Efectele grave ale insomniei

Preocupă tot mai mulți cercetători, psihologi, medici psihiatri. Se fac studii, se trag concluzii. Lipsa somnului, deși poate părea banală, pe termen lung afectează nu doar sănătatea, ci și întreaga viață. De la boli de inimă, diabet, astm, dereglări hormonale până la nervozitate, depresie, anxietate. Insomnia este azi o afecțiune de care suferă tot mai multe persoane din țări dezvoltate.

Risc de infarct miocardic și atac vascular cerebral

Tulburările de somn au efecte negative asupra inimii, riscul de infarct miocardic ori de accident vascular cerebral crescând în cazul persoanelor care suferă de insomnie, arată un studiu publicat în revista The European Journal of Preventive Cardiology. „Somnul este important pentru regenerarea biologică a organismului, iar timpul petrecut dormind reprezintă o treime din durata totală a vieții noastre. Problema necesită o atenție specială, deoarece în prezent foarte mulți oameni suferă de insomnie. Numai în Germania o treime din populație se confruntă cu tulburări de somn“, spunea Qiao He de la Universitatea din Shenyang, China, coordonatoarea cercetărilor.

Când o persoană nu poate să adoarmă, se trezește peste noapte și stă ore întregi fără să-și mai poată continua somnul este foarte probabil că suferă de insomnie.

„Am constatat că dificultățile de inițiere și menținere a somnului pe durata nopții au fost asociate cu un risc crescut de până la 27% pentru declanșarea evenimentelor cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral. Mecanismele care stau la baza acestor asocieri nu sunt complet elucidate. Studiile anterioare au arătat că insomnia poate schimba metabolismul și funcțiile endocrine, crește tensiunea arterială și ridică nivelul de inflamație din organism. Toți acești factori reprezintă un risc crescut pentru instalarea accidentului vascular cerebral și declanșarea bolilor cardiovasculare“, explică cercetătoarea Qiao He.

25 la sută din populația lumii suferă de insomnie, iar 10% apelează la ajutor de specialitate

Probleme respiratorii acute

„Insomnia, definită ca dificultatea de a adormi sau de a avea o calitate proastă a somnului, este frecventă la pacienții care suferă de astm. Dar prezența insomniei printre factorii de risc ai dezvoltării astmului nu a fost suficient investigată“, spune studiul HUNT, efectuat de cercetători de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie din Tondfheim.

La studiu au participat 17.927 de persoane cu vârste cuprinse între 20 și 65 de ani și s-a desfășurat pe parcursul a 11 ani. Cei care au declarat că aveau probleme cu somnul în ultima lună au fost cu 65% mai predispuși să dezvolte probleme respiratorii în următorii ani. La persoanele care nu puteau adormi în mod constant, având tulburări de somn aproape în fiecare noapte, riscul de astm a crescut la 108%. Cei care spuneau că nu pot dormi mai des de o dată pe săptămână au avut un risc de 94% de a dezvolta astm. Potrivit studiului HUNT, persoanele care suferă de insomnie cronică au o probabilitate de trei ori mai mare de a dezvolta astm, comparativ cu cei care nu au probleme cu somnul.

Tinerii insomniaci se pot sinucide

Insomnia poate să apară și ca urmare a unei traume afective ori a unor tulburări de anxietate. Lipsa somnului poate genera idei suicidare, după cum relevă un studiu al Facultății de Medicină a Universității Standford, California. Aproximativ 5.000 de tineri cu vârsta între 18 și 23 de ani au participat la analiză. 62% din cei care au avut coșmaruri în timpul somnului, față de 20% care nu au avut, au spus că le-au trecut prin cap idei de sinucidere.

„Stresul emoțional joacă un rol cauzal important în apariția insomniei, anumite evenimente stresante reprezentând debutul unei insomnii cronice, mediate de anumiți factori și de trăsături de personalitate specifice: persoane nemulțumite, cu relații interpersonale nesatisfăcătoare, stimă de sine relativ scăzută, dispoziție depresivă, ruminații, anxietate cronică, inhibare emoțională, incapacitate de a exterioriza mânia, în asociere cu mecanisme slabe de combatere a stresului. Persoanele care prezintă acești factori și trăsături tind să internalizeze emoțiile, iar la ora de culcare sunt tensionate, anxioase, prezintă frământări obsesive legate de problemele de peste zi“, spune psihologul Arina Diana Luca.

O mutație genetică responsabilă de lipsa somnului

O mutație genetică denumită CRY1 poate încetini ciclul circadian și provoca insomnii. Persoanele afectate au probleme la adormire, se culcă seara târziu și au dificultăți la trezire. „Purtătorii acestei mutații au zile mai lungi decât restul oamenilor“, spune Alina Patke, unul dintre autorii unui studiu publicat pe cell.com.