Iohannis, la vânătoare de "elefanți", la Palatul Victoria

Preşedintele Klaus Iohannis a prezidat, miercuri dimineață, în premieră, şedinţa de Guvern. Iohannis a anunţat, la începutul şedinţei de Guvern, că premierul Sorin Grindeanu l-a asigurat că graţierea şi modificarea Codurilor penale nu se regăsesc pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei şi că nici nu vor fi ”băgate peste noapte” în nicio şedinţă, ci ”vor fi puse în transparenţă”.

Update: Președintele a reținut ziariștii în sală, pe care premierul îi invitase să plece, până când și-a transmis mesajul pentru care venise: "Cunoaşteţi povestea, că este un elefant în încăpere, dar nu se vede. Ei bine, sunt doi elefanţi: ordonanţa de graţiere şi ordonanţa de modificare a Codurilor penale. Evident că şi despre acestea am discutat cu domnul prim-ministru mai de dimineaţă, iar domnia sa mi-a spus că discuţia avusese loc deja cu anumiţi colegi din Guvern şi că nu vor fi puse pe ordinea de zi suplimentară aceste două chestiuni. Domnul prim-ministru s-a angajat să nu fie băgate peste noapte în nicio şedinţă de Guvern, iar când lucrurile vor fi clarificate să fie date spre consultare tuturor entităţilor prevăzute de lege: CSM, organizaţiei judecătorilor şi opiniei publice. Este obligatoriu să discutăm aceste chestiuni. Înainte să ajung eu la Guvern, premierul analizase cu maximă responsabilitate aceste chestiuni şi aşa a fost posibil să ajungem la consens în 20 de minute, pentru că amândoi dorim să consolidăm statul de drept".

Update: Premierul Grindeanu, anterior: Avem o ordine de zi care a fost publicată, e ordinea de zi pe care fiecare dintre dumneavoastră o aveți în mapă, ca să înlăturăm orice fel de lucruri pe care le-am văzut apărând în spațiul public. Așa cum l-am informat pe domnul președinte în discuția avută, noi discutăm despre lucruri care se află pe ordinea de zi. Ceea ce nu înseamnă că, tot conform prevederilor constituționale și atribuțiunilor pe care Guvernul le are, în perioada imediat următoare toate lucrurile pe care ni le propunem să le facem, și noi și Parlamentul, să le putem adopta în ședințele de Guvern (...) (...) În general sunt lucruri legate construcția bugetară, a legii bugetului, pentru adoptarea unor OUG și a unor HG-uri. De asemenea, e o HG pentru data de 23 ianuarie ca zi liberă, astfel încât să se facă o legătură și cu 24 (ianuarie — n.r.)".

Update: Klaus Iohannis, prima intervenție, după ce a intrat în sală: "Avem o premieră azi: este prima dată când particip la o şedinţă de Guvern. Am decis în această dimineaţă să fac o vizită domnului prim-ministru. Am avut o discuţie foarte aplicată, foarte serioasă şi cu concluzii consensuale, după care domnul prim-ministru m-a invitat să prezidez această şedinţă de Guvern. Sunt foarte mulţumit de felul în care vă faceţi datoria, pentru mine nu este doar o plăcere, ci şi o onoare să fiu aici. Cât despe concluzia discuţiei pe care am avut-o cu premierul, aş prefera să-l las pe domnul prim-ministru să detalieze aceste lucruri, după care vom trece la fapte, în speţă la ordinea de zi".

Ordinea de zi a ședinței de Guvern a fost transmisă presei de biroul de presă al Guvernului miercuri dimineață în timp ce vorbea Iohannis.

Klaus Iohannis a sosit intempestiv la Palatul Victoria miercuri dimineață, unde a discutat cu premierul Sorin Grindeanu și ministrul Justiției Florin Iordache înainte de a intra în sala de ședințe.

Președintele nu și-a anunțat anterior prezența la Guvern.

Este prima şedinţă de Guvern la care vine Klaus Iohannis în timpul mandatului său. Șeful statului, indiferent de numele său, poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii.

Preşedintele prezidează şedinţele de Guvern la care participă.

Iohannis a mers la ședința de Guvern în contextul în care presa a relatat marți că Guvernul ar urma să adopte, miercuri, o Ordonanţă de Urgenţă care aduce o serie de modificări importante în legislaţia penală, incluzând și o lege a grațierii.

