Premianţii lui Joe Biden. Cine a luat „Medalia Libertăţii”

Preşedintele Joe Biden a acordat vineri cea mai înaltă distincţie civilă americană unui număr de 19 personalităţi, printre care s-au regăsit nume importante din Partidul Democrat, în cadrul unei ceremonii cu pronunţat iz politic, asupra căreia a planat umbra rivalului său, Donald Trump, transmite AFP, preluată de Agerpres.

„Medalia Libertăţii” este acordată în fiecare an persoanelor care „au contribuit în mod exemplar la prosperitatea, valorile sau securitatea Statelor Unite” sau la „pacea în lume”.

Prin decorarea lui Al Gore (76 de ani), fost vicepreşedinte al lui Bill Clinton, activist pentru schimbările climatice şi candidat fără succes la preşedinţie împotriva lui George W. Bush, preşedintele Joe Biden a amintit că democratul a acceptat rezultatul acestui scrutin foarte disputat „în numele unităţii noastre şi a încrederii în instituţiile noastre”.”Mi se pare incredibil ce ai făcut. Şi nu mă voi lungi asupra subiectului”, a spus preşedintele democrat în vârstă de 81 de ani.

O referire transparentă la opozantul său republican, Donald Trump, la alegerile prezidenţiale din noiembrie, care nu şi-a recunoscut niciodată înfrângerea în 2020.

De asemenea, Joe Biden i-a înmânat o medalie lui Nancy Pelosi (84 de ani), fostă preşedintă a Camerei Reprezentanţilor şi o figură cheie în viaţa politică americană.”Pe 6 ianuarie (2021) a mers pe front şi a apărat democraţia”, în timp ce susţinătorii lui Donald Trump atacau Capitoliul, a amintit preşedintele.

Declarându-se „veşnic recunoscătoare”, democrata Pelosi a subliniat, într-un comunicat de presă, că această medalie „reprezintă cea mai preţuită valoare a Americii: libertatea”.

Un alt personaj democrat decorat a fost John Kerry (80 de ani), veteran al războiului din Vietnam, care, pe parcursul lungii sale cariere politice a fost un candidat la preşedinţie fără succes împotriva lui George W. Bush în 2004, după care a condus diplomaţia americană între 2013 şi 2017. În ultima perioadă, el a jucat rolul de emisar special al Statelor Unite pentru climă.

Preşedintele Joe Biden l-a decorat şi pe omul de afaceri Michael Bloomberg (82 de ani), fost primar al New York-ului sub etichetă republicană. În 2020, miliardarul s-a prezentat sub etichetă democrată înainte de a se alinia în spatele lui Joe Biden, a cărui campanie a finanţat-o.

Alesul democrat din Camera Reprezentanţilor James Clyburn (83) a fost şi el distins cu aceeaşi medalie.”A transformat vieţile a milioane de americani şi a creat o lume mai liberă”, asigură Casa Albă despre această personalitate a comunităţii afro-americane, al cărei sprijin a jucat un rol decisiv în ajungerea lui Biden la Casa Albă.

Lista include alte câteva nume emblematice ale luptei împotriva segregării rasiale şi pentru drepturi civile.

Preşedintele Biden l-a decorat astfel, postum, pe Medgar Evers, asasinat în 1963 în Mississippi de un supremacist alb şi al cărui nume este inseparabil de lupta pentru dreptul la vot sau pentru accesul afro-americanilor la universităţi.

O altă medaliată a fost Opal Lee. Această femeie în vârstă de 97 de ani a lucrat pentru a se asigura că sfârşitul sclaviei este marcat printr-o sărbătoare federală, denumită „Juneteenth”, celebrată pe 19 iunie.

De asemenea, preşedintele american a adus un omagiu populaţiei native printr-o medalie postumă acordată lui Jim Thorpe, un sportiv polivalent şi primul membru al unui trib de nativi americani care a primit o medalie olimpică.

Înotătoarea Katie Ledecky, multiplă medaliată la Jocurile Olimpice şi la campionatele mondiale, a fost, la 27 de ani, cea mai tânără personalitate recompensată anul acesta cu „Medalia Libertăţii”.

Former Sen. Elizabeth Dole receives the Presidential Medal of Freedom. pic.twitter.com/2WqYBfasGm — CSPAN (@cspan) May 3, 2024

Nothing important is happening in the country and world right now, so Crooked Joe Biden is giving Nancy Pelosi a Medal of Freedom pic.twitter.com/XnhAZ1qgzI — RNC Research (@RNCResearch) May 3, 2024

BREAKING: Reena Evers, daughter of civil rights advocate Medgar Evers, accepts the Medal of Freedom on behalf of her late father. https://t.co/U6QllFiagv pic.twitter.com/qb2mqCJGYb — ABC News (@ABC) May 3, 2024

Honored to receive the Presidential Medal of Freedom from @JoeBiden with a grateful heart and appreciation for my constituents and my family who make my public service possible and inspire the cause of freedom for all. -NP pic.twitter.com/xAyWIAPHQX — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) May 4, 2024