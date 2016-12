Igor Dodon îl vrea demis pe ministrul Anatol Şalaru

Igor Dodon a declarat într-o conferinţă de presă că ministrul Apărării, Anatol Şalaru, va fi revocat atât din această funcţie, cât şi din cea de vicepreşedinte al Partidului Liberal, scrie Jurnal de Chişinău. „Am înţeles că Ghimpu i-a scris scrisoare lui Timofti să-l scoată din funcţie pe Şalaru, pentru prima oară îl susţin pe Mihail Fiodorovici, asta e o treabă bună”, a declarat Dodon în cadrul unei conferinţe de presă, pe 6 decembrie.

Anatol Şalaru a precizat ieri seară, 5 decembrie, în cadrul unei emisiuni TV, că nu are de gând să părăsească Partidul Liberal. „Nu vreau să plec din partidul în care sunt pe aceeaşi lungime de undă cu oamenii de acolo, împărtăşim aceleaşi valori. După aceste alegeri, dreapta s-a prăbuşit practic, de aceea Partidul Liberal are şansa să renască. Dacă membrii PL vor ca partidul să rămână în formă şi să crească, trebuie să convoace un congres, cred că în jumătate de an, să facă o analiză serioasă şi să ia decizii. Va fi convocat în curând un consiliu la care se va discuta viitorul partidului. Noi trebuie să aducem oameni noi, să îi propunem la funcţia de miniştri, deputaţi, oameni care să atragă alţi oameni”, a declarat acesta.