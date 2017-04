Franța anti-UE, Franța bancherilor și „Franța nesupusă“

După două ore în care toți cei 11 candidați la președinția Franței au concurat într-o dezbatere pe tema șomajului, a imigrației și a relațiilor cu Europa, marii favoriți au fost înfrânți de „Franța nesupusă“ și candidatul acestei mișcări, Jean-Luc Melenchon.

La finalul dezbaterii de marți, Melenchon a fost declarat învingător de mai bine de 25% din telespectatorii chestionați, urmat cu 21% de Emmanuel Macron (fostul socialist care candidează din partea mișcării „En Marche“), de fostul premier Francois Fillon (candidatul principalului partid de opoziție, Republicanii), de naționalista Marine Le Pen și de candidatul Partidului Socialist, Benoît Hamon.

Marine Le Pen, favorita sondajelor pentru câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale, a fost „zdrobită“ de rivalii săi, inclusiv de ceilalți candidați ai extremei dreapta, scrie presa internațională. Macron, cel mai probabil contracandidatul lui Le Pen în al doilea tur al alegerilor, acolo unde sondajele îl dau câștigător cu peste 60% din voturi, a acuzat-o pe candidata Frontului Național că riscă să readucă războiul în Europa prin atacurile sale la adresa UE, o aluzie la antisemitismul promovat de FN în perioada în care era condus de Jean-Marie Le Pen. „Să nu ne întoarcem de unde am plecat“, a țipat Macron, un fost bancher.

Capcana sistemului

Pe fondul acestei dispute între favoriții alegerilor, victoria în dezbaterea de pe 3 aprilie i-a revenit lui Jean-Luc Melenchon, fondatorul Frontului de Stânga, o formațiune radicală, dar acum candidat al unei mișcări noi – „Franța nesupusă“. Financial Times are cuvinte de laudă pentru „una dintre cele mai inovatoare campanii cu jocuri video și holograme“, pusă la cale de echipa lui Melenchon. Cotidianul El Pais scrie că Melenchon a învățat din greșelile comise de stânga din Spania (Podemos) și SUA (Bernie Sanders), mai cu seamă că nu a căzut în „capcana sistemului“, refuzând să participe la alegerile primare ale socialiștilor, unde ar fi fost cu siguranță înfrânt. The Wall Street Journal avertizează însă că programul lui Melenchon „anulează până și cele mai timide reforme adoptate până acum pentru creșterea economică, în favoarea măsurilor etatiste“. Cotidianul liberal american mai atrage atenția asupra unui scenariu: Le Pen nu este singurul candidat radical care amenință sistemul politic din Franța. „Dacă mulți dintre socialiști își abandonează candidatul, pe Benoit Hamon“, atunci, Jean-Luc Melenchon și „Franța nesupusă“ ar putea ajunge în al doilea tur.