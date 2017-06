Gabriela Firea și primele semne de dictatură

Pe modelul Ordonanței 13, Gabriela Firea și-a început asaltul împotriva presei scrise. Startul a fost dat în Sectorul 4, unde zeci de chioșcuri de ziare au fost „săltate“ noaptea. După multe insistențe și discuții puține, edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, le-a mai dat un răgaz de o lună distribuitorilor de presă, care trebuie să schimbe chioșcurile cu altele noi. Sursele noastre spun că și ceilalți primari de sector vor trece la măsuri asemănătoare și vor ridica chioșcurile de ziare și cărți.

Un episod condamnabil s-a petrecut în ziua în care Firea și-a prezentat raportul la un an de administrație locală, când unui jurnalist ostil primarului i s-a interzis accesul în sală.

„Luați chioșcurile de pe domeniul public în 24 de ore! Altfel vă evacuăm noi, dar nu răspundem de integritatea bunurilor dumneavoastră, de avarii și pagube produse.“ Acestea erau avertismentele Primăriei Sectorului 4 trimise proprietarilor de chioșcuri de presă încă din 15 iunie 2017. Ridicarea chioșcurilor era programată după lăsarea întunericului, între orele 23.00 și 2.00. Războiul de noapte cu distribuitorii are deja tradiție: Ordonanța 13, emisă în ianuarie anul acesta. După ce câteva ziare au semnalat abuzurile, iar difuzorii de presă din Sectorul 4 au protestat în mai multe rânduri față de ridicarea chioșcurilor, aceștia au abordat săptămâna trecută alte metode de protest. Unii au expus mesajele „Stop abuzurilor“, „Libertatea presei“ sau „Libertate și dreptate“ la punctele de presă, alții au luat hotărârea să deschidă punctele și să nu vândă nimic sau nu și-au deschis chioșcurile. În cele din urmă, autoritatea locală i-a chemat la discuții.

De la cosmetizare la înlocuirea chioșcurilor

Disperarea difuzorilor de presă din Sectorul 4 al Capitalei a început după ce primăria a ridicat numeroase chioşcuri de ziare. Autoritatea locală invoca Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 29 septembrie 2016. Difuzorii susţin însă că acţiunea este una abuzivă, întrucât au făcut toate demersurile necesare pentru a pune în practică noul regulament, care ar fi impus schimbarea vechilor chioșcuri Acces Press cu altele noi, moderne, însă nu au primit niciun răspuns din partea primarului Daniel Băluţă. Numai că HCL 62/2016 nu vorbește despre schimbarea chioșcurilor, ci despre „întreţinerea / repararea / cosmetizarea spaţiilor de desfacere prin care se distribuie presa, cărţile şi produsele de papetărie şi a chioşcurilor prin care se pun în vânzare flori şi aranjamente florale, amplasate pe domeniul public şi privat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti“. Unele administrații locale de sector le-au pus în vedere distribuitorilor să-și repare și să-și revopsească chioșcurile până la apariția unui nou regulament. Contactat telefonic de Cotidianul, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 4, fostul jurnalist Cristian Zărescu, clama existența unui protocol semnat de distribuitori și florari, prin care distribuitorii de presă și florarii se angajau că-și vor schimba chioșcurile cu altele noi. La solicitarea noastră de a ne fi transmis acest protocol, am constatat că el nu există. De altfel, distribuitorii au spus că ei nu au semnat niciun protocol cu primăria. Mai mult, aceştia susțin că prețurile de achiziție sunt în jur de 8.000 de euro, bani pe care nu-i pot scoate peste noapte, mai ales că vânzarea de ziare, reviste și cărți a scăzut dramatic.

Sursa excesului de zel

Doi dintre difuzorii de presă din Sectorul 4 au declarat că se confruntă cu „o serie de abuzuri fără precedent“ şi că în această situaţie nu se găsesc doar difuzorii de presă din Sectorul 4, ci din toată Capitala. La baza acțiunilor represive ale edililor stă o adresă transmisă către toate primăriile de sector, încă din luna aprilie, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, în care solicita luarea unor măsuri pentru realizarea unui Regulament General privind comerţul desfăşurat în chioşcuri. Desigur, Primăria Municipiului Bucureşti a negat că ar fi cerut primarilor de sector ridicarea chioșcurilor de ziare sau de stopare a emiterii sau a prelungirii avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare pentru acestea.

Starea de fapt: funcționare ilegală

„În anul 2016, primarii din Bucureşti au dat nişte hotărâri de primar prin care desfiinţează toate amplasamentele de pe domeniul public fără autorizaţie de funcţionare. Au dat aceste hotărâri în primele două luni după ce s-au aşezat pe scaunul de primar, aceste hotărâri nu au fost făcute publice şi, nefiind atacate de noi, şi-au făcut efectul. În luna iunie nu ne-au mai dat autorizaţie. Din luna octombrie a anului trecut avizele vechi au început să expire şi imediat ce expiră sunt ridicate chioşcurile, pe motiv că nu au avizele în regulă. La început au ridicat câte două-trei pe lună, în Sectorul 4 au ridicat peste 50 de chioşcuri. Au stat de vorbă cu noi şi ne-au spus că vor să facă un regulament şi ne-au zis că aceste chioşcuri reprezintă un pericol colectiv. Am acceptat să schimbăm chioşcurile şi, la iniţiativa asociaţiei noastre, am prezentat mai multe modele de chioşcuri, a fost agreată o variantă pe 22 decembrie 2016. Pe 17 ianuarie am depus inclusiv machetele chioşcurilor şi schiţele de detaliu, au fost aprobate în luna martie în Consiliul Local al Sectorului 4 şi, pe 31 martie, am început să facem demersurile pentru a aplica regulamentul. Am depus angajamentele că 90% din firmele din sector vor schimba chioşcurile, am depus şi certificatele de urbanism pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie, iar conform regulamentului, după ce o obţinem putem începe amplasarea chioşcurilor de ziare. Am depus, pe 28 mai a.c., certificatele de urbanism şi nici până în ziua de azi nu am primit un răspuns, dar au început să fie ridicate tot mai multe chioşcuri. Acţiunea este una fără precedent, ni s-au luat chioşcurile pline cu marfă noaptea, între orele 23.00 şi 2.00, deşi cu o zi înainte ne-au invitat la primărie să discutăm şi ne-am gândit că sunt oameni de bună-credinţă şi că vom putea negocia. Bineînţeles că noaptea ne-au furat chioşcurile. De atunci până acum ne-au venit somaţii pentru alte chioşcuri“, povestește Ionuț Nejloveanu, președinte al Asociației Difuzorilor de Presă din România (ADPR). Mai mult, acesta susține că difuzorii de presă nu pot aplica noul regulament al primarului pentru că acesta nu le dă avizele necesare începerii construirii chioşcurilor noi. Afirmațiile lui Nejloveanu sunt confirmate de Ştefan Udăţeanu, vicepreședinte ADPR: „De la noua schimbare a conducerii primăriei, mă confrunt cu refuzul nejustificat de eliberare a acordurilor de funcţionare, toţi funcţionând ilegal în acest moment. În urma aprobării în martie 2017 a noului regulament de amplasare a chioşcurilor de presă, am aflat că sunt obligat să investesc într-un nou model de chioşc, dacă vreau să mai funcţionez pe domeniul public“.

Se pierd sute de locuri de muncă

După desființarea celor circa 50 de puncte de vânzare care mai sunt în Sectorul 4, câteva sute de persoane își vor pierde și locurile de muncă, societățile de distribuție vor falimenta, iar editurile vor avea de suferit. „În spatele unui chioșc sunt cel puțin 20 de angajați. De anul trecut până acum, circa 50 de chioșcuri au fost ridicate, dar 20 sunt și acum neocupate“, mai spune Ştefan Udățeanu. Omul se întreabă de ce primăria nu le ridică pe acestea, ci doar pe cele care funcționează. Distribuitorul ne-a relatat că actualul primar Daniel Băluță, într-o discuție ce a avut loc anul trecut, le-a spus să nu-și facă griji pentru locurile de muncă, pentru că le va da el. „Am încercat sâmbătă, 10 iunie, să oprim acțiunea de ridicare a două chioșcuri de la Piața Norilor, care funcționau de mai bine de 10 ani în acea zonă și care, până la venirea actualei conduceri a primăriei, au avut acte în regulă“, spune distribuitorul. „Probabil că vor veni peste noi sâmbătă sau duminică, așa se obișnuiește în Sectorul 4. Consider că este un abuz continuarea ridicării chioșcurilor atât timp cât firmele de distribuție din sector au depus la primărie un grafic în luna mai, prin care se angajează să mobileze noile chioșcuri“, ne-a mai spus Udățeanu. Oamenii spun că doresc un comerț civilizat, „dar nu se poate peste noapte, avem nevoie de susținere, de timp, de înțelegere și de garanții din partea primăriei, pentru investiția pe care o facem“. Oamenii i-au cerut primarului un răgaz de 3-4 luni pentru a se putea adapta actualelor cerințe. Ei spun că sunt înregistrați la ANAF, la Registrul Comerțului, că plătesc taxe și impozite, numai primăria nu le dă avizele de funcționare și vor cere în instanță anularea dispoziției de primar în baza căreia sunt ridicate chioșcurile. „Nu mai au oamenii de unde să cumpere ziare. Doar pe la gurile de metrou mai sunt chioșcuri. Noi am funcționat în chioșcurile Acces Press, aprobate de Consiliul General și concesionate pe 49 de ani. Nu erau deloc uzate“, ne-a mai spus Ștefan Udățeanu.

Avocații au apelat la instanțe

Avocatul Sofia Mihăilescu l-a notificat pe primarul Daniel Băluță, cerându-i suspendarea Dispoziției nr. 907/07.06.2017, prin care îl anunță că actul normativ a fost atacat în instanța de contencios administrativ. Avocatul invocă faptul că dispoziția nu prevede normele încălcate de distribuitori sau motivele legale care au condus la luarea măsurii de demolare a construcțiilor.

„Din punctul nostru de vedere, Dispoziția nr. 907/07.06.2017 încalcă dreptul de proprietate, cu toate dezmembrămintele sale, reprezentând un veritabil act de ingerință în exercitarea acestuia prin restrângerea dreptului de uz“, se spune în plângerea adresată instanței de judecată. În plus, „regulamentul pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat difuzării și comercializării presei și cărților pe raza Sectorului 4 București, Anexa 1 la HCL nr. 77/31.03.2017, nu stabilește un termen maxim în care agenții economici au obligația de a proceda la schimbarea chioșcurilor după noul model aprobat prin această hotărâre de Consiliu Local. Este necesar ca autoritatea publică să acorde un timp rezonabil pentru punerea în aplicare a noilor dispoziții legale în materie, iar această durată de finalizare a formalităților să se raporteze și la durata de emitere a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire solicitate“, se mai spune în plângerea avocaților.

Edilul Capitalei suferă de cultul personalității

La Cinema Gloria, s-a consumat pe 23 iunie faza pe Capitală a „Cântării Gabrielei Firea“. Marile împliniri ratate de primarul general și de cei de sector au fost savurate cu spirit proletar de miniștrii Dan, Daea și Bodog, reactivați după demisiile de săptămâna trecută. Cu toată „Gloria“, audiența, de bună-credință, a realizat că, la un sfert din mandat, Firea nu a făcut nimic, ci a servit alte promisiuni aberante, care nu au nicio bază legală. Din păcate pentru edil, aceste imagini nu le va putea contesta niciodată, fiind chiar produsul consilierilor ei. Sala cinematografului a fost umplută cu angajați ai primăriilor îmbrăcaţi în ii și purtând coronițe de flori. Evenimentul realizat cu ocazia raportului de activitate după un an al Gabrielei Firea a început cu stângul. Un jurnalist de la recorder.ro, proiect lansat luna trecută, nu a fost lăsat vineri să intre la conferința de presă în care primarul general și-a prezentat bilanțul primului an de mandat. Accesul presei a fost liber, dar reporterului recorder.ro i s-a reproșat că nu are acreditare sau invitație. „Am fost scoși din sală cu forța, pe motiv că așa s-a ordonat“, acuza reporterul, care a postat filmul agresării sale de către reprezentanții Poliției Locale. Ca și în alte situații când edilul a „cumpărat“ presa ostilă, aceasta este dovada dictaturii pe care Firea vrea să o instaureze în Capitală. Recorder.ro a realizat în ultima zi a pelerinajului din Voluntari la Catedrala Brâul Maicii Domnului, desfășurat la mijlocul lunii mai, un film cu soții Pandele. Deoarece în reportajul filmat era criticată proasta organizare a pelerinajului religios, Firea a hotărât ca jurnaliștii de la recorder.ro să nu treacă pragul Primăriei Capitalei.

Îngrijorarea Europei față de libertatea presei

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a aprobat un document referitor la garantarea libertăţii presei în primăvara acestui an. În fiecare an, pe data de 3 mai, în întreaga lume este marcată Ziua Mondială a Libertăţii Presei, proclamată de către Adunarea Generală a ONU în anul 1993, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a XXVI-a sesiuni a Conferinţei Generale a UNESCO, din anul 1991. Organizația „Reporteri fără Frontiere“ constată înrăutăţirea globală a situaţiei privind libertatea presei. Un mare minus în ceea ce priveşte libertatea de exprimare se înregistrează şi la nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene, iar raportul „Reporteri fără Frontiere“ oferă exemplul Italiei, ţară în care numeroşi jurnalişti au fost ameninţaţi de mafioţi, unii au fost ucişi, iar altora li s-au înscenat procese în justiţie. De asemenea, este menţionată situaţia din Bulgaria, în care numeroşi jurnalişti care au investigat infracţiuni de ordin financiar au fost hărţuiţi şi intimidaţi, pe baza unor prevederi legislative abuzive.

În clasamentul ţărilor, conform indexului libertăţii presei, Finlanda este considerată ţara în care libertatea de exprimare este cea mai ridicată, pe următoarele locuri situându-se Olanda, Norvegia şi Danemarca, urmate în Top 10 de Noua Zeelandă, Costa Rica, Elveţia, Suedia, Irlanda şi Jamaica.

România se afla, în 2016, pe locul 49 în acest clasament, în creştere cu trei poziţii faţă de anul precedent, cele mai mari scăderi în acest top fiind înregistrate de Polonia, cu o puternică degradare a libertăţii presei şi o scădere de 29 de locuri, şi mai ales de Tadjikistan şi Brunei, cu scăderi de 34 de locuri. Cele mai problematice ţări în privinţa libertăţii presei sunt Sudan, Vietnam, China, Siria, Turkmenistan, Coreea de Nord şi Eritreea.

S-a bătut palma

Potrivit unui comunicat transmis presei pe 23 iunie, autoritatea locală i-a invitat la discuții pe distribuitorii de ziare. Surpriza acestora a fost totală când au văzut că la întâlnire a venit însuși primarul Daniel Băluță. „Domnul primar a venit în sprijinul nostru, acordându-ne un răgaz de două luni până la amplasarea primului chioșc, conform legislației în vigoare. Totodată, asociația noastră și-a asumat anumite obiective și termene pe care le vom respecta“, se spune în comunicatul semnat de Ionuț Nejloveanu.