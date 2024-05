Câte de sigure sunt blocurile noi în caz de cutremur? Nicuşor Dan n-are încredere

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, crede că dacă vine un cutremur ”o să fie rău” în Bucureşti. El spune că teoretic, blocurile noi respectă toate cerinţele, dar practic nu are încredere că se întâmplă acest lucru.

Nicuşor Dan a fost întrebat la Prima TV cum va fi afectată Capitala în cazul unui cutremur major.

„Dacă vine un cutremur, o să fie rău, da. Adică sunt aceleaşi clădiri care au trecut şi prin cutremurul din 1977 şi o să fie rău. În momentul de faţă, noi avem proiecte de cam un miliard de lei de consolidare care sunt în diferite faze, fie de expertizare, fie de proiectare pentru începerea execuţiei. Sunt anevoioase procedurile administrative, dar vrem să le facem ca la carte”, a răspuns primarul.

Legat de numărul clădirilor cu risc seismic consolidate, edilul a precizat: ”Efectiv, suntem în trei şantiere. Proiecte pentru care există bani şi există proiecte în diferite faze, sunt 150 de blocuri sau clădiri de o anumită dimensiune. Să zicem că în trei ani o să fie gata 80 sau 100 din ele. De ani de zile noi acţionăm empiric. Vine o asociaţie de proprietari ne ducem să consolidăm acolo sau acolo sau acolo şi Ministerul Dezvoltării a venit acum cu o propunere foarte bună. A zis: facem o evaluare preliminară pentru toate clădirile care au o anumită înălţime şi o anumită vechime, sunt 8.000 în Bucureşti, o terminăm până în 2025, dăm nişte punctaje, astea nu sunt expertize, sunt numai nişte evaluări preliminare şi în funcţie de asta ne ducem cu priorităţile şi cu finanţarea”.

Primarul Capitalei s-a arătat sceptic în legătură cu respectarea cerinţelor tehnice în cazul blocurilor nou construite. „Aici e de la caz la caz, nu ştiu ce să spun. Teoretic, da. Practic, eu n-am încredere. Deci Inspectoratul de Stat în Construcţii are două atribuţii principale. Una de verificare a legalităţii când se emit autorizaţiile, şi aici e catastrofal, şi una de verificare a structurilor de rezistenţă. Adică, la anumite momente în construcţia blocului vine un inginer de la inspectorat şi verifică că ai pus fierul de dimensiunea care trebuie, că betonul a stat câte zile trebuie şi toate lucrurile astea. Aici nu am expertiză suficientă, dar din moment ce Inspectoratul e aşa de prost pe verificarea legalităţii, am dubii că e foarte bun în partea cealaltă”, a mai declarat Nicuşor Dan.