Marcel Boloș i-a lăsat pe toți cu gura căscată

„De ce e mai scump la noi ca la ei”, iată o întrebare la care românii așteaptă un răspuns. Marcel Boloș, ministrul finanțelor, ar fi cel mai măsură să lămurească problema.

Mai cu seamă că ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a mers recent în piață. Prețurile ”sunt destul de mari” în piețe, a remarcat Boloș.

Întrebat însă de ce se întâmplă acest lucru, de ce alimentele de bază sunt mai scumpe în România decât în țările din Vest, Boloș a dat un răspuns care i-a uimit pe toți, lăsându-i fără speranță.

„Este o enigmă”, a spus ministrul. „O enigmă pe care cu greu o putem explica”, a insistat Boloș.

”Am fost în piață, merg des. Prețurile sunt destul de mari. Cu toate eforturile pe care le-a făcut Guvernul României, pentru că s-a concentrat asupra coșului zilnic de trai și asupra alimentelor de bază, în piață prețurile sunt destul de mari.

Am dat exemplul unei cumpărături de 500 de lei, pe care am făcut-o și care, pe lângă faptul că am cumpărat cele necesare traiului, totuși, pe lângă produsele din carne sau lactate, o pondere destul de mare o au în continuare produsele care provin din gospodăriile individuale ale țăranilor.

Am cumpărat verdețuri, produse lactate, produse din carne, și nu am avut lucruri sofisticate, încât să fie un preț justificat pentru cei 500 de lei”, a declarat Marcel Boloș vineri seară la un post TV.

O enigmă cât o speranță deșartă

”E o enigmă pe care cu greu o putem explica, de ce prețurile au ajuns să fie în România destul de ridicate la produsele alimentare și la cele care provin din gospodăriile individuale ale țăranilor și cred că a fost o perioadă în care atunci când am avut o creștere a prețului la produsele lactate, de a fost nevoie de intervenția Guvernului, au rămas prețurile oarecum plafonate la acele niveluri și foarte greu se duc în jos. Aici depinde. Dacă populația cumpără din piețele agroalimentare mai mult, prețul se va menține și pe viitor ridicat”, a răspuns ministrul.

Plafonarea a ajutat, deși foarte puțin. Ținta de inflație e 4,4% pe 2024

Plafonarea, impact pozitiv

”Plafonarea, deși a fost orientată spre alimentele de bază, a avut un impact pozitiv asupra populației. Nu vreau să mă gândesc ce se întâmpla în lipsa acestei măsuri, dar cu toate acestea prețurile cresc în continuare.

Nu cred că Guvernul poate să intervină asupra prețurilor din piață și asupra nivelului subvențiilor.

Eu discutam cu ministrul Agriculturii, pentru că au fost la începutul anului o serie de subvenții care s-au acordat de către Guvern și cu toate acestea prețurile cresc și au această tendință de creștere.

Guvernul și-a făcut datoria

”Să ne gândim la ce s-ar întâmpla în lipsa acestor subvenții și măsurilor de plafonare și cred că Guvernul și-a făcut pe deplin datoria și a înțeles impactul pe care îl au aceste evoluții conjuncturale ale prețurilor. Sperăm că în perioada aceasta a sezonului care urmează, abundența produselor agroalimentare, să fie cea care va tempera din creșterea de preț”, a mai spus ministrul Finanțelor.

Ținta de inflație pentru finalul acestui an este de 4,4%”, a conchis Boloș.