Ocrotirea violatorilor și a pedofililor cu ajutor de la Dumnezeu

Senatorul PNL Tudor Barbu se ruga la Dumnezeu, cu trei zile înainte de alegeri, să fie votat din nou că poată trece prin Parlament un proiect de lege ce prevede reduceri uriașe de pedepse pentru pedofilii și violatorii care acceptă să urmeze ”un tratament și apoi își revin”, după cum relatează GorjNews.

Este vorba de așa-numita Lege a castrării chimice, care are prevederi inacceptabile, fiind deja respinsă atât de Camera Deputaților, cât și de Senat. Proiectul liberalului Tudor Barbu reduce la jumătate pedepsele pedofililor și violatorilor, cu condiția să urmeze ”un tratament chimic care are efect o singură perioadă de timp, după care își revine funcția la normal, redevine bărbat…”

După ce le sunt reduse pedepsele la jumătate, violatorii și pedofilii își scurtează perioada de detenție cu încă o treime, dacă își recunosc faptele!

Tudor Barbu își explica proiectul de lege cu multă gigăsție. Fostul participant la emisiunile de la OTV ale condamnatului penal, Dan Diaconescu, ajuns acum în partidul care se revendică de la Klaus Iohannis și Dacian Cioloș.

”Un proiect al meu de suflet: am fost inițiatorul unei legi, eu, Gabriela Vrânceanu Firea și-un coleg de la trupa Sistem, de la cântăreții ăia… Acu-i la liberali, atunci nu era la liberali. Când a inițiat proiectul era la … Nu știu la ce partid era! Cici de la Sistem! Ciciii… Am lapsus.

Să vă spun despre ce e proiectul acela! Cei care violează copii… Pedofilia! Pedofilia să fie pedepsită cu castrare chimică!

Am să vă spun ce-nseamnă. Noi am propus ca ăla care violează copii să fie castrat chimic. Adică i se face un tratament chimic care are efect o singură perioadă de timp, își revine funcția la normal, redevine bărbat… La recidivă, noi propuneam tot castrare chimică … În Germania, în Polonia, în Rusia, în Cehia și în nu știu câte state americane, la recidivă e castrare chirurgicală. Germania! Acum, io nu știu dacă Germania e un stat civilizat. Nu știu!

Este un proiect pe care dacă m-ajută Dumnezeu și voi mai avea ocazia să pun proiecte în Parlamentul României, adică dacă voi mai fi senator, îl voi relua!

Știu că pare radicală! Domn’e, castrare! Nu este! Nu este! Castrarea chimică este un tratament după care îți revii! După șase luni sau un an, depinde de tratament, îți revii!”

Proiectul ”de suflet” al lui Tudor Barbu a fost respins de Senat, la 05.02.2015, și de Camera Deputaților, la 13.10.2015. Pe parcursul dezbaterii lui inițiale, în Parlament, au existat reacții extrem de critice în presa centrală, cât se poate de justificate. Totuși, liberalul Tudor Barbu promite că-l reintroduce în dezbaterea Parlamentului.

Cea mai ”severă” pedeapsă: un an de pușcărie, pentru pedofilii care își violează rude minore!!!

În prezent, Codul Penal prevede cea mai severă pedeapsă pentru pedofilie, de închisoare între 3 și 10 ani, pentru violatorii ale căror victime le sunt rude, sau se află în îngrijirea, ocrotirea, paza, tratamentul sau educarea lor, sau care urmăresc producerea de materiale pornografice.

În cazul aplicării pedepsei maxime de 10 ani, prin proiectul lui Tudor Barbu, pedeapsa se reduce la 5 ani, din care se mai scade o treime, ca urmare a recunoașterii faptei. În final, pedofilul face cel mult trei ani de pușcărie.

Dacă i se aplică pedeapsa minimă prevăzută de Codul Penal, de 3 ani, cu ajutorul lui Tudor Barbu pedofilul care și-a violat o rudă minoră ispășește cel mult un an de pușcărie!