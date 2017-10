Ce a luat Kasatkina la vestiar și n-a ținut la meciul cu Halep

Simona Halep a învins-o în sferturile de finală ale turneului de la Beijing pe Daria Kasatkina, în două seturi, 6-2, 6-1 și s-a calificat în semifinalele competiției ce se dispută în China.

Românca a avut nevoie de doar o oră și nouă minute pentru a se impune în fața celei care, în urmă cu o săptămână o învingea categoric la Wuhan, chiar cu același scor.

A doua jucătoare a lumii a câștigat primul set după doar 35 de minute, cu cel mai lung game al meciului, la a treia minge de set. A urcat frecvenţa primului serviciu până la 48% şi a câştigat 65% din puncte pe returul serviciului unu al Kasatkinei.

Relevant este faptul că Daria Kasatkina a lovit câştigător doar de două ori în acest prim set şi a greşit neforţat de 21 de ori, nereușind să-și câștige niciodată serviciul. Înainte de setul secund, Kasatkina a fost la vestiare şi a revenit exact cu energia necesară pentru a câştiga, în premieră, pe propriul serviciu. Halep însă nu a mai cedat deloc inițiativa până la final și a câștigat cu 6-1, chiar dacă în ultmul game al setului Kasatkina, a ratat două mingi de break pe serviciul doi al Simonei.

"Cred că am jucat mult mai bine decât la Wuhan. Am schimbat tactica şi a funcţionat bine. Doar mi-am făcut jocul şi mi-am păstrat stilul, am fost foarte consistentă şi solidă în acelaşi timp. (n.r. - În turul următor), mă aştept la un meci dificil, va fi o mare provocare cu oricare voi evolua, aşa că mă voi gândi ce trebuie să joc împotriva lor şi să încerc să-mi fac treaba ca azi", a declarat Halep după meci, potrivit site-ului WTA.

În semifinale la China Open, Halep va juca cu letona Jelena Ostapenko (8 WTA), care a învins-o vineri, cu scorul de 6-4, 6-4, pe Sorana Cîrstea.

Pentru calificarea în semifinalele turneului de la Beijing, Simona Halep va primi un cec de 310.455 de dolari şi 390 de puncte WTA.

Turneul de tenis de la Beijing se desfăşoară pe hard şi este dotat cu premii totale de 6.381.679 de dolari.