Justiția și Centura îl pot răsturna pe Sorin Grindeanu

Supărarea și nemulțumirea liderului PSD, Liviu Dragnea, pe șeful guvernului, Sorin Grindeanu, cresc pe zi ce trece. După cum ziarul Cotidianul vă informa, încă de acum două săptămâni, referitor la analizarea activității tuturor miniștrilor făcută de partid și iminenta remaniere a Cabinetului Grindeanu, aceleași surse din PSD dau, azi, aproape ca sigură, schimbarea premierului sau o remaniere extinsă înainte de vacanța parlamentară. Cu alte cuvinte, până la 1 iulie avem șanse mari să ne luăm adio de la actuala formulă guvernamentală.

Mai mulți miniștri ar urma să se despartă de fotoliile pe care le-au ocupat o jumătate de an. Liviu Dragnea nu doar că le-a pus munca sub lupă, ci ia în calcul toate variantele posibile, chiar și negocieri cu președintele Klaus Iohannis pentru ca PSD să își poată schimba premierul. O altă preocupare care îi ține încrețită fruntea șefului PSD este și noua garnitură de miniștri cu care partidul trebuie să iasă la rampă, astfel încât să se poată baza pe ea în întregime și să nu ațâțe, iarăşi, strada.

Ministrul justiției, Tudorel Toader, a reuşit performanța să-l scoată cel mai tare din sărite pe Liviu Dragnea în cel mai scurt timp. Viteza de reacție mult prea lentă a lui Toader, precum și toate proiectele de acte normative de inspirație aproape 100% de dreapta au reușit să inflameze tot partidul. Mai puțin pe premierul Sorin Grindeanu.

Baubau tradițional: justiția

Actualul șef al Executivului este arătat cu degetul de majoritatea pesediștilor decidenți pentru că el este cel care i l-a propus lui Liviu Dragnea ca ministru la Justiție. De asemenea, în iureșul stârnit de fostul posesor al portofoliului Justiției Florin Iordache, Grindeanu a fost cel care a și garantat că Tudorel Toader va face o figură frumoasă pe postul respectiv. În schimb, Toader a devenit ținta ironiilor majorității magistraților pentru bâlbele sale, pentru tergiversările sine die ale pachetului legilor justiției, dar și pentru răspunsurile în coadă de pește pe probleme stringente și punctuale, cum ar fi salarizarea corpului judiciar. De cealaltă parte, în alianța de guvernare, cu stilul său, Toader a determinat ușor, dar sigur, mazilirea lui Sorin Grindeanu. Dragnea i-a reproşat, în repetate rânduri, și premierului că Toader întârzie „nepermis“ de mult cu pachetul de legi ale justiţiei. Până să-l avertizeze public pe Toader că el nu va putea beneficia de susţinere la nesfârşit, mai ales în lipsa coerenţei acţiunii sale şi a respectării unor termene, Liviu Dragnea i-a cerut direct lui Grindeanu să ia măsuri în această privință. Însă șeful Executivului nu a reacționat la cererile repetate ale șefului său de partid.

Relația cu Ponta, deghizarea perfectă a adevăratului conflict

Păstrarea aparențelor privind continuarea relației lui Sorin Grindeanu cu Victor Ponta a constituit o perdea de fum îndelung întreținută întocmai ca să distragă atenția de la adevăratele mize pe care se bat pesediștii. Este adevărat că Grindeanu a reușit să se delimiteze, într-o oarecare măsură, de autoritatea lui Dragnea prin poziția de premier și și-a fidelizat și o parte dintre miniștri, care acum au ajuns să figureze pe lista remaniabililor, doar că a făcut-o în detrimentul său, după cum evoluează logica de partid. Potrivit acesteia, pe lângă disidența practicată de Grindeanu în PSD, acesta și-a aprins singur paie în cap în momentul în care a anunțat că nu este dispus să cedeze primăriilor reabilitarea și întreținerea Centurii Capitalei. Acest refuz a căzut de-a dreptul ca un trăsnet atât asupra tuturor primarilor de sectoare, în frunte cu Gabriela Firea, cât și peste afaceriștii direct interesați, apropiați ai celor șapte edili.

Ștefan, Grindeanu și Toader, principalii indezirabili

Conform unor surse din PSD, Liviu Dragnea și apropiații săi vor să scape din guvern, în afară de premierul Sorin Grindeanu, și de miniștrii de la Justiție și Finanțe, respectiv, Tudorel Toader și Viorel Ștefan. Printre miniștrii remaniabili acuzați că ar sabota punerea în aplicare a programului de guvernare, se numără și șeful Transporturilor, Răzvan Cuc, și ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall. Schimbarea premierului ar face ca PSD și ALDE să ajungă la cheremul politic al șefului statului pentru că, potrivit Constituției, acesta desemnează candidatul pentru funcția de premier. Dacă negocierile dintre Dragnea și Iohannis vor întâmpina cel mai mic obstacol, atunci PSD și ALDE riscă să piardă guvernarea în favoarea unei majorități care se poate polariza în jurul PNL. Până acum, tatonările voalate ale PSD țintite către șeful statului nu stau deloc sub auspiciile dorite de Dragnea. În actualul context, fie PSD îi cere lui Grindeanu să demisioneze, fie o parte din parlamentarii alianței votează o moțiune de cenzură a opoziției care atrage demiterea întregului cabinet sau socialiștii mai trag de timp până în toamnă. Surse din PNL spun că, imediat după ce își va stabili liderul pe 17 iunie, PNL are de gând să introducă o moțiune de cenzură. Dar, în varianta în care Sorin Grindeanu refuză să demisioneze, unii dintre miniștri se pot retrage în bloc, pentru ca să-l oblige pe acesta să plece de la Palatul Victoria.

Şedinţa guvernului Grindeanu, o imagine care ar putea deveni o amintire

A fi sau a nu fi remaniere

Figuri importante ale politicii românești și-au exprimat părerea cu privire la prezumptiva remaniere a Guvernului Grindeanu. Cu sau fără premierul însuși. Interesant este că declaraţiile preşedintelui şi ale premierului pe tema remanierii au fost făcute peste mări şi ţări. Preşedintele, de pe malul nord-american al Atlanticului, din SUA, premierul, oarecum de pe cel opus, din Franţa.

Vorbind, din SUA, despre „criza guvernamentală“ din România şi despre faptul că premierul Sorin Grindeanu pare să fi pierdut sprijinul PSD, președintele Klaus Iohannis a spus: „Am citit în media că au fost anumite abordări în ţară, sunt convins că, dacă ar fi ceva serios, ar veni să mă anunţe despre aceaste probleme. Nu pot să spun mai multe pentru că nu am discutat aceste chestiuni. Dar dacă ar fi ceva, probabil ar veni să mă informeze săptămâna viitoare, când voi fi înapoi la Cotroceni“.

Sorin Grindeanu a declarat că își dorește ca activitatea guvernului să fie îmbunătățită, precizând că nu există în prezent „niciun fel de știrbire a autorității premierului“. „Nu există niciun fel de știrbire a autorității premierului. (...) Rolul meu este să încerc, împreună cu echipa pe care o conduc - și nu doar cea guvernamentală, echipa lărgită - să facem ceea ce am promis oamenilor și ăsta este rolul nostru. Replici, chestiuni care nu țin de agenda mea și a guvernului pe care îl conduc n-o să dau“, a afirmat Grindeanu, întrebat dacă îl afectează presiunea care ar exista în prezent în coaliția de guvernare privind activitatea guvernului, conform Agerpres. De asemenea, șeful Executivului a spus că își dorește ca activitatea guvernului să fie îmbunătățită. „E normal să fie evaluări, evaluări pe care le fac și liderii coaliției - e un guvern politic, un guvern care se bazează pe o majoritate în Parlament -, evaluări pe care le facem și la nivel de Guvern, la nivelul prim-ministrului. E un Guvern perfect? Nu. Tot timpul e loc de mai bine, tot timpul e loc în a-ți îmbunătăți activitatea. Eu îmi doresc ca toate aceste lucruri să ducă - și ăsta cred că e scopul tuturor - (...) la îmbunătățirea activității Guvernului României. (...) Din această perspectivă, lucrurile sunt cât se poate de clare, spuse și de mine, și spuse și de domnul președinte Dragnea“, a susținut Grindeanu, la finalul unei vizite de lucru efectuate la Paris.

La rândul său, președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat că „dacă evaluarea guvernamentală ne va arăta că acest Guvern trebuie schimbat în totalitate, vom lua în considerare inclusiv schimbarea premierului, dacă la dumnealui este problema“. În opinia sa, citată de stiripesurse.ro, „în aceste zile se face o analiză, o analiză foarte serioasă pe fiecare minister în parte. Haideți să așteptăm rezultatele acestei analize și abia apoi să tragem concluziile. În urma acestei analize care se va face în Comitetul Executiv și în care va fi prezentată activitatea fiecărui ministru în parte, eu sunt dispus să votez pentru schimbarea unor miniștri și, dacă analiza ne va arăta că acest Guvern trebuie schimbat în totalitate, vom lua în considerare inclusiv schimbarea premierului, dacă la dumnealui este problema.“

Întrebat dacă vrea să îl schimbe pe premierul Sorin Grindeanu, președintele PSD a răspuns negativ. „Eu nu am avut de gând și nu am de gând să îl schimb pe premierul Grindeanu“, a precizat Liviu Dragnea, conform antena3.ro. Dragnea a spus că nu are o problemă cu premierul Sorin Grindeanu. „Eu, personal, nu am. Eu vorbesc în ceea ce mă privește pe mine. Teoretic, nici premierul Grindeanu nu ar trebui să aibă o problemă cu mine pentru că nu au trecut cinci ani, au trecut cinci luni de când l-am propus să fie prim-ministru. Este important ca acest Guvern să funcționeze“, a precizat liderul PSD.

