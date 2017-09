Până în 2020, 50% din cantitatea de gunoi trebuie sortată. În caz contrar, vom plăti o amendă de 200.000 euro pe an, fondurile europene pentru mediu vor fi sistate și va trebui să returnăm și banii primiți. Câțiva primari din București au început să facă demersuri pentru a scăpa de infringement. Groapa Iridex a depășit înălțimea legală, ajungând să aibă dimensiunea a patru blocuri cu câte zece etaje înălțime.

Bucureștiul are la dispoziție în acest moment două gropi de gunoi: Iridex și Giulești Sârbi. În Ilfov, funcționează alte două gropi: Glina și Vidra. Campania de strângere de semnături pentru declanșată de primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, pentru închiderea gropii Iridex de la Chiajna, a început încă din vara trecută. Până acum, au fost strânse 40.000 de semnături, dar mult mai mulți oameni se plâng de mirosurile de hidrogen sulfurat degajate de gunoaiele strânse la Iridex. Edilul Sectorului 1 spune că primele cinci „celule“ trebuiau închise de mult, dar abia după ce a făcut câteva demersuri groapa a fost „închisă provizoriu“, urmând să intre în procedura de închidere finală. În acest moment, groapa de gunoi arată ca un munte, pentru că a depășit înălțimea aprobată, de 70 de metri înălțime. „Groapa de gunoi Iridex are 125 de metri înălțime și este cea mai înaltă construcție din sector“, a declarat, pentru Cotidianul, primarul Sectorului 1, Dan Tudorache. El ne-a explicat că, în prezent, sunt șapte gropi de gunoi, primele cinci fiind deja acoperite cu pământ. Cu toate acestea, mirosurile emanate sunt insuportabile. „Am constatat că emisii urât mirositoare se produc în intervalele orare 22.00-1.00 și 3.00-7.00. Acestea provin de la niște motoare care captează gazele produse de fermentația gunoiului, care se transformă în energie electrică“, a precizat Dan Tudorache. Potrivit edilului, Iridex produce energie electrică din 2010, fără să aibă delegare de la Primăria Capitalei. Cu toate acestea, firma are contract de livrare către Enel a energiei produse. Nici distanța legală de 1.000 de metri până la locuințe nu este respectată. „Primele case sunt la câteva sute de metri distanță de groapă, dar nu toate au autorizații de construcție“, spune edilul.

Afacere de familie

Folclorul urban spune că groapa Iridex ar fi a lui Dan Voiculescu. În fapt, proprietarul este Corneliu Pascu, fost senator al Partidului Conservator și bun prieten cu Voiculescu. Administratorul gropii Iridex, Florin Pascu, este primul fiu al fostului senator. Cel de-al doilea fiu deține Societatea de Salubrizare București.

Complicitate guvernamentală

Primăria Sectorului 1 a mutat în instanță scandalul cu Iridex, unde a contestat autorizația de mediu obținută anul acesta. Cristian Tudose susține că a fost sesizată Agenția de Mediu București cu privire la cantitatea de deșeuri depozitate la Iridex, dar nu a primit răspuns. „Capacitatea prevăzută în contractul semnat în martie 1998 cu Primăria Capitalei, pe 20 de ani, este de 4,5 milioane de metri cubi de gunoi, respectiv 225.000 de tone de deșeuri pe an. Pentru celulele 6 și 7 a fost declarată în fals cantitatea totală de 1.598.970 de tone, pentru a obține autorizația pentru 6 milioane de metri cubi de gunoi. În plus, i-am întrebat pe cei de la Iridex dacă nu pot muta acele motoare în altă parte, astfel încât bucureștenii să nu mai fie afectați de mirosuri. Inutil, nu am găsit înțelegere“, explică Cristian Tudose. Primăria Sectorului 1 spune că are un plan de investiții pentru colectarea selectivă, care nu-i va afecta pe locuitori. Taxa pentru colectarea deșeurilor este suportată în continuare de primărie, chiar dacă deocamdată instituția plătește 63 lei/tonă pentru că adună gunoi nesortat.

Replica Iridex

Proprietarul gropii de gunoi Iridex, Corneliu Pascu, recunoaște că autorizația inițială a fost obținută pentru o capacitate de 4,5 milioane metri cubi de deșeuri, pentru celulele 6 și 7. „În perioada 2012-2014 s-a solicitat revizuirea acesteia pentru un volum de 6 milioane metri cubi de deșeuri, fiind luate în calcul și deșeurile din județul Ilfov, ce nu erau prevăzute în etapa trecută. La presiunea Gărzii Naționale de Mediu, care a invocat că volumul inițial nu ar fi putut fi depășit, Agenția Națională de Mediu a intervenit, astfel că la noua revizuire a autorizației s-a ajuns la volumul inițial (4,5 milioane metri cubi deșeuri). Nu același lucru s-a întâmplat la Depozitul EcoSud Vidra, unde volumul inițial era de 4,5 milioane metri cubi deșeuri și s-a acceptat prevederea în prezenta autorizație a unui volum de 11 milioane metri cubi deșeuri, iar Garda Națională de Mediu nu a avut nimic de spus“, spune Corneliu Pascu. Referitor la planul de închidere a primelor cinci celule, proprietarul Iridex spune că până la 30 noiembrie 2017 se va anvelopa întreaga suprafață, iar mirosurile vor dispărea. În plus, el susține că fondul de închidere este asigurat. În privința acuzației că nu ar deține delegarea pentru producerea energiei, Pascu afirmă că „nu Primăria Capitalei face delegarea pentru producerea de energie. Gazele cu un conținut mai ridicat de metan este obligatoriu a fi arse în instalații de producere energie, de a intra în circuitul economic, conform normativelor în vigoare. Autorizarea se face de către ANRE“. Pascu neagă și că nu ar avea dreptul să funcționeze pe teren privat. „16,5 ha este teren concesionat de la Primăria Chiajna și 5,5 ha sunt proprietatea Iridex, condiție impusă de Primăria Capitalei în contractul de asociere“, susține Pascu.

„Gunoiul aparține municipalității“

„Corneliu Pascu a câștigat licitația de înființare a gropii Iridex cu ­promisiunea că va ecologiza groapa Giulești Sârbi. Acest lucru nu s-a mai întâmplat. În iulie 1998, s-a semnat primul acord între Iridex și Consiliul Local Chiajna, care i-a dat în concesiune 165.000 de metri pătrați de teren, care nu au fost

atribuiţi conform Legii 18/1991. O suprafață similară a fost cumpărată de la Primăria Sectorului 1. Groapa funcționează ilegal și din acest punct de ­vedere. Deoarece gunoiul menajer aparține municipalității,

gropile trebuie să funcționeze pe domeniul public“, a precizat Cristian Tudose, consilier local al Sectorului 1.

Atenție la firmele-pirat!

Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a început dezbaterile publice cu asociațiile de proprietari. Edilul le-a explicat avantajele colectării selective. Mai exact, vor fi scutite de la plata taxei de salubrizare, de la începutul anului viitor, blocurile care vor strânge gunoiul în două fracții diferite. În prezent, taxa de salubrizare este de 7,11 lei pe lună pentru o persoană.

„Societatea de salubrizare se angajează să ridice gunoiul menajer, fără a genera o taxă pentru asociaţia de proprietari, în schimb, asociaţia are obligaţia să facă această colectare, la început, în primă fază, pe două fracţii – umed şi uscat“, a explicat Mutu condițiile de scutire de taxe. El le-a spus administratorilor de blocuri că ­fracţia uscată se referă la PET-uri, metal, sticlă, hârtie, iar cea umedă la gunoiul menajer. Mutu le-a spus oamenilor să nu mai încheie contracte cu „firme-pirat“ de salubrizare, deoarece acestea aruncă gunoiul pe terenuri virane, în loc să le ducă la groapa de gunoi. „În Sectorul 6 sunt 7-8 firme-pirat care colectează deșeuri și le depozitează în altă parte. Singurele firme autorizate de Primăria Capitalei sunt Romprest, Urban, Rosal și Supercom“, a afirmat edilul.

Prezent la dezbatere, Ludovic Vass, directorul general adjunct al SC Urban SA, operator care are contract cu Primăria Sectorului 6, a recunoscut că firma va suporta „taxa zero“, deoarece beneficiile colectării selective a deşeurilor menajere se întorc în buzunarul acesteia. Directorul a mai spus că, deși societatea este în insolvență, poate suporta „taxa zero“.

„Intenţionăm inclusiv, în caietul de sarcini pentru licitaţia pe care o vom avea pe acest serviciu, introducerea obligativităţii construirii de ghene de gunoi noi. La nivelul Sectorului 6 se vor identifica locurile unde pot fi construite aceste spaţii de depozitare, care vor fi amenajate corespunzător cu sistem de evacuare pentru apele uzate, cu apă pentru salubrizarea corectă a spaţiului respectiv, protejate împotriva persoanelor care caută în gunoi şi speră să obţină venituri din această activitate, şi vor fi predate către asociaţiile de proprietari pentru a fi îngrijite. Gunoiul aparține municipalității“, a declarat edilul.