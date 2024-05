Ucraina a atacat Crimeea cu ATACMS

Ministerul Apărării rus a a anunţat sâmbătă dimineaţa că sistemele de apărare antiaeriană ruse au distrus patru rachete ATACMS cu rază lungă de acţiune, furnizate de SUA Kievului şi care au fost lansate de forţele ucrainene asupra peninsulei Crimeea.

Amploarea şi impactul atacului asupra peninsulei ucrainene Crimeea, care a fost anexată ilegal de Moscova în 2014, erau iniţial neclare. Kievul nu a comentat deocamdată alegaţiile Ministerului Apărării rus. Incendii masive ar fi fost observate în Crimeea ocupată.

🔥 Massive fires in occupied Crimea. Might be Russian munitions stockpiles given the scale. Fires began 6 hours ago.

Russian MoD claims to have shot down 4 ATACMS missiles this night. Recently the US government stated that not a single ATACMS missile has been shot down by Russia. pic.twitter.com/Lg6esvqe2g

— Igor Sushko (@igorsushko) May 4, 2024