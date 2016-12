Sindicaliştii Hidroelectrica - Hidrosind continuă protestul

Membrii sindicatului Hidroelectrica - Hidrosind continuă protestele declanşate în urma impasului în care se află negocierile privind încheierea contractului colectiv de muncă pentru 2017 şi au anunţat că nu vor mai pleca acasă la încheierea programului de lucru, ci vor rămâne în centrale.



Preşedintele sindicatului, Nicolae Aurariu, a declarat pentru Agerpres: "Protestul continuă până când ne bagă cineva în seamă. Fiecare schimb care vine la muncă, rămâne în centrală, nu mai pleacă acasă. Îşi face treaba 12 ore sau opt ore, depinde cât durează programul normal la fiecare, se termină programul, vine cel care trebuie să îl schimbe, îi preia atribuţiile, iar celălalt rămâne în centrală, se duce în sala de instruire sau în vestiar şi stă cuminte. Nu are treabă cu instalaţiile. Începând din seara asta (vineri, n.r.). Cei care sunt în centrală acum, la ora ora 19:00 le vine schimbul. Cei care vin îşi preiau atribuţiile şi cei care termină programul se duc să se odihnească în vestiar", potrivit Bursa.



Acesta a precizat, totodată, că programul de negocieri cu conducerea companiei Hidroelectrica va continua, însă, deocamdată, aceasta nu a avut nicio reacţie.

Aurariu a mai spus: "Programul de negocieri continuă normal. Ne vom întâlni săptămâna viitoare, marţi. Deocamdată n-am avut nicio reacţie oficială pe linie directă, adică să mă sune vreun director să mă întrebe ceva. Colegii mei care au rămas în Bucureşti azi (vineri, n.r) au discutat discuţii ca şi până acum, toată săptămâna, cu administraţia. În schimb, încep presiunile prin directorii din sucursale. Asta este, noi facem faţă".

El a subliniat că, deocamdată, actualul contract colectiv de muncă fiind valabil până la 31 decembrie 2016, nu se poate declanşa greva.



Nicolae Aurariu a precizat: "În momentul de faţă nu putem să mergem mai departe cu protestul. Poate mai ieşim în stradă săptămâna viitoare, după ce se liniştesc alegerile, ca să nu fie alte interpretări, însă nu putem merge la grevă acum. Contractul colectiv este valabil până la 31 decembrie. Pe durata de valabilitate a contractului nu se poate declanşa conflictul de muncă. Dacă până la 31 decembrie nu ne înţelegem, abia atunci, de la 1 ianuarie încolo putem declanşa conflictul colectiv. Apelăm la instituţiile specializate pentru mediere, adică la ITM, la Direcţia Muncii. Dacă nu reuşeşte nici medierea, abia atunci se poate declanşa greva. Respectăm legea".



Joi, peste 150 de sindicalişti membri ai Hidrosind au pichetat între orele 12:00-14:00, sediul Hidroelectrica, cerând negocierea contractului colectiv de muncă.



Protestarii şi-au manifestat nemulţumirea faţă de conducerea Hidroelectrica, care nu "dă semne" că ar fi dispusă să încheie un contract colectiv de muncă pentru anul următor.



"Ne manifestăm nemulţumirea faţă de conducerea Hidroelectrica, conducerea duală, atât directorat cât şi Consiliul de supraveghere, care nu dă semne că ar dori cu adevărat să încheiem un contract colectiv pentru anul următor. Concret, contractul colectiv de muncă pe care îl avem în prezent expiră la 31 decembrie 2016. Conform legii, am început negocierile cu 45 de zile înainte. Dânşii au prezentat o propunere foarte simplă, de prelungire a actualului CCM, pe 12 luni, fără nicio mărire salarială", a declarat Aurariu.



Acesta a precizat că, în pofida faptului ca Hidroelectrica a înregistrat un profit record, de 1,5 miliarde de lei, nivelul de trai al angajaţilor este mai scăzut în 2016 faţă de 2012.



"Noi, după 3-4 ani de super profit înregistrat de Hidroelectrica, de achitare a datoriilor pe care le-am avut către diverşi creditori, de disponibilizări făcute (de la 5.200 de oameni, am ajuns la 3.300, adică aproape 40% din oameni au plecat), de tăieri de salarii şi de alte drepturi, care s-au operat în 2012, 2013, 2014 chiar, şi s-a mai pus ceva la loc în 2015-2016, dar nu am ajuns la nivelul de la care am plecat în 2012, deci pe scurt, nivelul salarial, venitul mediu al omului este mai mic în 2016 faţă de 2012, în condiţiile în care a plecat 40% din personal", a explicat Nicolae Aurariu.