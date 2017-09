Pro România, un aspirator de pesediști

Nici n-a apucat să fie legitimat cu acte în regulă ca partid, că proiectul Pro România, al lui Victor Ponta și Daniel Constantin, a și început să primească parlamentari PSD. Și nemulțumiții din rândurile socialiștilor din eșaloanele II și III încearcă, timid, să cocheteze cu platforma fostului premier PSD. Deja primul deputat PSD care și-a luat inima în dinți și a plecat din subordinea lui Liviu Dragnea este hotărât să pună umărul la construcția pe plan local a proiectului Pro România.

Fostul prefect de Gorj, deputatul Alin Văcaru, este primul pesedist care l-a urmat pe Victor Ponta în aventura sa politică. Supărarea fostului deputat PSD nu este de ieri, de azi. Conflictul vechi pe care-l avea pe plan local, la Gorj, cu unii dintre colegii săi a escaladat la moțiunea de cenzură a PSD inițiată împotriva propriului său guvern, a cabinetului Sorin Grindeanu. Liviu Dragnea l-a luat imediat la ochi pe Văcaru. În ciuda „iertării“ primite de la centru pentru votul său inadecvat liniei de partid, parlamentarul gorjean nu și-a mai găsit locul printre colegii săi.

S-a supărat pe „sat“

Deputatul PSD Alin Văcaru s-a pus pe făcut declarații beligerante la adresa pesediștilor, imediat cum a părăsit partidul condus de Liviu Dragnea. Văcaru s-a declarat foarte dezamăgit de președintele executiv al organizației județene a social-democraților, colegul deputat Mihai Weber. Parlamentarul a afirmat că, într-o discuție cu senatorul Florin Cârciumaru, președintele PSD Gorj i-a atras atenția acestuia în legătură cu demersurile lui Weber de a controla organizația județeană a partidului. După observațiile lui Văcaru, Cârciumaru, care nu s-a poziționat până acum fățiș față de decizia lui Victor Ponta, ar urma să fie marginalizat în propria organizație, la fel cum s-a întâmplat și cu fostul prefect. „L-am sunat pe domnul Cârciumaru și l-am rugat să nu fie supărat pe decizia pe care am luat-o, să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia. Nu sunt dezamăgit de domnul Cârciumaru, dar i-am spus și i-am atras atenția să nu pățească ce am pățit eu, să nu fie marginalizat, pentru că, din păcate, este un coleg care este impus pe toate funcțiile, pentru că, altfel, niciodată nu a participat în procesul electoral, a fost doar impus și, încetul cu încetul, va prelua puterea și cu siguranță că foarte mulți colegi, la fel cum sunt și eu, vor fi dezamăgiți de acest lucru“, a afirmat parlamentarul. „Sunt foarte dezamăgit de domnul Weber. Eu cred că greșește domnul Dragnea acordându-i atâta încredere domnului Weber, neținând cont de ceilalți colegi, care eu consider că sunt mult mai îndreptățiți să fie ascultați“, a mai precizat Văcaru, convins că nu va mai exista niciun Cârciumaru până în 2020.

Fostul premier bagă bățul prin gard

Fostul premier, deputatul Victor Ponta, a fost prezent azi la Târgu Jiu, la deschiderea anului școlar. Este prima apariție în Gorj a lui Ponta de la lansarea noului proiect politic Pro România. Deputaţii au activitate în teritoriu ca să poată participa la deschiderea anului şcolar 2017-2018. Pe lângă faptul că este prima dată când Ponta revine în colegiul său după lansarea Pro România, și alți pesediști nemulțumiți din organizație sunt interesați de o întrevedere cu fostul lider al partidului. Deputatul Alin Văcaru a început deja să caute noi membri pentru Pro România. Aceștia vor să construiască o filială puternică în Gorj și nu vor face rabat să atragă în noul partid atât membri din PSD, dar și ALDE. „Îl susțin întotdeauna pe Victor Ponta, pentru că am încredere în el. Este omul care a demonstrat că poate, este omul care te ascultă, stă la masă cu tine, și suntem parteneri. Astfel, o să fiu tot timpul alături de Victor Ponta în proiectele pe care le realizează și sunt convins că tot ce o să facă va fi în interesul țării, și nu în interes personal. Victor Ponta a fost dat afară pentru că l-a susținut pe Sorin Grindeanu, care este mai nou la PSD. Asta am făcut și eu și probabil că doar timpul va decide că atât eu, cât și ceilalți colegi care nu au susținut moțiunea de cenzură vom fi excluși din Partidul Social Democrat“, se declară convins Văcaru.

Resentimentele, „ingredientul“ conflictului

Disensiunile din fosta organizație a lui Victor Ponta continuă, în ciuda recomandării conducerii centrale privind amânarea alegerilor interne până în 2020. Pierderea alegerilor municipiului Târgu Jiu a rămas principalul subiect de scandal între social-democrați. Chiar și după trei luni de la înfrângere, subiectul este pus constant pe tapet. Senatorul Florin Cârciumaru îl învinovățește pe Aurel Popescu, fostul candidat al PSD la primărie, pentru eșecul de la alegerile locale. Cârciumaru consideră că Popescu avea șanse să iasă învingător, însă nu și-a pregătit campania electorală așa cum trebuia și s-a văzut câștigător înainte de bătălia finală. În opinia sa, viceprimarul Popescu trebuia să meargă din ușă în ușă pentru a discuta cu electoratul, așa cum a făcut contracandidatul social-democraților, liberalul Marcel Romanescu, ieșit învingător.