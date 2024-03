Firea forțează pe toate căile obținerea candidaturii la Capitală

Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, a anunţat că a primit sprijinul organizaţiilor femeilor social-democrate din Bucureşti pentru candidatura la funcţia de primar general al Capitalei, susţinând că bucureştenii ştiu ca orice candidat din partea PNL este „parte a politicii administrative dezastruoase” din acest oraş.

„Sunt onorată să am sprijinul doamnelor social-democrate din Bucureşti pentru candidatura la misiunea complexă de a fi primarul general al Capitalei! Am primit cu mare responsabilitate mandatul pe care toate organizaţiile femeilor social-democrate din Bucureşti mi l-au dat! În şedinţe interne, fiecare dintre cele şase organizaţii OFSD de sector şi organizaţia OFSD Bucureşti au votat, în unanimitate, susţinerea candidaturii mele. Mă înclin în faţa doamnelor care sunt social-democrate de foarte mulţi ani, unele fiind membre ale Partidului Social Democrat de peste 30 de ani. Aşadar, femei cu multă experienţă politică şi adevărate activiste de partid”, a precizat Firea, duminică, pe Facebook.

Firea a menţionat că are, de asemenea, susţinerea organizaţiilor PSD din toate sectoarele Capitalei.

„Le mulţumesc, membrilor consiliilor politice şi preşedinţilor celor şase sectoare pentru încredere. Rămân determinată să muncesc, din nou, pentru dezvoltarea oraşului, pentru oamenii care sunt abandonaţi de aproape patru ani, pentru toate proiectele care au fost aruncate într-un sertar doar pentru că ele au fost lucrate de echipa social-democrată”, a adăugat Gabriela Firea.

Ea a menţionat că realizările şi ale echipei consilierilor generali social-democraţi din timpul mandatului său de primar general sunt „reale”, în ciuda „campaniilor defăimătoare” la care ar fi supusă şi „oricâte nedreptăţi” i s-ar face, realizările.

„Sunt convinsă că bucureştenii ştiu să facă diferenţa: investiţiile masive în cele 19 spitale şi construirea a două spitale noi, Gomoiu şi Foişor. Acum, investiţiile bat pasul pe loc şi se cheltuie doar 20% din banii alocaţi. Am înnoit parcul auto aşa cum nu a mai făcut-o niciun primar: 400 de autobuze euro 6, 130 de autobuze hibrid, investiţii în autobuzele vechi şi am atras 370 milioane de euro pentru 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice şi 100 de troleibuze. Dezvoltarea infrastructurii rutiere: Fabrica de Glucoză, Podul Ciurel, podul Nicolae Grigorescu, pasajul Piaţa Sudului, pasajul Doamna Ghica, cartierul Henri Coandă, Prelungirea Ghencea, piste pentru biciclişti şi multe altele”, a mai scris Firea la Facebook.

Ea a mai susţinut că în timpul mandatului său au fost finalizată consolidarea a 10 clădiri cu risc seismic, în cazul a 10 de astfel de clădiri consolidarea este în stadiu avansat şi au fost 15 faţade reparate.

De asemenea, Firea arată şi că „tema datoriilor de miliarde” pe care le-ar fi lăsat este „falsă”.

„Şi eu am găsit facturi neplătite şi nu m-am plâns o secundă, am plătit şi am dezvoltat Capitala, cu jumătate din banii pe care i-a primit actuala administraţie. Sondajele arată toate aceste fapte! Aşa cum tot în sondaje bucureştenii spun în proporţie de 70% că sunt nemulţumiţi de actualul primar general. Sunt dezamăgiţi inclusiv cei care l-au votat”, a mai scris Firea.

Firea a adăugat că „orice candidat din partea PNL Bucureşti este parte a politicii administrative dezastruoase”.

„Sunt convinsă că bucureştenii ştiu că orice candidat din partea PNL Bucureşti este parte a politicii administrative dezastruoase din Bucureşti. Oamenii nu pot fi minţiţi: USR Bucureşti împreună cu PNL Bucureşti l-au făcut primar general pe Nicuşor Dan şi i-au asigurat majoritatea aproape 4 ani. Şi acum, liberalii au directori şi oameni în primărie. Echipa social-democrată este pregătită să lupte pentru bucureşteni, pentru Bucureşti! Am demonstrat că putem şi avem această mare responsabilitate faţă de cetăţeni”, a afirmat Gabriela Firea.

În 28 februarie, Gabriela Firea a anunţat că Biroul permanent al PSD Bucureşti a decis, prin vot în unanimitate, să susţină candidatura sa pentru Primăria Capitalei.

PSD şi PNL nu au luat o decizie privind candidatul pentru Primăria Bucureşti, hotărârea urmând să fie luată pe baza unor sondaje.