Firme private plătite pentru paza unităților militare

Ministerul Apărării Naționale plătește unei societăți civile pentru a asigura paza unităților militare. Societatea se laudă pe site-ul propriu că are printre clienți și „Granița România-Ucraina“ și „Granița România-Bulgaria“. IGPF spune că firma a livrat doar echipamente și nu este implicată în securizarea efectivă a frontierei. Societatea comercială este abonată la contracte cu entități de stat și fonduri europene. Patronul acesteia este acuzat de procurorii DNA de o fraudă cu fonduri europene de peste 1,2 milioane de euro.

Am ajuns de râsul curcilor, s-ar putea spune. Ministerul Apărării Naționale a trimis în rezervă mii de cadre, pentru a ne putea încadra în cerințele NATO, iar acum s-a ajuns în situația ingrată de a nu avea cum să păzească unitățile militare. Scandalul furtului de arme de la Ciorogârla a arătat cât de șvaițer este paza acestor clădiri. Atunci, ministrul Apărării, Gabriel Oprea, a decis înființarea unor societăți comerciale, în subordinea Romtehnica, respectiv SC RoArmy Security SA şi SC RoArmy Catering SA. Acestea trebuia să angajeze foste cadre militare pe care să le folosească pentru paza unităților militare și, respectiv, pentru hrana militarilor. Bineînțeles că aceste societăți sunt conduse de foste cadre militare, aflate acum în rezervă, care, pe de o parte, încasează pensia militară, iar pe de altă parte, și un salariu conform contractului individual de muncă. Acestea deservesc doar câteva unități, iar celelalte sunt păzite de personal civil.

MApN tace, dar le face

Am încercat să aflăm de la Ministerul Apărării Naționale care sunt aceste societăți comerciale, unitățile militare păzite, costul acestor contracte, precum și în ce constau serviciile prestate pentru MApN. Biroul de presă al instituției ne-a transmis un comunicat sec, prin care suntem anunțați că „informaţiile în cauză sunt clasificate și exceptate de la liberul acces“. Angajații Biroului de presă se pare că nu știau că, fiind vorba despre achiziții publice, acestea sunt menționate în Buletinul contractelor de achiziţii publice ale Departamentului pentru armamente.

Documentul arată că MApN a încheiat cu Civitas Sistems SRL contractul AC nr. 34/3/045-C din 06.11.2014 pentru Sistem de Securitate și Protecție destinat UM 01593 Argeş, UM 01710 Buzău și UM 01420 Hunedoara, iar contractele au fost reînnoite periodic.

Lauda de sine... Datorii de milioane

Pe site-ul firmei agreate găsim următorul comunicat, care ar fi fost semnat de Ministerul Apărării Naționale: „Unitatea Militară nr. 01829 București - În urma activităților desfășurate până în prezent, apreciem calitatea serviciilor de asigurare a pazei ca fiind foarte bună, fapt ce recomandă Civitas PSG SRL atât la prelungirea contractului actual cu unitatea noastră, cât și la încheierea de contracte de prestări servicii de pază cu alte unități militare și societăți civile“.

Dar cine este Civitas? Patronul, Cristian Dobre, deține participații în patru societăți comerciale: Polystart Impex SRL, Civitas Systems SRL, Civitas PSG SRL, Civitas Dir SRL. Despre acesta, presa a vehiculat ideea că este omul de casă al Olguței Vasilescu.

Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, societatea Civitas Systems SRL, care a obținut contractele de pază a unităților militare, are ca obiect de activitate „lucrări de instalații electrice“. Civitas DIR SRL are ca obiect „activități de protecție și gardă”, iar Civitas PSG SRL - „activități de protecție și gardă“, iar Polystart Impex SRL - „lucrări de instalații electrice“. Conform Ministerului de Finanțe, societatea Civitas Systems SRL are datorii de 21,9 milioane lei. Conform aceleiași surse, Civitas PSG SRL are datorii de 22,2 milioane lei, iar Civitas DIR are datorii de 881.775 de lei.

Deci contractele de pază pentru unitățile militare au fost încheiate cu o societate care efectuează lucrări de instalații electrice... Probabil acestea au fost subcontractate de firmele de pază. Tăvălugul clasic. Se participă la licitații cu firme curate și apoi subcontractează către alții.

Fraudă cu fonduri europene

La începutul acestui an, patronul Cristian Dobre a fost săltat de procurorii DNA pentru că, „în calitate de asociat majoritar în cadrul unei societăți comerciale, a folosit sau prezentat cu rea-credință documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, pentru obținerea de fonduri europene, instigare la dare de mită, instigare la spălare de bani, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată“.

Procurorii spun că la data de 6 februarie 2013, între Primăria Craiova și o asociere de firme din care făcea parte și Polystart Impex SRL, controlată de Cristian Dobre, a fost încheiat un contract de lucrări, având ca obiect realizarea unui complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova, proiect finanțat din fonduri europene, în valoare totală de 80.699.200 de lei.

În acest context, în perioada 2013-2014, Cristian Dobre a coordonat un întreg mecanism prin care au fost denaturate situațiile de lucrări privind realizarea unuia dintre obiectivele contractului. În acest sens, a fost schimbată integral, fără respectarea prevederilor legale, structura de rezistență a unei clădiri din cadrul complexului, urmărindu-se reducerea costurilor cu execuția lucrărilor, în raport cu proiectul tehnic inițial și devizul-ofertă, astfel încât diferența în plus dintre sumele de bani solicitate și obținute din fondurile europene, respectiv bugetul național și sumele de bani cheltuite pentru execuția obiectivului să fie însușită pe nedrept.

De asemenea, Dobre a acționat atât direct, cât și prin intermediul altor persoane inclusiv pentru coruperea celor care aveau sarcina supravegherii executării construcției în conformitate cu contractul de lucrări semnat cu beneficiarul și contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management. Tot la inițiativa omului de afaceri a fost disimulată și proveniența unei părți­­­ din suma pretinsă și primită ca mită de către un diriginte de șantier pentru neexercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale de serviciu, prin încheierea unui contract fictiv de prestări servicii. Prin aceste metode, spun procurorii, Primăria Craiova și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice au fost prejudiciate cu aproximativ 1.232.678 de euro, care reprezintă și un folos patrimonial necuvenit realizat de societatea controlată de Cristian Dobre. Până să fie târât în acest scandal, Cristi Dobre a fost vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie Dolj.

Abonat la banii UE

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a spus că societatea Civitas Systems SRL în niciun caz nu se ocupă de paza frontierei cu Ucraina și cu Bulgaria, așa cum firma se laudă pe site-ul propriu, ci doar a furnizat o serie de echipamente, unele achiziționate din fonduri europene, care sunt folosite de polițiștii de frontieră.

Conform unui răspuns oficial, între IGPF și Civitas Systems SRL au fost încheiate următoarele contracte. Primul: nr. 70 - RO – EBF/2010/P2/A4/01 – Modernizarea și procurarea de noi sisteme de supraveghere a frontierei – Proiect pilot Sectorul P.F. Halmeu - atribuit la data de 17.04.2012 pentru suma de 8.145.900 de lei fără TVA, program finanțat din fonduri comunitare - Fondul Frontierelor Externe. Obiectul contractului - livrarea și instalarea unui Sistem Integrat de Supraveghere care să asigure un nivel performant de securitate la frontieră.

Al doilea contract a fost acordat la data de 26.03.2013 unei asocieri dintre SC Civitas Systems SRL (lider) cu SC Pro Optica SA (asociat 1) și SC Pro Optica Service&Components SRL (asociat 2). Valoarea contractului a fost de 2,8 milioane de euro, fără TVA, și a fost finanțat din fonduri comunitare - Fondul Frontierelor Externe pentru Modernizarea autospecialelor de termoviziune Volkswagen Transporter T4 Syncro.

Un alt contract a fost atribuit la data de 18.04.2014 asocierii SC Civitas Systems SRL (lider) și SC Marctel SIT SRL (asociat) și subcontractant SC Neotel SRL. Prețul a fost de 1.959.000 de euro fără TVA, fiind, de asemenea, finanțat din fonduri comunitare - Fondul Frontierelor Externe -, și a avut ca obiect asigurarea pieselor de schimb, a serviciilor integrate de mentenanță și a modernizării Sistemului Integrat de Supraveghere la Dunăre în județul Caraș-Severin. Acest contract este în derulare.

Milioane de euro de la Cernavodă

Printre alte contracte derulate de Civitas Systems SRL, menționăm și paza Centralei Nucleare de la Cernavodă - în valoare de peste patru milioane de euro.

La începutul anului 2016, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a atribuit contractul Sistem de verificare și control al încasărilor în numerar la stația de taxare de la Fetești către SC Civitas Systems SRL și are o valoare de 67.367 lei, fără TVA. Principala funcție a sistemului este de monitorizare video, control și detecție fraudă prin monitorizarea traficului de la Fetești (benzile cu încasare manuală) și înregistrarea numerelor de înmatriculare într-o bază de date, concomitent cu înscrierea acestora pe bonul fiscal eliberat de imprimanta fiscală în procesul de tarifare.

Mai mult, firma a câștigat în 2013 și contractul prin care a furnizat echipament video de supraveghere Primăriei Hârșova, din județul Constanța.

Contracte de milioane

Pe 15.10 2015, UM 02607 a primit și ea suportul SC Civitas Systems SRL contra sumei de 1.088.120 de lei, fără TVA. Pe 16 decembrie 2016, SC Civitas Systems a primit încă un contract, fără licitație, din partea UM 02550, pentru Sistem de securitate și protecție pentru parcul cu tehnică al UM 02450 DM, în valoare de 896.724 de lei. Pe 5 decembrie a mai primit un contract de 1,5 milioane de lei, fără TVA, pentru Sistem integrat de securitate al UM 02041 Murfatlar.

Pe 11.10.2013, Civitas Systems a primit contractul în valoare de 5.968.572 de lei pentru Sistemul integrat de securitate al Unității Militare 01871 Deveselu.