La Casa Albă nu se merge cu căciula în mână!

„Voi divorța de Europa și de toate țările care trag America în piept și îi mănâncă banii. Matale, în ce barcă te vei urca?“. Așa am tradus eu invitația surprinzătoare de a vizita Washingtonul, adresată de către președintele american, Donald Trump, omologului său român, Klaus Iohannis, al treilea șef de stat sau de guvern primit oficial de liderul de la Casa Albă - după cancelarul german Angela Merkel și premierul britanic Theresa May! Unii au spus că e vorba de un succes fulminant al diplomației românești, alții, că Donald Trump jr., fiul cel mare al președintelui SUA, care a vizitat recent România, a fost impresionat de cele văzute și l-ar fi sunat pe tăticu să-i spună că trebuie să acorde mai multă atenție acestui colț de lume, iar alții, că Donald Trump vrea să afle cu cine pleacă la drum și își testează potențialii aliați europeni. Optez pentru ultima variantă.

Nu sunt analist politic sau militar și nu mă voi lansa în teorii geostrategice sofisticate greu de înțeles, dar trebuie să spun că, indiferent de culisele acestei vizite cel puțin ciudate, României i se oferă șansa de a alege între o politică externă directă, onestă, și cartea duplicității, două opțiuni care vor fi în mâinile lui Klaus Iohannis vinerea viitoare. Nu sunt nici în măsură să dau sfaturi și mă voi limita la a spune cum aș aborda eu întâlnirea din Biroul Oval, de pe 9 iunie, când Klaus Iohannis va avea în față „uraganul“ Donald Trump.

1. Aș lăsa baltă povestea cu lupta anticorupție și statul de drept. Donald Trump știe că Iohannis este un „convicted felon“ („infractor condamnat“) în povestea cu casele și că o parte din procurorii, judecătorii și oamenii din Servicii lăsați moștenire de Traian Băsescu încă își fac de cap.

2. Aș ține-o la ușă pe Sandra Pralong, consilier prezidențial și vârf de lance al Fundației Soros în România, prezența ei în Biroul Oval putând fi taxată drept o ofensă, în condițiile în care fosta jurnalistă este o apropiată a celui mai înverșunat dușman al liderului de la Casa Albă: George Soros!

3. Aș pune accent pe latura economică a relațiilor româno-americane și pe lupta împotriva terorismului, două subiecte pe care Donald Trump le stăpânește foarte bine și reprezintă priorități ale primului său mandat.

4. Nu aș uita să amintesc, fie și în treacăt, de problema ridicării vizelor pentru români, nu ca o monedă de schimb, ci ca un semn de prietenie.

5. În final, i-aș spune lui Donald Trump doar trei cuvinte: „suntem cu voi“. Apoi, l-aș întreba ce înseamnă „covfefe“, cuvântul ciudat care a derutat întreaga presă americană! După care aș tăcea, căci Iohannis știe să tacă.

Lăsând gluma la o parte, prezența lui Klaus Iohannis la Casa Albă este o șansă uriașă pentru România de a-și defini clar poziția în fața unui lider mondial impredictibil, dar pentru care cuvântul dat înseamnă tot. Va alege România calea europeană a Angelei Merkel sau va risca, mergând pe mâna unui președinte care ignoră toate regulile pentru a impune interesele americane (și) în Europa? În fond, asta este fișa postului oricărui șef de stat, iar Donald Trump nu dă doi bani pe cei care vin la Casa Albă cu căciula în mână și bătând din călcâie!

New York, 5 iunie 2017

***

P.S.: Vineri, 2 iunie 2017, am trimis Administrației Prezidențiale o cerere de acreditare. Iată răspunsul primit: „Bună seara! În vederea acreditării pentru întâlnirea de la Casa Albă dintre Președintele României, domnul Klaus Iohannis, și Președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump, vă rog să ne furnizați următoarele date: nume, prenume, data nașterii, număr SSN (dacă există), cetățenie, țara de reședință, oraș, stat, număr de telefon, când ajungeți în D.C. (dată și oră), când plecați (dată și oră), unde sunteți cazat în D.C. Precizăm că protocolul Casei Albe impune anumite restricții cu privire la numărul de jurnaliști care au acces la această întâlnire, astfel încât vă vom putea confirma acreditarea numai în urma răspunsului oficial al instituției americane.

Vă mulțumim!

Administrația

Prezidențială, Departamentul

Comunicare Publică“.

Până pe 5 iunie 2017, nu am primit niciun răspuns, dar datele le-am dat! Prin comparație, acreditarea pentru US Open 2017 am primit-o cu 3 luni înainte de începerea turneului și nu mi s-a cerut decât o adresă, un act de identitate și un număr de telefon, deși marele turneu de tenis de la New York reprezintă o potențială amenințare teroristă de gradul 0 (zero)!