Argumentele împotriva lui Firea

Primarul Capitalei Nicușor Dan i-a dat replica la, B1TV. Gabrielei Firea, contracandidata sa de la PSD, care a spus despre el că are “un ritm de melc în administrație“.

“Nu știu dacă este un indicator la care administrația noastră să stea mai prost decât administrația Firea. Am luat de cinci ori mai multe fonduri europene, a băgat Primăria în faliment, noi am scos-o, nu a fost în stare să ia tramvaiele, noi le-am luat, nu a fost în stare să termine Glina, noi am terminat, nu a fost în stare să ia troilebuzele, noi le-am luat. Așa în metafore, în sintagme poetice putem să vorbim, dar în indicatori nu există.

Tramvaie – a avut patru ani și jumătate să le ia. Nu le-a luat. În urma achiziției publice a atribuit cui nu trebuia tramvaiele, noi le-am luat pentru că le-am atribuit cui trebuia și le-am luat cu trei ani mai târziu decât dacă ea nu ar fi greșit.

Același lucru pe autobuze electrice – a avut banii europeni să le ia, a eșuat achiziția de două ori, noi am făcut achiziția, noi le-am luat.

A avut bani să termine Glina, nu a terminat-o. Noi am avut aceeași bani, am terminat Glina și am fost nominalizați la un mare premiu internațional.

Noi am fost împreună într-o campanie în 2016. Domnia sa a câștigat în momentul ăla și toți au spus că fondurile europene pe care România le-a negociat cu Comisia Europeană erau bani pentru termie, bani pentru tramvaie, bani pentru autobuze electrice. A avut patru ani și jumătate să facă toate lucrurile astea și nu le-a făcut. Noi le-am făcut, asta este tot!”, a declarat Dan.

Întrebat la postul TV dacă îi este teamă de Cristian Popescu Piedone, Nicușor Dan a precizat că lupta este deschisă, în ciuda sondajelor care îl arată favorit:

“Mai avem cinci săptămâni până la alegeri. Tot timpul în alegerile locale pentru București a fost o luptă dreapta-stângă.

Există un bazin mare electoral pe partea dreaptă, să-i zicem anti-PSD, și un bazin mare pe stângă, să îi zicem PSD. Tot timpul a fost o luptă între aceste două bazine.

În momentul de față suntem în situația cu care nu ne-am mai confruntat în care în bazinul de stânga avem doi candidați, în care Cristian Popescu Piedone este puțin în față, avem alegeri într-un singur tur și contează foarte tare mobilizarea pemtru că mulți oameni din bazinul PSD-stânga, în condițiile în care vor simți că Gabriela Firea nu are șanse e posibil să își mute voturile către Cristian Popescu Piedone ca să nu ies eu. De asemenea, mulți oameni din bazinul de dreapta ca să nu iasă oameni din parte cealaltă își vor muta voturile către mine. E o problemă de mobilizare și în ciuda tuturor sondajelor, lupta e deschisă încă”.