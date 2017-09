Parteneriat între Fotbal Club Petrolul Ploieşti şi Veolia România

Vineri, la ora 10.00, în incinta Stadionului "Ilie Oana" din Ploieşti a avut loc conferinţa de presă pentru prezentarea parteneriatului dintre Fotbal Club Petrolul Ploieşti şi Veolia România - Grupul francez de utilități Veolia - Apa Nova, lider mondial în managementul apei (dar care mai derulează în România și afaceri în domeniul energiei).

La conferinţă au luat parte: Mircea Dridea (președintele de onoare al clubului), Jorj Mădălin Mihailovici (CEO Veolia România), Cristian Vlad (președintele echipei) și Octavian Grigore (antrenorul Petrolului).

Jorj Mădălin Mihailovici a anunțat acest parteneriat special, deoarece o firmă atât de puternică a decis să investească în fotbalul românesc, mai exact într-o echipă ce se află în impas financiar de mai multă vreme, precum și într-o ligă inferioară, lucru (poate) unic în „Sportul Rege”. Sponsorizările și finanțările la Petrolul se fac exclusiv pe căi legale.

„Nu sunt un suporter înfocat al Petrolului, ci super înfocat!”, a afirmat CEO-ul Veolia România, după ce le-a prezentat jurnaliștilor colecția sa impresionantă de bilete pe care le-a cumpărat, în trecut, la meciurile „lupilor”. „Când vorbesc despre Petrolul sunt mereu emoționat. În momentul în care am gândit acest parteneriat, am decis să facem o punte între spectatori, suporteri, ploieșteni și acest numărul 1 mondial în domeniul lui de activitate, Veolia. Anul trecut, cam în aceeași perioadă , l-am vizitat pentru prima oară acasă pe domnul Mircea Dridea, și i-am spus: «Toată viața mea am crezut în cinste, onestitate și puterea lucrului bine clădit». I-am promis atunci domnului Dridea că voi începe să fac toate demersurile necesare astfel încât să reușim să facem PARTENERIATUL dintre Petrolul și Veolia. La două zile după ce am vorbit cu domnul Dridea, am purtat o discuție cu vicepreședintele Grupului Veolia, domnul Philippe Guitard, și vă pot spune că, în acest moment, este un suporter al Petrolului. Urmărește meciurile echipei, iar după, dumnealui sună și zice: Bravo, Petroleum. Lupii sunt puternici în haită, în sensul frumos al cuvântului. Ne-am dori ca toată suflarea ploieșteană, ușor-ușor, să înțeleagă că este un proiect curat, un proiect frumos, că dorim să facem performanță” - Jorj Mădălin Mihalovici, CEO Veolia România.

„Eram la un pas să ne scufundăm, la începutul acestui an, iar momentul întâlnirii cu domnul Mihailovici a fost perfect. Am reușit să ne revenim în urma acestei sponsorizări. Încă o dată vă spun, pentru cei ce nu vor să înțealeagă: echipa nu este a noastră, cum spun unii, este echipa orașului! Orașul nu are răbdare, din cauza celor ce ne-au adus în situația asta, care au falimentat echipa, dar noi avem obligația morală să readucem Petrolul acolo unde a fost”, a declarat fostul mare jucător al „lupilor”, Mircea Dridea.

