Președintele Trump a devenit prizonierul scandalurilor

Președintele Trump se ține de acuzațiile sale împotriva „sistemului“ de la Washington „ca un bețiv de o sticlă goală de gin“, a scris recent unul dintre editorialiștii de la The Wall Street Journal. La nici o sută de zile de la preluarea mandatului, președintele SUA este în corzi, atacat de directorul FBI, de judecători, de marile publicații, de opoziția democrată, de cele mai importante figuri din tabăra republicană, ba chiar și de ambasadoarea pe care a numit-o la ONU și de consilierul său pentru securitate, pe care l-a mazilit.

Reforma fiscală promisă de Donald Trump este blocată în acest moment de înfrângerea usturătoare din Camera Reprezentanților, acolo unde noua administrație nu a reușit să obțină nici măcar sprijinul republicanilor pentru a anula legea Obamacare, primul pas în această reformă promisă. Confirmarea nominalizării lui Trump pentru Curtea Supremă stă sub semnul întrebării, din cauza opoziției democrate din Senat, și este nevoie de un artificiu procedural pentru ca judecătorul Neil Gorsuch să fie confirmat cu o majoritate simplă.

Donald Trump nu renunță

Într-un interviu publicat duminică de Financial Times, Donald Trump a încercat totuși să explice că proiectul său va merge mai departe. Întrebat dacă acțiunile sale controversate pe plan extern sunt un simplu exercițiu diplomatic sau o încercare de a schimba ordinea liberală postbelică, Trump a spus limpede: „Nu este un exercițiu. Nu sunt doar vorbe… SUA au vorbit destul și vedeți unde am ajuns, nicăieri (…) Cred în alianțe. Cred în parteneriate. Dar alianțele nu au funcționat așa cum trebuie pentru SUA“. În același interviu, Trump a renunțat la viziunea sa asupra destrămării UE după Brexit. „Cred că va fi un lucru excelent pentru Marea Britanie și, de asemenea, un lucru foarte, foarte bun pentru UE“, a spus Donald Trump despre Brexit. „Mă gândeam, când s-a întâmplat asta, că alte țări vor urma, dar cred într-adevăr că UE este pe cale să se regrupeze.“ Însă Donald Trump nu a renunțat la abordarea fermă a relației cu China și a lansat următorul avertisment, chiar cu trei zile înainte de întâlnirea sa cu președintele Xi Jinping, în Florida: „Dacă China nu rezolvă Coreea de Nord, noi o vom face. China va decide să ne ajute sau nu cu Coreea de Nord (…). Dacă nu o vor face, nu va fi bine pentru nimeni“, a spus Trump pentru Financial Times.

Cine îl mai crede pe președintele SUA?

Însă cât de mult pot valora asigurările președintelui pentru Europa și avertismentele la adresa Chinei, atât timp cât la Washington președintele lansează acuze la adresa fostei administrații, fără a putea aduce probe concludente? „Dacă președintele anunță că Phenianul a lansat o rachetă care a căzut la o sută de mile de Hawaii, l-ar crede americanii? L-ar crede restul lumii? Nu suntem siguri“, scrie The Wall Street Journal. Agenda Casei Albe este confiscată total de scandalurile presupusei implicări a Rusiei în campania prezidențială și de riposta lui Trump privind spionarea echipei sale de către serviciile secrete, în sprijinul căreia nu a adus însă nicio probă. „Aceeași presă a știrilor false, care spunea că «nu este posibilă victoria lui Trump», propagă acum povestea inventată cu Rusia“, a scris Trump pe Twitter. Pentru el, adevărata știre este spionarea echipei sale. Numai că Trump este contrazis chiar de ambasadoarea sa la ONU, Nikki Haley. „Sigur, cred că Rusia a fost implicată în alegeri. Nu încape nicio îndoială. Și cred că într-un final va trebui să se ia măsuri în privința Rusiei și să se facă cunoscut acest lucru“, a declarat Haley pentru ABC News.

Trenul destituirii a plecat din gară

Relația lui Trump cu presa este dezastruoasă, iar principala sursă de informare o constituie mesajele pe Twitter ale președintelui. Din aceste mesaje lumea află doar detalii scandaloase. Nimic despre vizita în Irak începută duminică de ginerele președintelui, Jared Kushner, care a fost însoțit de șeful Statului Major Interarme, generalul Joseph Dunford. Nimic despre vizita de luni a președintelui Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, un eveniment care marchează o reapropiere între SUA și regimul autoritar de la Cairo, acuzat de generalii americani că ar fi permis instalarea unei baze militare ruse la granița cu Libia.

La Casa Albă, totul pare să se învârtă acum în jurul fostului consilier al lui Trump și, totodată, fost șef al spionajului militar al SUA, Michael Flynn, cel care a cerut imunitate în schimbul depunerii unei mărturii despre rolul Rusiei în alegerile din SUA. Puțini sunt cei care consideră că Flynn va depune această mărturie, care ar risca să distrugă încrederea americanilor în sistemul lor democratic. Însă dacă va primi imunitatea din partea Congresului, Flynn îl va putea îngropa pe Donald Trump, scriu marile ziare americane. „Trenul destituirii președintelui a plecat din gară“, scrie The Huffington Post.