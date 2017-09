Fondatoarea Siveco, dezvăluiri despre Ana Maria Pătru

Irina Socol, fondatoarea Siveco, dezvăluie pe pagina de Facebook care a fost cu adevărat relaţia cu fosta şefă AEP, Ana Maria Pătru, despre care spune că intoxică opinia publică și propagă afirmații mincinoase.

"De la cei pe care îi numești prieteni nu ceri foloase necuvenite. Nu ceri în mod repetat. Și nu cu amenințări", spune Irina Socol.

Irina Socol spune că Ana Maria Pătru, fosta șefă de la Autoritatea Electorală, intoxică opinia publică și propagă afirmații mincinoase, în loc să explice proveniența unor bunuri de circa 1.000.000 euro.



"Cu regret constat că există persoane care nu pot să trăiască decât într-un permanent circ ieftin. Dna. Ana Maria Pătru oscilează în a mă numi când prietenă, când parte a unei conspirații. Niciuna din afirmațiile dumneaei nu este adevărată. În primul rând, nu a fost niciodată o relație de prietenie între mine și doamna Ana Maria Pătru. De la cei pe care îi numești prieteni nu ceri foloase necuvenite. Nu ceri în mod repetat. Și nu cu amenințări că, fără a-ți da bani, soarta acelora pe care tu îi numești prieteni va fi cruntă.

Cu privire la ancheta în cadrul căreia a fost chemată azi, 27.09.2017, la DNA Ploiești, în loc să spună adevărul, dna. Pătru a ales să furnizeze informații false pentru a induce în eroare jurnaliștii și observatorii vieții publice", scrie Irina Socol pe Facebook.



Eu vă pot spune următoarele lucruri adevărate, de a căror corectitudine sunt sigură că toți cei care privesc acest subiect se vor convinge pe parcurs:

- Dna. Ana Maria Pătru mi-a trimis din arest 2 scrisori în care îmi solicita ajutorul constând în remiterea unei sume consistente de bani, de 300.000 euro, precum și rugămintea de a declara adevărul în legătura cu două denunțuri pe care, din proprie inițiativă, a dorit să le facă pentru a beneficia de reducerea la jumătate a unei eventuale pedepse pe care ar fi putut să o primească în primul dosar în care era cercetată.



- În acest context, dna. Pătru a formulat 2 denunțuri în care a ales să spună adevărul despre faptele dumneaei doar pe jumătate, doar cât a crezut domnia sa că îi poate ajuta pentru obținerea articolului 19, care reglementează reducerea pedepsei la jumătate, în cazul formulării unui denunț.



- Din nefericire pentru domnia sa, investigația efectuată a scos la iveală faptul ca dna. Pătru a pretins și primit sume mari de bani, de la mine, pe care a susținut că le remite mai departe altor persoane, iar in realitate acele sume de bani au rămas în posesia sa, achiziționându-și imobile la mare, la munte sau în București.

Faptul ca dna. Pătru a încercat sa evite tragerea la răspundere penală făcând un denunț mincinos este problema dânsei. Am răspuns tuturor întrebărilor care mi s-au pus și am făcut testul poligraf, pe care dna. Pătru l-a refuzat.



Sub masca victimizării, dna. Pătru intoxică opinia publică și propagă afirmații mincinoase, în loc să explice proveniența unor bunuri de circa 1.000.000 euro. Vă mai pot spune că nu aș fi avut această poziție publică dacă dna. Pătru s-ar fi păstrat în limitele decenței.Vă mulțumesc,", a mai scris Irina Socol.