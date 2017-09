Exportul care lovește în sănătatea românilor

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a cerut convocarea de urgenţă a Consiliului de Miniştri ai Sănătăţii din Uniunea Europeană, în încercarea de a identifica şi aplică soluţii care să conducă la eliminarea exportului paralel de medicamente. Conform unei scrisori pe care a trimis-o omologului său din Estonia, țară care deține președinține UE, oficialul român a spus că "este nevoie de o schimbare fundamentală a normelor europene privind comercializarea medicamentelor, astfel încât interesul pacienţilor şi drepturile lor să primeze cu adevărat în faţă intereselor comerciale". "România susţine cu toată fermitatea, prin reprezentanţii săi, modificarea substanţială a reglementărilor europene din domeniul medicamentelor. În prezent, fenomenul exportului paralel este legal, fiind subsumat principiului de liberă circulaţie a mărfurilor în spaţiul comunitar, dar efectele sale pun în pericol accesul cetăţenilor la medicamentele de care au nevoie", se arată în scrisoarea lui Bodog. România, țară unde prețul medicamentelor este mai scăzut în comparație cu alte state din UE, este un adevărat furnizor pentru vest și din această cauză pacienții români duc lipsă de medicamente.

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC) a dezvăluit că pe programul național de boli transmisibile s-au exportat 34% din cantitățile de medicamente destinate pacienților români, la oncologie 48%, pe programul de diabet 21%, pe programul de boli rare 64%, pe programul pentru insuficiența bolilor renale cronice 17%, pe programul de transplant 35%, pe programul de boli endocrine 37%. Astfel, în ultimii 3 ani au fost retrase peste 2.000 de medicamente de către producători.

Interes mare în vest

Demersul ministrului Bodog, lăudabil la prima vedere, poate rămâne fără rezultat pentru că în Occident există un mare interes pentru acest fenomen, export paralel de medicamente. De exemplu, un distribuitor care achiziționează un medicament cu 10 lei de la producător are voie să adauge maxim un leu adaos comercial când vinde mai departe la farmacie. Dacă face operațiunea asta în vest, poate scoate chiar un preț de 100 de euro, având chiar posibilitatea să vină cu niveluri de preț sub media pieței de acolo, lovind puternic în concurența locală. La nivelul UE, exportul paralele de medicamente se dorește a fi combătut însă rezultatele lasă de dorit. Există soluții punctuale precum avizarea favorabilă în luna mai de către Comisia Europeană, în procedura de urgenţă, a deciziei de suspendare temporară a exportului intracomunitar (exportul paralel) al vaccinului combinat care protejează împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR), în urmă unei solicitări a minstrului Bodog. "Având în vedere epidemia de rujeolă cu care se confruntă ţară noastră, dar şi discontinuitatea în aprovizionarea cu vaccinurile obligatorii din Calendarul de imunizare, în data de 27 aprilie 2017, autorităţile române au notificat Comisiei Europene un proiect de Ordin care prevede blocarea exporturilor de vaccinuri, astfel încât să fie asigurat necesarul de doze pentru protejarea copiilor din România. După examinarea proiectului de act normativ, Comisia Europeană a considerat că, în acest caz particular, solicitarea adoptării în procedura de urgenţă este justificată", se arată în comunicat.

Distribuitori înfuriați

Ministerul Sănătăţii susține că a luat în acest an câteva măsuri pentru a împiedică exportul unor medicamente importante pentru pacienţii români, precum blocarea exportului de vaccinuri şi a mai multor medicamente prevăzute în programele naţionale de sănătate. Asta i-a nemulțumit foarte tare pe distribuitorii de medicamente, cei care au dreptul, prin lege, să exporte medicamente în alte state europene care plătesc mai mult. „Nu e posibil să extinzi o măsură de acest gen la toate medicamentele, pentru că vorbim de o legislaţie europeană în care medicamentele circulă liber. Avem epidemie de pojar iar vaccinul ROR (rubeola-rujeolă-oreion) nu este disponibil, acolo vor trebui luate nişte măsuri. Interzicerea exportului paralel pe anumite produse ar putea avea nişte efecte benefice, pentru pacienţi, ei se confruntă cu lipsa unor medicamente, dar principala cauză pentru dispariţia lor o reprezintă politica de preţuri din România. Noi ne încăpăţânăm să avem cel mai mic preţ european. Până nu vom avea o politică prin care să se rezolve lucrurile acestea, e greu de anticipat ce se va întâmpla în piaţă în perioada următoare”, a declarat, pentru „Adevărul”, Dan Zaharescu, director executiv al Asociaţiei Producătorilor Internaţionali de Medicamente.

200 de euro pentru a scăpa cu viață

Anul trecut, România a trimis pe piețele externe medicamente în valoare de 725 milioane de euro iar cei mai activi distribuitori au fost o reprezentanţă fiscală a gru­pului Actavis şi distribuitorii Medi­plus (parte din grupul A & D Pharma) şi Phar­m­net Galaţi. Aproape 40% din export ajunge în Germania. O achetă jurnalistică întreprinsă de RTL Aktuel/RTL NEXT și Correctiv arată că Avastinul, un medicament vital bolnavilor de cancer, se vinde în farmaciile din România cu aproximativ 270 euro. În cazul în care s-ar găsi. În Germania, în schimb, acesta se comercializează cu 470 euro și se găsește. Diferența aceasta de 200 de euro se traduce în 130 de morți zilnic de cancer în România. Potrivit jurnaliștilor germani, distribuitorii și-ar fi construit rețele care cumpără produsele direct din depozitele din România. Ajunse în Germania, în halele firmei Kohlpharma, medicamentele ar fi scoase din cutiile românești și reîmpachetate în ambalaje imprimate în limba germană. Apoi, se duc în farmacii la prețul standard de pe piața locală. Așa se face că o parte dintre medicamentele exportate paralel din România către Germania revin la pacienții români aduse prin prieteni și rude care le cumpără din farmaciile germane la prețul dublu de acolo. În materialul ziariștilor germani, președintele Kohlpharma, Jörg Geller, și-a justificat miza și moralitatea unei afaceri ca oricare alta pe piața mărfurilor de larg consum.