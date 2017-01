Dodon despre anularea Acordului de Asociere la UE

Declarațiile făcute marți la Moscova de președintele Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, potrivit căruia formațiunea sa, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), va câștiga alegerile legislative din 2018 și intenționează să anuleze Acordul de Asociere cu UE semnat în anul 2014, au fost denunțate de oameni politici de la Chișinău.

Prim-ministrul moldovean Pavel Filip a reacționat miercuri, într-o declarație pentru agenția Associated Press, preluată de The New York Times, afirmând că executivul său "nu va accepta nicio intervenție" din partea lui Dodon într-o chestiune care nu intră în sfera atribuțiilor șefului statului. Constituția Republicii Moldova nu permite președintelui "să anunțe sau să ia astfel de decizii", a explicat Filip, conform declarației de presă. El a calificat afirmațiile lui Dodon ca fiind "retorică politică pură".

"Dimpotrivă, vom accelera punerea în aplicare a angajamentelor asumate. Acordul de Asociere (cu UE) face parte din programul nostru de guvernare, este unul dintre pilonii strategici ai țării... și vom face reforme și vom spori bunăstarea cetățenilor", a insistat Filip, care a denunțat și declarațiile lui Dodon potrivit cărora președintele prorus al R.Moldova este dispus să obțină pentru țara sa statut de observator în Uniunea Vamală Euroasiatică, dominată de Rusia. Filip, care a precizat că măsurile de îmbunătățire a relațiilor cu Moscova ar trebui să rămână "la un nivel bilateral", a atras atenția că președintele nu are autoritatea de a se pronunța pe această temă.