Kelemen Hunor urechează iar România

O colaborare foarte echilibrată între UDMR şi coaliţia PSD-ALDE va fi dificilă în continuare, a declarat la RFI preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor, după ce plenul Camerei Deputaţilor a respins miercuri proiectul de lege propus de UDMR privind reducerea pragului de reprezentare de la 20% la 10% pentru folosirea limbii materne în relaţia cu administraţia publică.

Kelemen Hunor critică partidele parlamentare pentru lipsa de dialog: „A fost un refuz total al oricărui dialog din partea partidelor politice din Parlament (...). Bineînţeles au fost intervenţii brutale din partea PNL-ului, din partea PMP-ului, ultranaţionaliste”.

România este un model cum să bagi pumnul în gura minorităţilor, susţine liderul UDMR. „Să pui pumnul în gură, să nu accepţi nici măcar discuţia înseamnă că ai lucruri sau intenţii ascunse (...). Majoritatea nu doreşte să dialogheze cu minoritatea, doreşte să pună pumnul în gură şi să spună că lucrurile sunt frumoase, sunt bune, România e un model. E o afirmaţie fără conţinut. Nu este un model. Este un model cum să bagi pumnul în gura minorităţilor”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă prin asemenea declaraţii nu riscă să sporească tensiunile dintre români şi maghiari, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu. Eu cred că trebuie să vorbim sincer. Ce ar trebui să spun, că e bine aşa, că ăsta este modelul, asta este calea de urmat, ce ar trebui să spun?”.

Chestionat dacă a fost încălcat protocolul dintre UDMR şi coaliţia PSD-ALDE, liderul UDMR a declarat: „Încălcat în ce sens? Bunul simţ a fost încălcat şi regula dialogului. În protocol nu scrie că această lege trebuie votată de coaliţia majoritară, dar bineînţeles că va fi dificilă în continuare o colaborare foarte echilibrată, până la urmă fiecare parte are nişte priorităţi. Dacă priorităţile mele nu sunt susţinute de aşa-zişii parteneri, atunci şi eu trebuie să mă uit care dintre priorităţile lor pot să susţin. Dacă este în interesul general al societăţii, susţin (...), dar acolo unde am dubii, am şi eu libertatea de a spune ce cred şi să votez împotrivă”.