Marcel cel Moale, agățat de sabia lui Ștefan cel Mare

despre piticii de circ politic, atîrnați de coada calului din vîrfu’ dealului

Deci, dom’le, vă rog frumos, să nu mai aud cumva pe cineva că cică domnu’ premier și șef pesedist Marcelică-spadă-mică nu e patriot, ori că ar fi contra la moldoveni ! Contra la sau contra lu’, da’ nu mai contează, ideea e că acest adevărat Preda Buzăiescu al guvernului mihai-vitezist tocma’ a bătut cu pumnu’ în masa la turci și a zisără, nervos, ca spuma de la sticla dă Pecsi zguduită : ,, Buuey, sultane Erdogane, păi ce facem noi aici-șa, ne jucăm de-a ienicerii și plăieșii ? Cît o mai ții așea cu sabia aia a lu’ nea Fane Babanu, adică Ștefan-Domnitoru-Minune, ca să pricepi și tu, mai pă manelărie ? Aaa … ? Ia vezi, n-o mai întinde mult cu mangleala și dă sabia ‘napoi, că odată mă inervez și trimit la Instant-Bull un komando cu Hagi, Gică Popescu și Pancu, care e moldovean rău la băutură, plus Lucescu ăl bătrîn la comandă, care are și el părinți moldoveni, plus nevastă moldoveancă, așa că ai rupt-o în fericire, dacă nu livrezi rapid sabia, în cutie de catifea căptușită cu mătase, plus 30 de avioane F 16, ca dobîndă ! Claaar ?! ,,.

Biiinee, astea nu s-a dat pă televizor, că, na, a fost dăcît între ei, barosanii, da’ mi-a zis miia un văr la o cumătră de-a lu’ o duamnă de la ambasada nuastră di la turci, că Herrdogan ăla, sultanu’ lor la costum, cum ar veni, ierea galbin tot, ca ceara, dă sperietură, după ce-a terminatără a’ nostru de zis, și tremura ăla ca varga, noroc că nu mai purta turban, ca pe vremuri, că-i pica turbanu’ de la tremurături, să chiorăsc dacă mințăsc !

Păi, da, cum să mințască dom’ Ciolacu, doar el are copia originală a lu’ sabia lu’ Ștefan cel Mare, cum a avut una și domnu’ Adriean Năstase, care a dat-o la Mănăstirea Plutna, ca suvenir de amintire cu ocaziea la vizita lui care a fost. Păi, ce, degeaba a dat Herrdrogan decret să meargă rumînii în Turcea numa’ cu bolentinu’, dă pă unu’ iune, ziua copilulu’ ? Iote, Baiden nu i-a dat lu’ Joianis decret de fără vize la americani ( adică rumînii care se duce în America ), cînd a fost joianu’ la senil, da’ rezolvă și asta cu vizele dom’ Marcel, doar a zis că gata, se face, după Bobotează, și a zis și ambasaduarea americană că da, se rezolvă, joi după paștele cailor.

Acuma, dacă mă-întrebați pe mine : ca să se asorteze corespunzător cu ocupațiunile lui mentale, driblangiul verbal Marcelo, brazilianul dă Buzău, mai bine cerea de la Erdogan nu o sabie, ci v-un șperaclu, ceva, numa’ bun de intrat noaptea, ca hoții, în casele rumînilor. Sau o pușcă de vînătoare cu modele dă haur, pentru vînat mistreți, cînd o ieși din pîrnaie Haissam, amicu’ terorist a’ lu’ Marcelică. Ori mai bine un cuțit, pentru scos mațele mistreților, că o fi Haissam terorist, da’ nu cred că îi lasă lu’ Ciolacu pușca pe mînă, să nu cumva să-și tragă cu alicele în zona sensibiloasă, ca Adrian Năstase în socrul lui Ponta.

Pe scurt, stați linijtiți, sîntem în grafic, că doar leorbăiala nu costă, e moca. Iar populimea, inclusiv moldovenii jignitoidici, pune ușor botul la vrăjeală, ca suinul de Crăciun la scărpinatul pe gușă. Zona anatomică, nu vorbetele tv.

Deci e bine, s-a rezolvat, a vorbit dom’ Marcelo și a dat drumu’ Herrdogan la fabrică, deci s-o făcut și săbiile de Ștefan cel Mare cît popușoii din povestea ‘ceea a lu’ Creangă. Și tot acolo o să vă intre, stimați alegători.