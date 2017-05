"Primul pas" anunțat de Tudorel Toader în cazul SIPA

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a anunțat luni dimineață pe Facebook că va publica numele celor care au "vizitat" arhiva SIPA, și posibil şi numărul "vizitelor".

"Arhiva SIPA - o pată pe obrazul justiției române ! Plăcut sau neplăcut, adevărul trebuie să fie scos la suprafață.

Primul pas - voi publica numele celor care au "vizitat" arhiva, eventual și numărul "vizitelor" efectuate !", a scris ministrul pe contul său de pe rețeaua socială.

Tudorel Toader anunța vineri că arhiva SIPA "sigur" va fi desecretizată, menționând totodată că el poate desecretiza ceea ce este secret de serviciu.

"Arhiva SIPA sigur va fi desecretizată. Arhiva SIPA eu nu o cunosc, că nu am fost în ea. Probabil are informații pe toate palierele, pe toate nivelele. Ministrul Justiției poate desecretiza ce e secret de serviciu. Ce este de competența Guvernului poate fi desecretizat prin hotărâre de Guvern. Dacă vor fi acolo și secrete de stat, vor putea fi desecretizate numai la nivel de CSAT. Prin urmare, eu am citit tot istoricul și toate regulamentele și toate comisiile, toate evaluările referitoare la arhiva SIPA", a spus ministrul la Iași.

Toader a mai precizat că se va face și inventarierea dosarelor, "cum au inventariat alții".

"Vom inventaria și noi cum au inventariat alții, le vom desecretiza. Sigur, acolo vor fi probabil informații ținând de viața personală, vor fi informații ținând de viața profesională, vor fi informații ținând de viața publică. Le vom aborda pe fiecare în mod adecvat, dar, repet, cu respectarea procedurilor legale, cu respectarea competențelor și a termenului", a a afirmat ministrul Justiției

Întrebat atunci dacă estimează când va fi desecretizată arhiva SIPA, ministrul a spus: "Dacă nu știu natura secretului conținut în arhivă, pot spune în ce timp se rezolvă?".