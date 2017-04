Impozitul pe gospodărie, calculat cu un sistem informatic făcut praf

Agenția Națională de Administrare Fiscală va fi nevoită să gestioneze cu un sistem informatic care stă să cadă milioanele de declarații pe care trebuie să le trimită viitoarele gospodării constituite în baza noii filosofii fiscale a PSD. Conducerea ANAF, numită la începutul acestui an, a constatat că din anii 2012-2013 au încetat investițiile importante în infrastructură (hardware, software, infrastructură fizică suport), în pofida recomandărilor ferme din Acordul de Împrumut dintre România și BIRD (Legea 212/2013) destinat Proiectului de Modernizare a Administrației Fiscale.

Potrivit acestui Proiect, România s-a angajat la momentul împrumutului că va asigura continuitatea funcționării în bune condiții a sistemului informatic existent, până la achiziționarea unui nou sistem informatic de administrare a veniturilor (RMS Cots). În acest moment, nu există la nivelul ANAF niciun contract în derulare pentru întreținerea infrastructurii hardware, software și de comunicații. Consecințele acestei stări de fapt sunt deosebit de grave, mai ales în perioadele de vârf de activitate (cele din jurul datelor de depunere a declarațiilor fiscale și de plăți a impozitelor), deoarece provoacă sincope în funcționarea sistemului informatic. Aceste sincope pot genera oprirea parțială sau totală a unor activități fundamentale ale ANAF, sau chiar pierderi de date din sistem. De asemenea, defectarea serverelor sau a componentelor de comunicații din teritoriu implică alte riscuri de blocare a activității, susține președintele ANAF, Bogdan-Nicolae Stan.

Sistem informatic supraturat

Oficialul Fiscului a constatat că, în ultimii ani, banii alocați instituției în scopul investițiilor IT nu au fost utilizați decât într-o proporție inadmisibil de scăzută. Consecința neutilizării sistematice a bugetului este o alocare sub necesitățile menținerii în funcțiune a sistemului informatic în acest an, lucru pe care președintele ANAF l-a adus la cunoștința ministrului Finanțelor Publice. Sistemul informatic al ANAF funcționează în prezent la o capacitate de 99%, cu mult peste recomandările tehnice de maximum 70%, ceea ce poate conduce la blocarea întregii activități a instituției, pe o perioadă nedeterminată.

O altă problemă cu care se confruntă ANAF este întârzierea achiziționării de servicii de mentenanță, întreținere și reparații pentru Unitatea de Imprimerie Rapidă a Agenției Fiscale, fapt ce a generat îngreunarea organelor fiscale teritoriale cu activități de printare, împlicuire și expediere a tuturor actelor administrative și de executare, ceea ce poate afecta încasările bugetare.

Revoluția fiscală a PSD

Un draft de modificare a Codului fiscal, obținut de Profit.ro, arată că PSD, prin introducerea impozitului pe venitul global, dorește ca toți cei care câștigă din salarii, drepturi de autor, activități independente, investiții, din jocuri de noroc să își plătească singuri impozitul. Institutul Național de Statistică spune că sunt în prezent peste 7 milioane de gospodării, dar jumătate dintre acestea nu au niciun salariat. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a explicat, într-o postare pe Facebook, cum dorește PSD să definească gospodăria, de ce este nevoie de introducerea impozitului pe venitul global, cum se vor impozita veniturile în noul model, cum se vor calcula deducerile, când se va plăti impozitul, ce beneficii au cetățenii de pe urma acestei schimbări legislative, cine va pregăti consultanții fiscali și câți bani va plăti statul pentru aceștia. Aceste explicații vin după ce, de câteva zile, în spațiul public s-au vehiculat tot felul de informații legate de oportunitatea unei mici revoluții fiscale. PSD dorește să angajeze 35.000 de consultanți fiscali, să-i plătească cu 10.000 de lei lunar și cu ajutorul acestora să reducă evaziunea. Revoluția fiscală gândită de Guvern le cere milioanelor de români să se definească drept gospodărie, îi încarcă cu chitanțe, îi pune să dea piept cu administrațiile Fiscului.