, care, la momentul respectiv, a propus un control financiar de gestiune, care sa lamureasca legalitatea operatiunilor efectuate in autobaze asupra autobuzelor imobilizate (mijloace fixe).

S-au exercitat controale asupra a trei depouri de tramvaie, un depou de troleibuze si doua autobaze, constatandu-se in cadrul autobazelor, cain perioada în care autobuzele au stat imobilizate, de pe acestea s-au înlocuit piese de schimb si agregate bune (în stare de funcţionare) la data imobilizării, cu alte piese de schimb defecte, fără a se cunoaşte însă provenienţa lor, persoanele care au dispus, respectiv au efectuat aceste operaţiuni de înlocuire si fara sa existe documente justificative.

Se reţinefaptul că înlocuirile sau descompletările s-au produsîn intervalul de timp de la momentul imobilizării acestor autobuze şi până la data finalizării verificarii lor (31.03.2015), fara ca factorii de decizie din RATB sa ia vreo masura, avand in vedere ca aparitia acestor defectese regaseste si in inventarierea anuala.

Mai mult decat atat,in perioada imobilizarii lor, indiferent dacă aceste autobuze au ieşit sau nu din imobilizare, au rezultat consumuri nejustificate de piese de schimb şi diverse repere, fara legatura cu defectele existente, autobuzele nefiind functionale.

S-a constatat disparitia motorinei din rezervoarele autobuzelor imobilizate prin sustragere de catre persoane neidentificate, (infractiune de furt), foi de parcurs emise pe acestea, (ele nefiind functionale si avand multiple defecte),în scopul justificării fictive de curse efectuate, consum combustibil şi drepturi băneşti activitate şofer, faptă care conţine elemente constitutive ale infracţiunii de fals şi uz de fals în documente oficiale.

La Autobaza Ferentari, in baza documentatiei pusa la dispozitie de catre conducerea autobazei a fost constatat un prejudiciu in suma de 163.104,51 lei a pieselor de schimb si reperelor lipsa(sustrase), iar valoarea pieselor de schimb inlocuite, stabilite ca defecte ulterior imobilizarii la inventariere si verificare, altele decat defectul de la momentul imobilizarii, in suma de 1.326.404,44 lei, si pentru care nu exista documente justificative privind provenienta acestora, cuantificare la pret de evidenta SAP, fara TVA.

Toate aspectele sunt consemnate in Raportul de Inspectie nr. 40.438 / 13.10.2015 al SCFG, inaintat organelor de cercetare penala care tergiverseaza de la acea data cercetarea si implicit, recuperarea prejudiciului produs de la salariatii raspunzatori conform ROF si fisei de post, in baza raspunderii patrimoniale.

La Autobaza Titan se constata ca in perioada de timp cât autobuzele au stat imobilizate, persoane neidentificate sau salariaţi din cadrul autobazei (posibil pe canalul atelierului de reparaţii) au sustras din rezervoarele de motorină ale acestora cantitatea de 7.998,63 litri motorină, în valoare de 33.194,31 lei;

Corpul de control a constatat în evidenţa SAP, consumuri nejustificate de piese şi materiale, respectiv comenzi prin care s-au scos repere şi piese de schimb în perioada de imobilizare a autobuzelor şi a procedat la cuantificarea valorii tuturor comenzilor nejustificate, care conform calculelor se cifrează la suma de 41.408,75 lei la preţ evidenţă SAP (fără T.V.A.), respectiv 49.690,46 lei cu T.V.A. inclus.

Precizăm că verificarea consumurilor nejustificate s-a efectuat până la data de 31.03.2015, consumurile ulterioare nefăcând obiectul controlului.

Corpul de control, în baza documentaţiei puse la dispoziţie cu mare întârziere de către conducerea autobazei Titan, a procedat la cuantificarea (la preţ de evidenţă SAP, fără T.V.A.) pieselor de schimb stabilite ca defecte ulterior imobilizării, fara legatura cu defectul ce a cauzat imobilizarea, în suma de 541.642,35 lei,din care s-a constatat descompletarea fără simţ de răspundere a unui număr de 4 autobuze (nr.inv.4525,4562,4818 şi 4923), care nu trebuiau să fie imobilizate (defect inel rezervor motorină) şi de pe care au fost luate repere şi piese de schimb în valoare de 87.106,56 lei.

Corpul de control a mai constatat întocmirea unor foi de parcurs emise în scopul justificării fictive de curse efectuate, consum combustibil şi drepturi băneşti activitate şofer, faptă care conţine elemente constitutive ale infracţiunii de fals şi uz de fals în documente oficiale, stabilindu-se ca masura, calculul prejudiciului si recuperarea acestuia, masura nedusa la indeplinire pana in prezent.

Toate aceste aspecte sunt prezentate detaliat in Raportul de Inspectienr. 151.306 / 27.05.2016 al SCFG, inaintat organelor de politie in vederea cercetarii penale, fara niciun rezultat pana in prezent, cercetarea fiind tergiversata cu sprijinul serviciilor si managementului Regiei, fara ca acestia sa actioneze legal si cu celeritate in vederea recuperarii prejudiciului patrimonial produs.

Pe parcursul anului 2016 Comisia de Abuzuri si Petitii din Parlamentul Romaniei a interpelat RATB, prin Directorul General si CA, cu privire la tergiversarea verificarii tuturor autobazelor si constatarea prejudiciului total, real produs, in vederea recuperarii acestuia. Explicatia reala a neverificarii constand in subdimensionarea cronica a Serviciului Control Financiar de Gestiune, avand in vedere complexitatea activitatii si multitudinea controlalelor financiare ce ar trebui exercitatecu privire la modul de gestionare al patrimoniului RATB.

Cu toate acestea, actualul Director General Adrian Sorin MIHAIL, presedintele comisiei de constatare a defectelor de pe autobuzele imobilizate, a schimbat Programul de activitate al SCFG, aprobat tot de catre dansul in luna ianuarie 2017, in care erau incluse controale ale SCFG la autobazele ramase neverificate si la care exista prejudicii majore, si a eliminat din programul SCFGconform adresei nr. 167.147 / 04.04.2017, tocmai controlul asupra acestor autobaze, la care exista prejudicii majore in gestiunea autobuzele imobilizate.

Aruncarea in derizoriu a activitatii de control financiar de gestiune

La Studiul de oportunitate si organigrama AMRSP privind transformarea RATB in societate comerciala, aprobat de catre CGMB in luna iunie 2016, am transmis Directorului General si Consiliului de Administratie al RATB, Referatul cu nr. 151.289 / 20.05.2016 si Contestatia nr. 151.380 / 13.07.2016 cu privire la transformarea tendentioasa a Serviciului Control Financiar de Gestiune in BIROU, fara nici o fundamentare logica a acestei decizii, riscurile unei gestionari necorespunzatoare ale banului public fiind mult mai mari si mult diversificate prin organigrama aferenta studiului.

Pe parcursul anului 2016 Comisia de Abuzuri si Petitii din Parlamentul Romaniei a interpelat RATB, prin Directorul General si CA, cu privire la tergiversarea verificarii tuturor autobazelor si constatarea prejudiciului real, total produs, in vederea recuperarii acestuia.

Explicatia reala a neverificariiconsta tocmai in subdimensionarea cronica si continua a Serviciului Control Financiar de Gestiune, avand in vedere complexitatea activitatii si multitudinea controlalelor financiare ce ar trebui exercitatecu privire la modul de gestionare al patrimoniului RATB.

Aceasta subdimensionare este voita, intentionata si menita sa ascunda deficiente grave in gestionarea banului public, constatate in fiecare control exercitat. Atat Consiliul de Administratie, cat si Directorul generalau fost informati in repetate randuri, argumentat si fundamentat (Referat nr. 3053 / 20.01.2016 + Anexa, retransmis cu adresa nr. 167.061 / 08.02.2017 - anexate) cu privire la necesitatea intaririi activitatii de control financiar de gestiune, deciziile luate de catre acestia aruncand in derizoriu activitatea serviciului, inclusiv prin noua organigrama, modificata de mai multe ori, pe baza intereselor personale sau de grup noi aparute, fapt demonstrabil cu documente.

Studiul de oportunitate al AMRSP a preluat cu aproximatie Organigramele aprobate in data de 24.07.2015 si 08.09.2015 de catre CA al RATB, organigrame la baza carora nu exista o fundamentare reala, care nu au fost implementate si nu au fost aprobate de catre CGMB. La configurarea acestora a fost implicat direct actualul director general, Adrian Sorin MIHAIL.

Oportunitatea transformarii in societate comerciala este de necontestat si se putea face in formula organizatorica actuala, functionala si eficienta.

Jocul intereselor este vizibil prin multiplele transformari ale primei organigrame anexe Studiului de oportunitate care fragmenteaza directii si servicii, multiplicandu-le pentru crearea unor functii de conducere care NU conduc la o eficientizare si o functionalitate mai buna.

Multiplele schimbari de functii si structuriintervenite in organigrama RATB, aprobate prin Hotarari ale CA, din anul 2015 pana in anul 2017, cand a fost aprobata prin CGMB pe lista suplimentara, arata si multiplele interese personale sau de grup aparute intre timp vis a vis de infiintarea unor sinecuri.

Ceea ce se poate observa cu ochiul liber, observand noua structura a riscurilor in gestionarea fondurilor publice, creata de noua organigrama, este faptul ca atat Biroul Audit Public Intern, cat si Serviciul Control Financiar de Gestiune, ca structuri de CONTROL INTERN, nu sunt intarite si suplimentate ca numar de personal calificat si competent, fiind structurile de baza ale Directorului General si Consiliului de Administratiein verificarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor, verificarea tuturor activitatilor financiar contabile si gestiunilor patrimoniale, identificând slăbiciunile sistemului de control intern care au generat erorile, gestiunea defectuoasă sau frauduloasă şi in propunerea de măsuri de remediere a acestora, in scopul eliminarii riscurilor de fraudare a fondurilor publice.

Activitatile de Control Financiar de Gestiune si Audit Intern sunt parte a managementului Regiei si protejeaza managementul RATB impotriva riscurilor la care poate fi expus in activitatea depusa si in luarea deciziilor, pentru buna functionare a Regiei.

In cadrul RATB misiunile de control financiar au scos in evidenta abateri repetate de la legislatie cu privire la gestionarea fondurilor publice, unele grave cu impact asupra patrimoniului, inregistrari contabile eronate ce influenteaza rezultatul financiar-contabil si calculul subventiei de exploatare, cu incalcarea legii contabilitatii, a codului fiscal, a legii finantelor publice, a legii achizitiilor publice, abateri facute din greseala sau cu intentie, inclusiv fapte ce pot intruni elementele constitutive ale unor infractiuni.

Aceste fapte constatate ca si incalcari ale legislatiei, pot angaja patrimonial, material, civil si penal, dupa caz, conducatorul operatorului economic ca raspundere directa privind gestiunea patrimoniala a societatii.

Masurile reparatorii si sanctionatorii din rapoartele de control, dispuse in timp real de catre directorul general prin aprobarea raportului de control/inspectie, constituie elemente de constientizare a realitatii modului si practicii de lucru in entitatile subordonate verificate,constituie baza in luarea deciziilor privind modul de functionare al acestora si nu in ultimul rand o protectie a managementului impotriva tentatiei de incalcare a prevederilor legale in gestiunea patrimoniului si a banului public.

Nu se are in vedere complexitatea activitatii RATB care cuprinde o diversitate de domenii, respectiv transporturi, producţie, construcţii, comerţ, spital, Asociatie sportiva, turism, restaurant, servicii suport etc., iar la o analiza sumara a riscurilor care pot aparea in activitatea entitatilor functionale ale Regiei, facuta impreuna cu revizorii contabili, am consemnat in Anexa la referat faptul ca exista un numar de aproximativ 700 (sapte sute) de obiective (misiuni) decontrol (inspectie) de exercitat, pentru a se acoperi verificarea in ansamblul RATB, a activitatilor supuse controlului financiar de gestiune, in conformitate cu legislatia specifica si cu Ordinul 400/2015 al SGG (compl cu OSGG 200/2016), privind standardele de control intern managerial.

Cu cele 8 (opt) posturi de revizori contabili scriptic, iar faptic doar 6 (sase), la un Buget de 1.000.000.000 lei (un miliard), nu se poate acoperi nici macar 10% din controalele obligatorii prin lege ale Serviciului Control Financiar de Gestiune.

Aceste riscuri au crescut si s-au diversificat prin modificarile succesive facute preferential in organigrame de catre conducerea RATB si CA.

In organigrama aprobata de catre CGMB in luna iunie 2017 si in Statul de functii se poate observa discrepanta dintresutele de salariati care lucreaza in gestionarea si utilizarea fondurilor RATB, buget, financiar, contabilitate, achizitii publice, investitii, productie, gestiuni materiale, marketing, proiecte internationale, normare, resurse umane, reparatii, comercial, exploatare, sisteme si echipamente informatice, administrativ, logistic etc. si numarul redus de revizori contabili care sa verifice legalitatea si corectitudinea utilizarii acestora.

Procedurile interne privind modificarile statului de functii, ale organigramei si estimarea structurii de personal, stipuleaza ca acestea pot fi facute doar in urma unei temeinice fundamentari si motivari.

Constatamfaptul ca, in locul unei dezvoltari si mariri a capacitatii activitatii de control, care scoate la lumina atat abaterile, cat si persoanele care incalca prevederile legale privind activitatea financiar contabila si patrimoniala a societatii, capacitate de control mult diminuata de subdimensionarea structurii de personal, datorita unei vechi intentii de marginalizare a controlului financiar de gestiune, in organigrama de pe portalul AMRSP, constituita si creata cu o echipa din cadrul RATB, se micsoreaza importanta controlului financiar, prin transformarea ServiciuluiCFG in Birou CFG.

Transformarea in Societate Comerciala, trebuie sa responsabilizeze cu atat mai mult conducerea, in controlul gestionarii corecte si legale a banului public, pus la dispozitie de autoritatea tutelara prin subventie, precum si a sumelor provenite din venituri proprii, fonduri structurale, fonduri pentru investitii, avand in vedere necesitatea rentabilizarii activitatii de transport public, prin eficientizarea costurilor, cresterea veniturilor, maximizarea profitului, princresterea eficacitatii si eficientei activitatii de transport.

Transformarea Serviciului CFG in Birou, fara o fundamentare si fara o motivatie reala si legala, denota o lipsa de interes sau chiar ointentie in a impiedicaverificarea si controlul unei bune si corecte gestionari a banului public, precum silegalitatea modului de gestionare al fondurilor puse la dispozitia RATBsi arata ca CA al RATB si Directorul General, cu intentie si tendentios arunca in derizoriu activitatea de control financiar de gestiune, avand in vedere si luand in considerare si aspectele prezentate la punctele precedente din prezenta Sesizare.

Transformarea Serviciului CFG in Birou CFG, nu aduce nici o economie RATB, fiind afectat un singur om, seful de serviciu, prin diminuarea sporului aferent functiei si a incadrarii salariale, dar scade autoritatea functionala si eficienta in sprijinul acordat managementului, ca suport al Directorului General si CA in indeplinirea obiectivelor propuse. (a se vedea alte structuricare raman la titulatura si importanta de serviciu - Serviciul Proiecte Int., S. Marketing si S. Fundamentare si Urmarire Investitii, etc.).

Acest abuz din partea managementului RATB, Directorului general si Consiliului de Administratie se manifesta ca urmare a pastrarii si mentinerii integritatii mele profesionale si moralein indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu si refuzului de a ascunde incalcarile prevederilor legale si faptele de natura penala, descoperite in activitatea Serviciului pe care il conduc si consemnate in actele de control emise.

Neluarea,de catre Directorul general si managementul RATB a masurilor si deciziilor ce se impun, la informarea SCFG privind constatarea unor indicii temeinice de frauda, cauzatoare a unor prejudicii.

Prin Raportul de controlnr. 31684 / 17.07.2014 (completare la Raportul de control nr. 30669 din 10.07.2014)au fost constatate deficiente grave privind justificarea existentei curselor, consemnate si confirmate ca efectuate in foile de parcurs zilnice ale acestora, pentru justificarea consumurilor de motorina declarate la autovehiculele de transport marfa, ce apartin de coloana auto pentru constructii din cadrul RATB - Directia Infrastructura.

Acest obiectiv nu mai fusese verificat pana la acel moment din luna februarie 2011.

Aceste deficientegrave constau in inexistentain foile de parcurs a justificarilor curselor consemnate,pentru fiecare autovehicol de transport in parte, prin urmatoarele:

Nu exista o situatii de lucrari care sa confirme autovehicolul cu care s-a efectuat transportul, marfa transportata , cantitatea de marfa folosita, soferul etc.

Nu exista nici un document de insotire a marfii,

Nu exista documente tehnico operative, bonuri de consum, note de predare si note de transfer intre gestiuni, pentru justificarea marfurilor transportate;

Nu exista consemnate in registrele de poarta, intrarile si iesirile autovehicolelor in/din depozitele de marfuri, la incarcare si descarcare, asa cum prevad procedurile operationale de paza a obiectivelor.

Activitatile inscrise in foile de parcurs nu sunt confirmate pentru fiecare cursa in parte, efectuata in timpul programului de lucru, la intrarea si iesirea din subunitatile RATB, la incarcarea si descarcarea marfurilor in depozite sau baze;

Confirmarile tuturor utilajelor sunt facute per total de catre aceleasi persoane si pe aceeasi stampila. (ex; sef sectie Linii; Sef Atelier);

Nu se specifica in foile de parcurs felul materialelor transportate, in baza carei comenzi scrise (dispozitii) a fost efectuat transportul (?) , documentele insotitoare ( aviz expeditie, bon consum, nota transfer ), documente obligatorii, potrivit Ord MEF 3512 /2008 privind documentele financiar contabile.

Analiza consumurilor nu are la baza nici unul dintre documentele prezentate mai sus, fiind efectuata doar pe baza inscrierilor nejustificate din foile de parcurs, confirmate fara documente legale de catre structura beneficiara a asa zisului transport (Sectia Linii sau RES).

cursele inscrise in FP de parcursnu reflecta realitatea activitatii desfasurate.

Au fost stabilite si propuse spre aprobare Directorului General masuri ce au constat in stabilirea unor reguli clare si legale de completare a FP.

Avand in vedere deficientele grave constatate, prevederile legale incalcate, consumurile nejustificate si pentru prevenirea unor consecinte economico - financiare si mai grave am propus prin masuri:

Efectuarea unui control judicios, incrucisat, al activitatii la beneficiar, cu verificarea stricta a activitatii consemnate in foile de parcurs, controlul rutelor si al consumului de carburant.

Extinderea controlului financiar si la beneficiari pentru stabilirea clara a vinovatiilor si imputarea eventualelor prejudicii, pentru toata perioada neverificata.

Directorul General Doman Florentin si Conducerea RATB de la acea data, au luat la cunostinta de raportul de control avizat (aprobat) de catre seful SCFG, dar au tergiversat intentionat si abuziv dispunerea si aprobarea ducerii la indeplinire a masurilor, fara sa aiba vreun argumentlegal, nici o masura nefiind dusa la indeplinire timp de aproape doi ani.

Raportul de control inaintat pentru dispunerea (aprobarea) masurilor, a stat in posesia Directiei Infrastructura si unitatii supuse controlului panain luna noiembrie 2015, cand masurile au fost aprobate de catre Directorul General, Radu Paul Orzata.

Ulterior aprobarii masurilor, in Programul de control al SCFG aprobat pe anul 2016, am introdus un control CFG la coloana auto pentru constructii, avand acelasi obiectiv, conform masurilor din raport.

La acest control revizorul contabil desemnat sa exercite controlul, Eremia Constantin, acelasi care nu a exercitat corespunzator nici unul dintre controalele la care a fost desemnat pe tot parcursul anului 2016, a tergiversat cu intentie durata controlului sub motivatia cantitatii mari de informatie ce trebuie analizata.

In fapt in data de 15.10.2016 revizorul contabil Eremia Constantin a fost delegat sa exercite un control asupra realitatii datelor consemnate in foile de parcurs, privind veridicitatea efectuarii curselor consemnate in FP de catre conducatorul auto si a transportului de materiale, confirmate necorespunzator de catre beneficiari, consemnari care certifica consumul de motorina declarat de catre conducatorii de vehicul.

Am cerut in mod expres revizorului contabil, solicitarea, verificarea si analizadocumentelor justificative care stau la baza transportului de materiale – aviz de insotire a marfii, bon consum, nota de predare etc,a existentei lucrarilor ce justifica transportul – situatie de lucrari, comenzi etc, precum si a inregistrarii intrarilor si iesirilor din bazele de aprovizionare si gestiune materiale la cursele verificate, conform prevederilor legale si procedurii operationale, acestea fiind documentele justificative legale care certifica efectuarea cursei.

Cu toate ca perioada controlului a fost 14.10.2016 – 13.02.2017 (inclusa fiind prelungirea prin doua adrese aprobate de seful de serviciu), revizorul contabil Eremia Constantin a tergiversat cu intentie predarea la termen a proiectului de raport de control, predand spre analiza un draft de proiect in data de 06.03.2017, la 21 de zile de la finalizarea termenului controlului, fara sa solicite vreo prelungire la data limita.

Din draftul de proiect transmis pe mail si pe suport de hartie am constatat refuzul acestuia de a efectua verificarile solicitate privind obiectivul controlului, cu privire la toate masurile dispuse;

Revizorul contabil face constatari nerelevante, in afara tematicii dispuse, intarziind cu buna stiinta ducerea la indeplinire a obiectivului controlului, prin evitarea verificarilor punctuale asupra veridicitatii curselor consemnate in FP la salariatii implicati si la documentele emise sau completate de acestia ca beneficiari a curselor, contrar prevederilor legale aplicabile, precum si dispozitiilor si ordinelor primite de la superiorul ierarhic.

Deşi dispoziţiile i s-au comunicat prin e-mail, verbal şi telefonic, revizorul contabil a omis cu intenţieverificarea şi controlul asupra justificarii consumului de combustibil si a efectuarii prestatiei, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale unor fapte penale, respectiv, fals, uz de fals, gestiune frauduloasa, furt calificat si pentru revizorul contabil, fapta de complicitate la aceste infractiuni.

Prin consemnarile din draft, revizorul contabil specifica faptul ca NU EXISTA nici o justificare a vreunei curse, nici in situatia de lucrari, nici in depozitele de materiale (baze), nici in documentele tehnico operative, nici in inregistrarile contabile SAP, decat la cursele externe, efectuate pe baza de aviz de insotire a marfii, dar:

Nu verifica cu intentie masurile dispuse prin raportul de control nr. 30669/2014;

Isi depaseste atributiile tendentios si sfidator, refuzand sa consemneze deficientele reale, consecintele economico financiare;

In loc sa efectueze verificarile dispuse, face verificari in afara obiectivului si tematicii;

Emite pareri si opinii personale fara argumente legale,

Revizorul contabil intocmeste el insusi situatii justificative, sarcina a structurii verificate , care sa acopere complice, indiciile temeinice de frauda privind consumul de combustibil si consumul de materiale;

Omite intentionat solicitarea de la beneficiar a situatiilor justificative pentru confirmarea veridicitatii curselor si materialelor transportate;

Nu solicita intentionat explicatii scrise , soferilor si salariatilor beneficiarului care confirma cursele consemnate in FP, precum si a celor implicati in gestiunea materialelor transportate, conform procedurii .

Pe parcursul anului 2016in timpul afectat controlului , refuza orice verificare la beneficiarul transportului, pe motiv ca nu beneficiarul este cel verificat, refuzand ducerea la indeplinire a dispozitiilor primite, avizul de control fiind transmis directiei de specialitate in a carei subordine se aflau si beneficiarii interni si Coloana auto verificata .

Nu face verificarea la bazele ( depozitele ) de materiale , pentru identificarea intrarilor si iesirilor consemnate in Registrul de poarta privind autovehiculele (conform obligatiilor legale privind paza bunurilor materiale din procedura oparationala specifica), respectiv a gestiunilor mijloacelor circulante.

Considera justificate cursele consemnate, cu toate ca nu exista nici un indiciu privind corectitudinea si veridicitatea acestora .

Face consemnari in afara obiectivului controlului cu privire la efecte secundare ale confirmarii curselor, cunoscand faptul ca nu exista acoperire prin documente privind efectuarea acestora , respectiv veridicitatea consumului de combustibil ;

Face corelari aleatorii nereale, pentru cursele din aceasi FP in afara atributiilor de serviciu , cautand justificari privind locatii apropiate de lucrari, care s-ar potrivi cu unele din destinatiile curselor din FP ;

OMITE intentionat sa faca legatura intre consumul de combustibil gestionat de AITI (gestionarul coloanei auto) si intre realitatea si veridicitatea efectuarii curselor confirmate prin FP, inclusiv a realitatii transportului de materiale .

Omite cu rea intentie sa specifice si sa solicite explicatii cu privire la nerespectarea de catre beneficiar a prevederilor procedurii operationale PO-RATB-DIR-CFC-003 privind „ Inregistrarea, gestionarea si casarea mijloacelor circulante” valabila din anul 2013;

Da justificari personale puerile si hilare cu privire la motivele nerespectarii legii , bazate pe supozitii personale fara baza legala ;

Cauta similitudini care sa coincida cu vreuna din cursele inscrise in foile de parcurs ale celor 2 (doua) autovehicule verificate (pag.29);

Considera ca similitudinile din situatiile de lucrari si SAP, potrivite fara argumente, pentru auto B 44 MSI si B 26 STN „pot sa coincida” cu una dintre cursele inscrise in foile de parcurs analizate, fara sa tina cont ca in coloana auto pentru constructii sunt 30 (treizeci)de autovehicule de transport marfa, toate functionale in perioada respectiva.

Am solicitat revizorului contabil o nota explicativa, iar ca urmare a raspunsurilor obraznice, tendentioase si impertinente la Nota explicativa nr. 167124/23.03.2017, care arata modul defectuos si complicitarde exercitare a obligatiilor si sarcinilor de serviciu, am solicitat o a doua Nota explicativa nr. 167.128 / 24.03.2017.

Acesta in raspunsurile la ambele note explicative, evita si omite cu intentie concluziile CLARE privind existenta unor indicii temeinice de frauda, prin consemnarea in FP si confirmarea nejustificata unor curse de transport, care nu au acoperire in documentele justificative obligatorii privind marfa/bunurile transportate (aviz de insotire a marfii - expeditie, comanda/dispozitie de livrare, bon consum, nota de transfer, nota de predare/restituire, fisa de magazie, etc), conform Ord. MEF 3512/2008 aplicabil pentru perioada verificata.

Refuza sa consemneze consecintele economico financiare si patrimoniale in cazulnejustificarii si nesustinerii prin documente a curselor confirmate de beneficiar, persoanele vinovate, existenta unui prejudiciu si masuri de recuperare a acestuia, precum si stabilirea unor masuri preventive, de intrare in legalitate a fiecarei operatiuni de transport.

Avand in vedere consemnarea certa a revizorului contabil privind inexistenta vreunei justificari privind marfa transportata in documentele beneficiarului, baze (depozite marfuri), situatii de lucrari, documente tehnico operative, aceasta situatie denota ca majoritatea curselor consemnate in foaia de parcurs si confirmate de catre beneficiarsunt inscrise fictiv, nu pot fi justificate si creeaza un prejudiciuprin consumul de combustibil declarat si alte cheltuieli colaterale.

Daca pentru 2 (doua) autovehicule de transport marfa, care incarca si transporta fiecare pana la 10 tone de materiale, la o lucrare unde se consuma 4-6 tone materiale, nu pot fi identificatepe date si consemnari reale, cursele si materialele transportate, atunci cum pot fi justificate toate transporturile efectuate in aceeasi zi cu toate cele 30 de autovehicule de transport marfa ale AITI ?

Consumul de motorina aferent unui singur autovehicul transport marfuri supus verificarii, se ridica la aprox. 60 litri / foaie parcurs / 8-12 ore. Coloana auto pentru constructii detine peste 100 de utilaje utilizate in activitatea specifica, ale caror activitate consemnata in foile de parcurs, trebuie sa fie justificata prin documentele aferente comenzilor si lucrarilor executate, punctual pentru fiecare utilaj, vehicol si deservent in parte.

In acelasi timp aceste documente trebuie sa justifice pontajul si activitatea depusa de salariatii care deservesc aceste utilaje si vehicule.

Refuzul constatarii si calcularii prejudiciilor si stabilirii de masuri pentru recuperarea acestora, precum si a cercetarii faptelor de natura penala care au produs aceste prejudicii, arata faptul ca revizorul contabilnu si-a indeplinit sarcinile trasate prin tematica privind obiectivul controlului,a ocolit cu bună ştiinţă şi nu a consemnat activitatea necorespunzatoare şi defectuoasa de transport efectuata intre Coloana auto pentru constructii si beneficiarul intern.

Aceste omisiuni şi evitarea cu bună ştiinţă a constatărilor acestor fapte de către revizorul contabil, întrunesc prin complicitate (art. 48 NCP) elementele constitutive ale infracţiunilor de omisiunea sesizării şi favorizarea infractorului (art. 267 şi art 269 NCP), coroborate cu infracţiuni de serviciu prevăzute la art. 297, respectiv art. 298 Noul Cod Penal.

Toate aceste aspecte le-am transmis Directorului General prin Referatul nr. 167.141 / 31.03.2017 privind neverificarea tematicii de control si neducerea la indeplinire a obiectivului controlului de catre revizorul contabil desemnat.

Avand in vedere datele concrete si indiciile temeinice de frauda prezentate in referat, Directorul general al RATB Adrian Sorin Mihail, nu a ordonat pana la data prezenteireverificarea obiectivului si nu a dispus o cercetare disciplinara a revizorului contabil, precum si inaintarea referatului organelor de urmarire penala pentru faptele incriminate si Directiei de Investigare a Fraudelor Economice din cadrul IGPR.

Toate aceste aspecte sunt prezentate si in Raportul de activitate al Serviciului Control Financiar de Gestiune pe anul 2016, transmis Primariei Generale a Municipiului Bucuresti, care trebuia sa informeze autoritatea tutelara, respectiv CGMB, despre aceste aspecte reflectate in Raportul de activitate.

Aceasta obligatie o avea si Consiliul de Administratie al RATB si Directorul General al RATB, membru al CA, care prin atitudinea manifestata, arunca in derizoriu si impiedica abuziv si cu intentie activitatea de control financiar de gestiune.

ACTIUNI INTENTIONATE, facute ABUZIV de catre managementul RATB si Consiliul de Administratie prin serviciile functionale ale Regiei, de protejare a revizorilor contabili care nu isi indeplinesc corect sarcinile si atributiile de serviciu, prin ascunderea si acoperirea fraudelor, complicitate la fapte ce intrunesc elementele constitutive ale unor fapte penale, precum si incurajarea insubordonarii acestora.

Faptele prezentate la punctul 1, reprezinta un abuz in serviciu prin incalcarea cu intentie a dispozitiilor legii, respectiv nepunerea la dispozitia SCFG a documentelor solicitate pentru finalizarea ducerii la indeplinire a Deciziei Curtii de Conturi a Romaniei, nefiind luate masuri ca urmare a Referatului transmis Directorului general si Consiliului de Administratie al RATB in vederea recuperari prejudiciului produs.

La punctul 2 al prezentei sesizari, se arata abuzul in serviciu facut de catre:

Comitetul Conducerii Executive care printr-o Hotarare abuziva si in afara competentelor legale, incearca sa revoce un raport de control cu masuri aprobate , transmis spre implementare, tergiverseaza recuperarea prejudiciilor constatate prin raportul de control si incearca sa impiedice ducerea la indeplinire a masurilor preventive dispuse de catre Directorul General, pentru a ascunde si acoperi modul defectuos si deficitar de efectuare de catre Serviciul Juridic Contencios, a diligentelor obligatorii in recuperarea debitelor.

Consiliul de Administratie al RATB, care a fost informat prin Notificarea nr. 167.030 / 23.01.2017 despre toate aceste aspecte nelegale, cat si prin Sesizarea nr. 167.100 / 08.03.2017 cu privire la abuzul in serviciu in forma continuata, facut intentionat de catre Directorul General, Serviciul Juridic Contencios si Serviciul Managementul Resurselor Umane.

Acestia au depasit intentionat termenul de 6 lunide la savarsirea faptei, la propunerea de sanctionare doar cu un „Avertisment scris” al revizorului contabil care a analizat cu intentiedefectuosdocumentele verificate si a refuzatconstatarea si consemnarea prejudiciilor si incalcarilor prevederilor legale in raportul de control, refuzand sa propuna masurile corecte, conform dispozitiilor legale ale sefului de serviciu.

Prin depasirea intentionata si ABUZIVA a termenului de 6 luni de la savarsirea faptei si favorizarea unei activitati vadit defectuoase a revizorului contabil,acesta nu a mai fost avertizat disciplinar, Conducerea favorizand indisciplina si insubordonarea, precum si exercitarea necorespunzatoare a celorlalte controale in care a fost repartizat, mentionate in prezenta sesizare.

Directorul General al RATB , care a girat intentionat prin decizii toate faptele prezentate mai sus. Totodata a schimbat abuziv , fara argumente legale si in afara termenului legal, calificativele acordate in conformitate cu Codul Muncii, Regulamentul Intern si Fisa de post, de catre subsemnatul in calitate de sef serviciu CFG, revizorilor contabili care au sabotat activitatea de control, prin indeplinirea intentionat defectuoasa a sarcinilor de serviciu si prin insubordonare, .

Sef Serviciu Juridic Contencios si Sef Serviciu Managementul Resurselor Umane pentru aspectele prezentate in prezenta sesizare, legate de neindeplinirea obligatiilor legale specifice.

Mentionez ca acordarea calificativelor este un atribut legal al superiorului ierarhic, care analizeaza impreuna cu superiorul direct (Directorul general) contestatiile la calificative depuse si isi asuma responsabilitatea in fata legii cu privire la calificativele acordate.

In ceea ce priveste schimbarea calificativelor de catre Directorul General, impotriva argumentelor aduse prin Referatele depuse de catre subsemnatul, mentionez ca in anul 2016, ca perioada analizata in acordarea calificativelor, Directorul general era un simplu sef de serviciu supus verificarilor CFG, iar membri Comisiei numite sa analizeze contestatiile la calificativele acordate, consilieri ai DG, nu au fost nici macar angajati ai RATB in anul 2016. Pe cale de consecinta nu aveau competente legalede a analiza modul de lucru al revizorilor contabili potrivit legii, necunoscand nici problematica si nici starea disciplinara a acestora.

Acestia nu aveau cum sa cunoascanici activitatea, nici modul de lucru defectuos, nici incalcarile normelor de disciplina si a dispozitiilor sefului ierarhic, facute de catre revizorii contabili contestatariai calificativelor acordate de catre subsemnatul in calitate de sef ierarhic direct, dupa o analiza directa a muncii si comportamentului acestorain cele 365 de zile calendaristice ale anului 2016.

Revizorii contabili mentionati sunt Eremia Constantin si Cojman Ema Ilona, actiunile de control ale acestora fiind exercitate necorespunzator si ale caror fapte de indisciplina sunt tolerate si chiar sustinute de catre conducerea RATB,care acopera faptele de natura penala ale persoanelor ce prejudiciaza patrimoniul RATB prin aruncarea in derizoriu a activitatii de control financiar de gestiune, activitate care deranjeaza factorii de coruptie si salariatii implicati in acestia.

La punctul 3. am aratat incalcarile legislative si procedurale savarsite prin suspendarea punerii in aplicare a masurilor stabilite ca urmare a deficientelor constatate pe baza prevederilor legale incalcate, in modul de fundamentare si de executie al BVC la Uzina de Reparatii, precum si in modul de inregistrare a datelor financiare in balanta de verificare contabila.

Doidintre revizorii contabilicare au exercitat necorespunzator verificarea fundamentarii si executie BVC la Uzina de Reparatii, avand constatari personale si nerelevante, aceeasi doi prezentati anterior, au refuzatsa semneze actul de control final, pe motivca exprimarea dumnealor deficitara si incompleta nu se regaseste aidoma in actul final de control.

Pentru refuzul de a semna actul de control, chiar cu obiectiuni bazate pe prevederi legale, semnarea actelor de control fiind unatribut obligatoriu de confirmare a activitatii depuse, acestia au fost sanctionati cu avertisment scris.

Prin suspendarea abuziva si intentionata de catre CCE (Hot. 27/11.04.2017- anexa), a ducerii la indeplinire a masurilor dispuse si aprobate, ca urmare a unei contestatii a Uzinei de Reparatii, neadusa la cunostinta Serviciului Control Financiar de Gestiune si stabilirea unei comisii care sa cerceteze aspectele din contestatie s-au infaptuit urmatoarele abuzuri:

Comitetul Conducerii Executive, ca organism intern compus din sefii structurilor verificate de catre SCFG, nu are prerogative legale in suspendarea/revocarea unui act de control financiar, care arata justificat incalcarile de la legislatia economico financiara ale acestor structuri si consecintele economico financiare produse de acestea, in modul defectuos de gestionare al patrimoniului RATB.

Contestatiile depuse asupra unui act de control al SCFG, de catre structura verificata, motivate cu documente si argumente legale, se analizeaza de catre echipa de control si seful de serviciu CFG , pentru a se verifica aceste argumente, precum si motivele pentru care nu au fost prezentate pe durata controlului, urmand a se prezenta Directorului General un referat cu raspunsul oficial al serviciului CFG si nicidecum, analiza nu poate fi facuta de catre o comisie fara competente asupra activitatii de control financiar de gestiune.

Suspendarea abuziva a actului de controla creat premizele unor contestatii in instanta a revizorilor contabili avertizati,motivate pe acest aspect al suspendarii actului de control si a condus la cercetarea disciplinara abuziva a subsemnatului in calitate de sef de serviciu, pentru hartuire si sanctionare abuziva, motivata de hotararea de suspendare.

Conform legii, Controlul financiar de gestiune, reprezinta structura interna de inspectie economico financiara dintr-o Regie sau societate comerciala ce utilizeaza fonduri publice, care verifica legalitatea modului de gestionare al fondurilor publice alocate acesteia, din punct de vedere financiar contabil si patrimonial, iar actele de control emiseau autoritate juridica in fata institutiilor si autoritatilor statului, cu privire la constatarile consemnate in acestea, constituind probe, atat in instanta civila, cat si penala, dupa caz.

Refuzul de transmitere catre SCFG a justificarilor solicitate Directiei economice cu privire la baza de impozitare a impozitului pe profit pe anul 2015, care are la baza posibile cheltuieli nedeductibile ce trebuiau analizate, cercetate si recuperate de la salariatii vinovati, prezentate detaliat la punctul 4.

Stoparea intentionata de catre Directorul general si managementul RATB, a verificarilor Serviciului Control Financiar de Gestiune, la prejudiciile majore facute prin descompletarea si schimbarea pieselor functionale de pe autobuzele imobilizate, cu piese defecte, ale caror sursa de provenienta nu se cunoaste, fara nici o formalitate legala, a caror valoare se ridica la aprox 3.000.000 Euro, conform evaluarii Mercedes Benz, precum si alte prejudicii aduse prin consumuri nejustificate, sustragere de combustibil si foi de parcurs intocmite pe autobuze nefunctionale, conform celor declarate la punctul 5.

Aruncarea in derizoriu a activitatii de control financiar de gestiune (punctul 6), prin transformarea fara justificare a structurii din Serviciu in Birou, facuta ABUZIV de catre Directorul General si Consiliul de Administratie, in scopul de a diminua importanta structurii de control, care nu isi modifica atributiile si sarcinile legale.

Cu toate ca noua structura a RATB implica riscuri modificate si crescute, iar CA si Directorul General au fost informati de necesitatea dimensionarii corespunzatoare a personalului controlului financiar de gestiune, acestia mentin intentionat subdimensionata structura de control care verifica gestionarea unui buget de 1.000.000.000 lei la 8 revizori contabili + sef serviciu, comparativ cu structura de consilieri personali ai DG, care a fost si de 12 angajati, cu salarizare maxima.

Exista si alte exemple de structuri, concrete si concludente in acest sens, modificate si multiplicate, ce se observa din modificarile multiple aduse organigramei initiale, fara argumente concrete de infiintare de noi birouri, servicii, directii, precum si de dimensionare cu personal al acestora, conform statului de functii.

Prin modificarea Serviciului CFG in Birou, se incearca doar modificarea salarizarii si statutuluisefului structurii de control, unilateral,atributiile si responsabilitatile acestuia ramanand neschimbate, abuz direct din cauza faptului ca acesta isi pastreaza INTEGRITATEA profesionala si morala, avand respectul cuvenit fata lege si prevederile acesteia.

Abuzul in serviciu facut de Directorul general al RATB ( punctul 7) , prin:

incercarea de ascundere si musamalizare a faptelor ce indeplinesc conditiile cumulative ale unor fapte penale , si protejarea salariatilor RATB implicati;

nesanctionarea verificarii defectuoase, facuta cu superficialitate sau cu buna stiintade catre revizorii contabili, care nu consemneaza toate deficientele constatate, nesemnalind incalcarile de la dispozitiile legale in vigoare constatate cu ocazia controlului si cu intentie, nu stabilesc raspunderi potrivit normelor legale si sarcinilor de serviciu, pentru tragerea la raspundere a celor vinovati, promovand prin actiunile intreprinse, insubordonarea acestora si neindeplinirea atributiilor legale de serviciu avute prin lege.

Mentinerea fara cercetare a unor debite in evidentele contabile, cauzate de neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu.(abuz Director economic si Director General)

In contul 46140100 nu exista nici o explicatie cu privire la natura debitului si documentul in baza caruia a fost inregistrat debitul in suma de 243.246,62 lei, debit datorat de SC ACM LIRTRAC SA, care provine din luna 09.2008 si pentru care nu exista explicatii si informatii privind creanta si stadiul in care se afla aceasta, debit cauzat de depasirea termenului de inregistrare la masa credala a RATB, la intrarea in insolventa a debitorului.

Directorul General a fost informat asupra acestui aspect prin raportul de control Nr. 26488/13.06.2014.

Debitul trebuia supus unei verificari a controlului financiar de gestiune, care sa constate daca exista sau nu o vinovatie cu privire la acest debit, daca se constituie intr-un prejudiciu si sa stabileasca masurile legale privind recuperarea acestuia de la persoanele vinovate.

Mentinerea abuziva, fara cercetare si incercarea de musamalizare prin interventii neconforme, cu stiinta Directorului General, Consiliului de Administratie al RATB si posibil autoritatii tutelare, a unor plati efectuate in luna decembrie 2016, in alte conturi decat ale beneficiarului, in valoare de peste 200.000 Euro, implicand Directia economica si controlul financiar preventiv, beneficiarul real al debitului fiind SC Knorr Bremse.

Se impunea o actiune de control ce intra in atributiile si obligatiile controlului financiar de gestiune, avand in vedere consecintele grave ale faptelor si prejudiciul produs, fapte ce indeplinesc conditiile cumulative ale unor fapte penale, unele in forma continuata si trimiterea dosarului organelor de urmarire penala, conform legii.

Achizitionarea prin achizitie publica de piese si agregate la preturi de peste 10 ori mai mari in anul 2016, fata de anul 2015, modalitate ce continua si in anul 2017, prin modul intentionat de constituire a loturilor in procedurile de achizitie publica, prin introducerea intentionata a pieselor deficitare in loturi diferite, in scopul crearii cresterii posibilitatii de ofertare preferentiala la piesele deficitare, la valoarea maxima stabilita per lot.

Scoaterea intentionata a obligativitatii prezentariiCertificatului constatator al ORC la dosarul achizitiei pentru achizitiile directe, certificat care da toate informatiile necesare despre bonitatea firmei prezente in procedura.

Toate documentele specificate in prezenta sesizare, probatorii si clarificatoare la toate aspectele consemnate in aceasta, pot fi solicitate oficial subsemnatului, in calitate de Sef SCFG, de catre toate autoritatile competente in analiza prezentei sesizari, in vederea declansarii actiunilor de cercetare si verificare a faptelor incriminate si luarii tuturor masurilor necesare pentru intrarea in legalitate a activitatii RATB si tragerea la raspundere a persoanelor vinovate.

Avand in vedere incalcarile prevederilor legale si faptele asimilate faptelor de coruptie prezentate in cuprinsul acestei sesizari prin complicitate (art. 48 NCP) elementele constitutive ale infracţiunilor de omisiunea sesizării şi favorizarea infractorului (art. 267 şi art 269 NCP), coroborate cu infracţiuni de serviciu prevăzute la art. 297, respectiv art. 298 Noul Cod Penal,

precum si obligatiile legale avute in calitate de Sef al Servicului Control Financiar de Gestiune al RATB, in conformitate cu art. 23 alin (1) si (2) din Legea 78/2000 actualizata, va solicit declansarea cercetarilor ce se impun pentru intrarea in legalitate si tragerea la raspundere a celor vinovati.

Totodata voi aborda si alte institutii abilitate ale statului, cu privire la aspectele consemnate in prezenta sesizare, detaliat si punctual pe fiecare subiect in parte.

Cu deosebita consideratie,

Marcel Nicusor FURDUI

Sef Serviciu Control Financiar de Gestiune - RATB

Bucuresti la 23.06.2017